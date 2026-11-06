福岡人氣屋台「元祖博多屋台」首登港　炭火燒鳥/爐端燒/明石燒一次過歎

相信大家去日本福岡旅遊，不少人都會選擇到屋台體驗當地夜生活。這種以街頭攤檔為特色的飲食文化，11月將登陸香港。源自福岡的「元祖博多屋台」將進駐銅鑼灣港島壹號中心，由當地人氣屋台「屋台けいじ」經營者安部雄太聯同香港餐飲集團CSC Collective引入，店內有兩個特色屋台，主打炭火燒鳥、爐端燒、關東煮及明石燒等日本料理，另有逾500款酒品供選擇，大家以後在香港也能體驗到這種傳統日式美食了。

元祖博多屋台 佔地逾2,500平方呎 設兩大特色屋台

位於銅鑼灣即將新開的「元祖博多屋台」佔地逾2,500平方呎，全店有106個座位，當中包括「五铁」及「Yataikeiji」兩個特色屋台，各設10個座位，重現福岡街頭圍坐攤檔、即席用餐的氣氛。

「五铁」以炭火燒鳥為主打，透過炭火及火候控制帶出食材風味；「Yataikeiji」則集合爐端燒、關東煮及明石燒等傳統日式料理，讓食客一次過品嚐多款日本地道美食。

品牌源自1991年創立、位於福岡赤坂的「屋台けいじ」，由經營者安部雄太主理。安部雄太原為宮大工，即負責神社及佛寺建築、修繕的傳統木匠，今次亦將日本木工工藝融入餐廳設計，以木製屋簷、招牌燈箱及和風提燈等元素，呈現福岡屋台的街頭風格。