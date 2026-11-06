香港青年會推免費親子工作坊 親手整青花繪畫花瓶/太陽能風車

想與小朋友度過一個溫馨周末？香港青年會將於11及12月推出全新免費親子工作坊，透過一系列手作體驗、繪本導讀及科學實踐活動，讓小朋友從體驗中認識中國傳統文化和環保概念之餘，更可拉近親子關係，各位錯過可惜。

香港青年會將於11及12月推出全新免費親子工作坊

3大中國傳統文化主題活動 親手設計青花花瓶 工作坊設有兩大主題，包括「藝繪節氣、藝繪傳情」系列及「綠聖誕·愛地球」主題。在11月舉辦的「藝繪節氣、藝繪傳情」系列，將中國二十四節氣的智慧與傳統藝能結合，推出3大活動。「達文西拱橋」活動中，參加者將會透過繪本了解古人因應季節建橋的智慧，並且親手組裝不需釘膠即可立起古老拱橋，探索結構奧秘。 「小雪油紙傘」的參加者將會認識中國傳統油紙傘工藝與傘文化，更可發揮創意在傘面上繪彩，完成專屬作品。想了解青花瓷的獨特美學的話，必定要參與「青花藝繪」活動。玩家可先了解唐、元、明、清等歷史朝代的青花瓷特點，再親身設計具東方韻味的青花繪畫花瓶。

融合聖誕和環保概念 環保關愛箱送獨居長者傳達暖意 踏入12月，香港青年會將會推出以聖誕節和環保為主題的工作坊。大小朋友可在「再見小樹林」活動中，探討極端天氣對自然的影響，利用回收物料製作環保花瓶並推行「每人一花」行動，培養珍惜與愛護大自然的責任感。對環保科技有興趣的話，不妨參與「太陽能風車」工作坊。玩家可探索電能與動能的轉化原理，學習可再生能源知識，最後動手製作太陽能風車，啟發未來環保科技思考。拆禮物日(12月26日)當日同樣設有聖誕主題活動，導師先帶領參加者閱讀聖誕繪本，並邀請玩家製作環保關愛箱。最後在社區實踐體驗中，將親手製作的環保關愛箱送予獨居長者，傳達聖誕真諦。

利用回收物料製作環保花瓶

活動詳情與報名方式 主辦單位：香港青年會 活動日期：11月7日起至12月26日（星期六） 活動時間：下午兩時正至四時正 對象：小學；20對親子 (一大一小) 活動地點：西環街坊福利會 活動費用：全免 報名連結