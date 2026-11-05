CATALOG x Hello Kitty聯乘登場 經典風、英倫風兩大主題登場！必入手可愛貓耳針織帽/限定公仔吊飾

為慶祝Hello Kitty 11月生日月，CATALOG推出全新的「HELLO KITTY | CATALOG」聯乘系列，今次聯乘劃分為兩大主題登場。首波第一彈主打將經典Hello Kitty圖案融入韓風設計，為大家帶來時尚街頭穿搭體驗；而第二彈則回到Hello Kitty的出生地——英國倫敦郊外，帶來滿滿英倫風情。全系列不僅推出男女成人服飾及童裝，更配備多款周邊配件，粉絲絕對不能錯過！

第一彈經典系列於即日起正式在全線CATALOG門市及網店登場。今次設計大膽打破傳統，將Hello Kitty圖案完美嵌入韓式寬鬆版型與街頭風格中。首推兩款針織毛衣外套，其中一款採用深藍色配紅色手袖的撞色設計，亦有經典黑白配組合，外套前幅特別以質感毛巾繡呈現Hello Kitty經典坐姿。另一款圓領開胸復古開衫，非常適合內搭襯衫或Tee穿出層次感，米白色款搭配經典配色刺繡與鈕扣位置的格仔布細節，黑白波點款則配上白色線條刺繡，復古感十足。

除了外套，各式冷衫與衛衣亦充滿亮點。微絨毛材質的柔軟冷衫帶來毛茸茸觸感，僅保留Kitty的紅色蝴蝶結、鼻子與貓鬚，以極簡幾何線條勾勒出高級感。街頭休閒風的短版衛衣在前幅左胸刺繡白線圖案與草寫字體，背面則印上超大紅色線條背影。連帽衛衣方面，黑色短版款式在帽子內襯加入標誌性紅色撞色，並設有探頭剪影與不對稱設計；白色款則於前幅並排三個表情刺繡。喜歡層次感的粉絲更不可錯過假兩件雙層紗網長袖Tee，以及拼色袖韓系慵懶風長袖Tee。下身方面，今季大熱的泡泡半身裙更注入了滿版白色波點與暗灰色Kitty刺繡，將中性機能風與甜美少女感完美結合。

除了成人服飾之外，是次聯乘推出童裝，系列包括外套、針織毛衣、連身裙及格紋拼接短裙等單品。針織外套延續經典的拼色袖與前開襟設計，背面飾有放大版毛巾繡圖案，展現活潑的層次感；針織冷衫則在極簡五官刺繡外，前幅加入觸感極佳的長毛柔軟材質。童裝衛衣亦提供藍白拼色及紅白拼色選擇，鮮明亮眼。專為女童設計圓領荷葉邊連身裙，備有黑色與紅色，無論單穿或是內襯長褲都充滿時尚感。另外重頭單品更有牛仔布拼接格紋短裙，將型格牛仔材質與經典黑紅英倫格紋結合，打造出甜美又不失個性的韓風學院造型。

除了一系列服飾外，今次經典系列更帶來多款周邊配飾，打卡首推「貓耳針織帽頸巾」，立體貓耳剪裁配上經典紅蝴蝶結與可愛墜飾，帽帶更特別加長設計，可直接圍繞頸部充當頸巾，造型感滿分。另外更推出手提式化妝箱，有黑、紅兩色，前幅加入細緻刺繡，盒內貼心附設鏡子，方便隨時補妝；圓點印花手提袋同樣提供黑紅雙色，袋身滿佈復古白波點，容量實用且少女感十足。兩用迷你袋則採用經典菱格紋設計，配上Hello Kitty精緻鐵扣，既可作為腰包亦可作單肩斜背。最後，襪款亦精心設計，由簡約中筒襪、紅白條紋到滿版小蝴蝶結刺繡款式應有盡有。

限定版公仔吊飾登場 第二彈英倫風11.12接力

CATALOG特別推出獨家限定版「HELLO KITTY造型吊飾」！第一彈經典系列登場的限定吊飾以Hello Kitty可愛單眼(Wink)為造型，著上復古感十足的深藍色吊帶褲，金屬鑰匙圈上配有優雅的白色珍珠鏈條，滿滿韓系少女感。

另外，11月12日登場的第二彈英倫風系列，亦會同步推出專屬的限定款公仔吊飾。英倫版的Kitty將換上濃厚英式氣息的黑灰格紋裙子與同款格紋大蝴蝶結，充滿收藏價值！