Chiikawa周邊又有新款！MINISO今個冬天再與Chiikawa推出聯乘系列，Chiikawa、小八及Usagi換上應節造型，除了毛絨公仔，還有掛件零錢包、斜挎包及電腦螢幕娃娃等。今次新品的「藍白物語」系列，香港將於11月6日在旺角T.O.P MINISO FRIENDS率先發售，各位Chiikawa粉絲必入！
全新藍白撞色Chiikawa周邊
今次的新系列「藍白物語」走藍白撞色路線，三小隻一併換上冬裝，當中部分款式加插聖誕帽及蝴蝶結作點綴。毛公仔今回主打禮物盒造型，Chiikawa、小八及Usagi分別端坐盒內，拆禮物感呼之欲出；配套推出的花環掛件亦相當應節。
至於細件周邊，有一款仿水晶球外形嘅圓形零錢包，扣於手袋側邊可作掛飾，日常收納散銀碎物亦綽綽有餘。今季產品線不限於毛絨周邊，日用品方面亦有新搞作。包括印有角色圖案嘅淺藍色斜挎袋，外出使用方便又不會過於搶眼。
11.6旺角T.O.P率先開賣 毛絨產品每款限購3個
MINISO Chiikawa冬日系列將於11月6日在旺角T.O.P MINISO FRIENDS首發。要留意，毛絨類產品有數量限制，每人每款最多購買3個，以一個角色計算一款，限購安排由11月6日至8日生效。
MINISO Chiikawa冬日系列發售詳情
日期：2026年11月6日起
地點：旺角T.O.P MINISO FRIENDS
限購安排：毛絨類產品每人每款限購3個（一個角色為一款）
限購日期：11月6日至11月8日