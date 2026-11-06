福岡人氣屋台「元祖博多屋台」首登港　炭火燒鳥/爐端燒/明石燒一次過歎

相信大家去日本福岡旅遊，不少人都會選擇到屋台體驗當地夜生活。這種以街頭攤檔為特色的飲食文化，11月將登陸香港。源自福岡的「元祖博多屋台」將進駐銅鑼灣港島壹號中心，由當地人氣屋台「屋台けいじ」經營者安部雄太聯同香港餐飲集團CSC Collective引入，店內有兩個特色屋台，主打炭火燒鳥、爐端燒、關東煮及明石燒等日本料理，另有逾500款酒品供選擇，大家以後在香港也能體驗到這種傳統日式美食了。
元祖博多屋台 佔地逾2,500平方呎 設兩大特色屋台
位於銅鑼灣即將新開的「元祖博多屋台」佔地逾2,500平方呎，全店有106個座位，當中包括「五铁」及「Yataikeiji」兩個特色屋台，各設10個座位，重現福岡街頭圍坐攤檔、即席用餐的氣氛。
「五铁」以炭火燒鳥為主打，透過炭火及火候控制帶出食材風味；「Yataikeiji」則集合爐端燒、關東煮及明石燒等傳統日式料理，讓食客一次過品嚐多款日本地道美食。
品牌源自1991年創立、位於福岡赤坂的「屋台けいじ」，由經營者安部雄太主理。安部雄太原為宮大工，即負責神社及佛寺建築、修繕的傳統木匠，今次亦將日本木工工藝融入餐廳設計，以木製屋簷、招牌燈箱及和風提燈等元素，呈現福岡屋台的街頭風格。
設16人貴賓室「明石」 供應懷石料理及限定聯乘菜單
除了屋台用餐區，店內另有可容納16人的貴賓室「明石」，名稱取自日本兵庫縣明石市，當地以明石燒及海鮮料理聞名。貴賓室將由廚藝團隊主理時令懷石料理及環球菜式，並不定期邀請客席名廚合作，推出限定聯乘盛宴，提供與一般屋台料理不同的餐飲選擇。
酒品同樣是店內一大特色，餐廳搜羅逾500款酒品，包括日本啤酒、清酒、燒酎、創意雞尾酒，以及來自不同產區的環球佳釀，配搭燒鳥、爐端燒等料理。
午市供應定食、拉麵 晚市可歎燒鳥及小酌
「元祖博多屋台」將不只主打晚市，午市亦有定食、炭火爐端燒、燒鳥及拉麵等選擇；晚上則可品嚐各款屋台料理，配搭清酒或雞尾酒。店內以深色木系設計為主，配合兩個屋台的燈箱及提燈裝飾，營造日本街頭食肆的用餐氣氛。
元祖博多屋台詳情
地址：銅鑼灣告士打道281號港島壹號中心210號舖
開幕日期：2026年11月
試業時間：中午12時至下午2時30分；下午5時30分至晚上11時
面積：逾2,500平方呎
座位：106個