Chiikawa周邊又有新款！MINISO今個冬天再與Chiikawa推出聯乘系列，Chiikawa、小八及Usagi換上應節造型，除了毛絨公仔，還有掛件零錢包、斜挎包及電腦螢幕娃娃等。今次新品的「藍白物語」系列，香港將於11月6日在旺角T.O.P MINISO FRIENDS率先發售，各位Chiikawa粉絲必入！

全新藍白撞色Chiikawa周邊

今次的新系列「藍白物語」走藍白撞色路線，三小隻一併換上冬裝，當中部分款式加插聖誕帽及蝴蝶結作點綴。毛公仔今回主打禮物盒造型，Chiikawa、小八及Usagi分別端坐盒內，拆禮物感呼之欲出；配套推出的花環掛件亦相當應節。

至於細件周邊，有一款仿水晶球外形嘅圓形零錢包，扣於手袋側邊可作掛飾，日常收納散銀碎物亦綽綽有餘。今季產品線不限於毛絨周邊，日用品方面亦有新搞作。包括印有角色圖案嘅淺藍色斜挎袋，外出使用方便又不會過於搶眼。