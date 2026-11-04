灣仔美食｜旋轉餐廳自助山推「越夜越香港」宵夜自助餐$368起 宵夜豪食魚子醬蟹肉撻/避風塘炒海鮮

葡京餐飲集團旗下人氣自助餐餐廳自助山（THE GRAND BUFFET），將於11月逢星期五及星期六推出「越夜越香港」限定宵夜自助餐！今次活動特別與香港旅遊發展局「AFTER 9：越夜越好食、越夜越精彩」活動及全新「AFTER 9 宵夜地圖」推廣攜手呈獻，場內精心布置了涼茶舖與地道茶檔等香港特色場景，配上多款高質主題美食，大家周末一於約埋好友去開餐！

灣仔高CP值自助餐 自助山坐落灣仔合和商場 62 樓，是全港唯一 360° 旋轉餐廳，用餐期間可飽覽城市夜色與維港景致。 今次「越夜越香港」以本地宵夜文化為靈感，場內重現昔日涼茶舖與茶檔場景，霓虹燈影交錯，配上現場播放的經典廣東歌，很有氣氛！餐廳今次精心設計了一系列既奢華又極具本土情懷的港式宵夜餐單，必食創新糅合中西精髓的魚子醬蟹肉撻，外皮酥脆，鋪滿鮮甜蟹肉與矜貴魚子醬；同場更供應鑊氣十足的避風塘炒海鮮、XO醬和牛炒腸粉、大澳蝦醬海鮮炒飯，以及充滿集體回憶的香辣燜牛腩麵食、港式生菜魚肉湯、碗仔翅、煎釀三寶、懷舊蝦多士及滷水紅腸， 絕對滿足！

除了街頭小食，還有多款即包即蒸的手工點心如本地豚肉燒賣及鮮筍蝦餃，還有皮脆肉嫩的自家製招牌燒味。甜品吧台更搖身一變成為復古街頭糖水舖，現場即製新鮮熱辣的雞蛋仔、傳統糖蔥餅、晶瑩砵仔糕，以及香滑的楊枝甘露奶凍、豆腐花及經典芝麻卷，完美還原最地道的香港味道。同場亦備有即切烤澳洲西冷牛肉、即製壽司、印度馬沙拉雞配蒜香烤餅，以及西式火腿凍肉與精選芝士，滿足不同食客的味蕾。

免費獲贈迎賓菠蘿冰特飲 每位入座賓客均可免費獲贈迎賓菠蘿冰特飲乙杯，細味舊香港的獨特風味。若想讓微醺意境升華，調酒師團隊大膽將香港傳統涼茶文化融入西方調酒之中，創作出一系列草本基調的特色涼茶雞尾酒（每杯$48），包括以羅漢果茶與清酒調配、點綴經典話梅的「羅漢甘露 (Monk's Nectar)」，以及酸甜清新的「烏梅嫣紅 (Crimson sour plum)」。喜歡清新口感的則可選擇結合洋甘菊與接骨木花的「甘菊高球 (Chamomile High Ball)」，或是採用國際金獎香港龍眼原蜜與氈酒調製的「蜂華綻放 (Bee Blossoms)」。餐廳更提供多款美酒升級選擇，包括 Suntory 'The Premium Malt's' 生啤買一送一優惠（HK$98），以及極具性價比的兩小時無限暢飲禮遇，周末狂歡必去！

「越夜越香港」Late Dinner Buffet 宵夜自助餐 供應日期： 2026年11月起逢星期五及星期六（*2026年11月28日除外） 供應時間： 晚上9:30 至 晚上11:30價目詳情： 成人每位$368 ｜ 小童每位$298（另設加一服務費）



自助山（香港）

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場62樓 自助山 (香港)

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