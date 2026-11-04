實試中環好口碑現代福建菜「福上」 福建省米芝蓮最佳年輕廚師主理(多圖)

中環注目高級現代福建菜館「福上」，由2025年首屆《福建省米芝蓮指南》贏得年輕廚師獎的行政主廚游振龍主理。開業才三個月，口碑甚佳。我好奇之下與一班傳媒人走去試試，飯局佳餚果然精彩高質！ 文、圖(部分)：Vera Gee

行政主廚游振龍從傳統中創新 福上行政主廚兼聯合創始人游振龍，曾擔任米芝蓮指南入選餐廳、廈門康萊德酒店中餐廳鷺城軒的行政總廚。游振龍出生於福建漳州，深耕福建菜近20年，將家鄉優良海鮮物產與地道風味帶來這家菜館。把平凡粗菜昇華為高級精緻出品，從傳統中創新，善用自家高湯突出食材本味，絕不使用味精及任何添加劑，著重好吃也擺盤好看。 菜單展現山海交融的特色。福建沿海盛產海鮮，包括深海大響螺、東山島海域野生手釣大管、寧德的黃魚、莆田的海蠣、長樂的漳港蚌等，廚房設置魚缸存放海鮮。時令食材每天從福建新鮮運來，名物有10月豐收的福鼎檳榔芋頭、11月火山島產的紫菜與閩侯的橄欖、12月當造的尤溪凍芥菜、雲霄的下河楊桃。

福上醋紫菜魚凍午魚飯 當晚店家推介的招牌菜都好吃，「福上醋紫菜魚凍午魚飯」精選油脂豐腴的午魚（即本地馬友），去骨烹煮後鋪上一層高湯魚凍，底下墊了福州民天米醋醃漬的漳州紫菜，一口吃下，充滿海洋氣息，清鮮爽口又帶微酸開胃。紫菜上放了一些炸至酥脆、切成小段的魚骨，添上豐富層次。 福上白切手釣東山管 「福上白切手釣東山管」採用來自東山島的魷魚，水質清澈無污染。魷魚十分鮮嫩，要保持完整考刀工及火候的控制，配自製閩南蒜辣醬、蔥蓉醬及普寧豆醬，更添風味。福建菜的湯羹推介「野生黄腳鮫花膠羹」，奶白魚湯鮮甜澎湃，充滿黏嘴膠質，女客人一定投放「心心眼」！

福上紅樹林紅蟳蒸米糕 熱葷菜必食「福上紅樹林紅蟳蒸米糕」，產自鹹淡水交界的漳州紅樹林濕地膏蟹，蟹膏綿糯，蟹肉清甜。糯米選用奎湖圓糯，以薑母鴨湯及蟹湯蒸煮，取其溫潤平衡蟹寒。主廚先將小蟹放在糯米上同蒸，然後取出蟹件，鋪上另一整隻膏蟹再蒸，分段式蒸令兩種蟹鮮滲入糯米之中，吸透鮮香，飯粒油潤軟糯。 霜降刈菜炒琵琶蝦 「霜降刈菜炒琵琶蝦」令全席人感到驚喜，不但炒功有鑊氣，而且福建琵琶蝦調味上濃鹹度剛好，比一般琵琶蝦的做法好吃香口得多。

永安黄椒蒸翹嘴 喜歡吃魚之人要試「永安黄椒蒸翹嘴」，魚肉非常之柔嫩細滑；黄椒具辣勁卻顯清新尾韻，辣味在舌頭上徘徊卻不會鬼祟地滑落喉嚨。

堂弄炒燕窩 席前堂弄的「二十五年老菜脯油渣蟹肉炒燕窩」，主廚以明火將燕窩與蟹肉炒勻，絲絲分明，期間把老菜脯如黑松露般磨碎，讓燕窩沾掛乾爽甘香的老菜脯碎，口感有些似烏魚子。 堂作麻糍粿 甜品「堂作麻糍粿」也是席前即製，漳州麻糍粿以石盅打至黏糯，然後搓揉，放入花生碎包裹成球狀，最後沾滿黑芝麻碎，芝麻與花生香氣鮮活。

音樂藝術全感官餐飲體驗 席間細喝福建馳名茶品，由茶藝師現泡武夷山正憋水仙、三明東方美人、蜜蘭香單叢，茶韻芬芳，體驗慢活品味。餐桌上的每件器皿全手工製作，茶壺及小碟的葫蘆形狀更呼應菜館名字的福祿吉祥寓意。場內播放主題音樂《福上組曲》，由著名作曲家、音樂製作人田汨度身編寫，音樂配合用餐節奏層層遞進。配合借鑑園林的裝潢，當中運用福建晉江石材，映襯福建著名雕塑家蔣晟先生創作的藝術品《福祿壽》，充滿東方美學氛圍。來這裡是享受一場全感官的極致餐飲體驗！

難得菜館貼心客人需要，能特別提供精緻素食及過敏/忌口客製化餐單，只需提前48小時訂座便可。一班人聚餐或慶祝長輩生日最適合不過！

福上 地址：香港中環皇后大道中80號 H Queen's 21樓 電話：6390 3989 營業時間：星期二至星期日 晚上 6:00 至 11:00（僅設晚市；午市安排容後公佈） 逢星期一固定休息 人均消費 HK$1,500以上（另設 10% 服務費） 官方網址