印花換領｜百佳聯乘德國廚具品牌WMF 低至1折！11款廚具小家電 必搶中式炒鑊/蒸蛋器/攪拌杯

百佳超級市場由10月30日起推出全新印花換購企劃，首度聯乘德國百年知名廚具品牌WMF，以「打造質感廚房」為主題，推出一系列共11款兼具現代美學與實用功能的廚具、小家電及餐桌用品。由備料、烹調到上檯用餐一應俱全，易賞錢會員憑指定印花數量，即可以低至1折的超級優惠價換購，輕鬆將頂級德國工藝廚具帶回家，即睇詳情！

德國百年工藝 必入手28cm中式炒鑊 今次百佳與WMF的合作，推出一系列滿足香港家庭煮食需求的產品。系列中的鋼材大多採用品牌經典的Cromargan 18/10優質不銹鋼打造，光澤亮麗且堅固耐用。鍋底更結合了TransTherm通用鍋底技術，具備極佳的傳熱與長效保溫效能，適用於電磁爐及瓦斯爐。11款精選產品中，必入手專為亞洲烹飪習慣而設的28cm中式炒鑊連不銹鋼鍋蓋，受熱均勻，爆炒家常小菜最適合不過。針對日常煎炸需求，系列亦貼心提供24cm易潔煎鍋及28cm易潔雙耳深煎鍋，配備高品質不黏塗層，油煙少且極易清洗，在家亦可輕鬆煮出健康低油料理。

實用小家電+限定餐具套裝登場 除了鍋具外，企劃亦帶來多款小家電。不銹鋼蒸蛋器能精準控制火候，在繁忙早晨只需幾分鐘就享用到蒸蛋；便攜式攪拌杯則是健康達人首選，製作晨間果昔或高纖飲品後即可隨身攜帶出門。此外，百佳更特別於GREAT分店推出限定換購的30件餐具套裝，由餐刀、餐叉到餐匙一應俱全，在餐桌上展現精緻的德國工藝美學。

德國百年工藝 必入手28cm中式炒鑊

印花+換購詳情 想要入手一系列廚具小家電，由即日起至2027年2月18日期間，易賞錢App會員只要在全線香港及澳門百佳超級市場、旗下品牌超市門市，或是經由PNS網購進行單次購物消費滿港幣$50，即可獲贈1個電子印花。儲滿指定數量印花後，便能以低至1折折扣換購心水WMF產品。整個產品換購期由2026年10月30日起至2027年2月25日。