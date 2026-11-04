熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
生活
出版：2026-Nov-04 19:00
更新：2026-Nov-04 19:00

Chiikawa聖誕新品11.6登陸旺角MINISO　必搶藍白聖誕造型公仔、掛件及側孭袋

分享：
Joe403231

Chiikawa聖誕新品11.6登陸旺角MINISO　必搶藍白聖誕造型公仔、掛件及側孭袋

Chiikawa周邊又有新款！MINISO今個冬天再與Chiikawa推出聯乘系列，Chiikawa、小八及Usagi換上應節造型，除了毛絨公仔，還有掛件零錢包、斜挎包及電腦螢幕娃娃等。今次新品的「藍白物語」系列，香港將於11月6日在旺角T.O.P MINISO FRIENDS率先發售，各位Chiikawa粉絲必入！


全新藍白撞色Chiikawa周邊 

今次的新系列「藍白物語」走藍白撞色路線，三小隻一併換上冬裝，當中部分款式加插聖誕帽及蝴蝶結作點綴。毛公仔今回主打禮物盒造型，Chiikawa、小八及Usagi分別端坐盒內，拆禮物感呼之欲出；配套推出的花環掛件亦相當應節。

至於細件周邊，有一款仿水晶球外形嘅圓形零錢包，扣於手袋側邊可作掛飾，日常收納散銀碎物亦綽綽有餘。今季產品線不限於毛絨周邊，日用品方面亦有新搞作。包括印有角色圖案嘅淺藍色斜挎袋，外出使用方便又不會過於搶眼。

11.6旺角T.O.P率先開賣　毛絨產品每款限購3個

MINISO Chiikawa冬日系列將於11月6日在旺角T.O.P MINISO FRIENDS首發。要留意，毛絨類產品有數量限制，每人每款最多購買3個，以一個角色計算一款，限購安排由11月6日至8日生效。

MINISO Chiikawa冬日系列發售詳情

日期：2026年11月6日起

地點：旺角T.O.P MINISO FRIENDS

限購安排：毛絨類產品每人每款限購3個（一個角色為一款）

限購日期：11月6日至11月8日


882106338 1121274497326305 235992177595779124 n 886726084 2205835843702247 2803414474346946613 n 886263412 988193997664756 2921157528757200246 n 885150849 1184179427489246 5747641337052499399 n 886678106 1137730462044703 1487739631295675276 n 871223893 1653207606476711 8923619269227724563 n 885670230 1806550513986393 818196500853238041 n 886169126 1637597147909892 756727860927229137 n (1)

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務