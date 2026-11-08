2026聖誕倒數月曆｜開箱The Body Shop聖誕倒數月曆 經典節日禮物回歸/3款限定香氣登場(有片)

佳節將至，護膚品牌The Body Shop 今年以「以禮傳心 樂在其中」為主題，兩款 2026 聖誕倒數月曆正式登場！今次倒數月曆以高達雙倍的超值總價值回饋粉絲，將多款皇牌面部、身體及頭髮護理產品藏於精緻禮盒小格中，開啓連續 節慶護膚之旅。另外3款限定節日香氣亦正式登場，即睇詳情！

2026 聖誕倒數月曆登場 今次全新聖誕倒數月曆，必入手售價$1,499的「The Ultimate Advent Calendar聖誕限量版奢華倒數月曆」，內含高達$2,997的皇牌產品，相等於半價入手各款好物，性價比極高。禮盒內包含連續25天的奢華修護體驗，集結多款人氣正裝與精緻隨行裝。開箱可見，裡面除了有經典的乳木果身體潤膚霜、英倫玫瑰沐浴露、杏仁奶身體補濕乳酪及乳木果深層修復洗護系列外，更包含多款面部護理產品，包括雪絨花抗氧活肌潔面啫喱、甘菊全效極緻卸妝潔膚霜、維他命E補濕屏障滋潤面霜與維他命C亮采活力面霜。配合蘆薈紓緩面膜、雪絨花抗氧活肌精華面膜以及抹茶拿鐵果漾水光潤唇蜜，從頭到腳提供全方位滋養，為十二月的每一天帶來滿滿的保養樂趣。

不用一千元解鎖24天高質美肌體驗 若想以更親民價錢享受節慶儀式感，售價$699的「The Classic Advent Calendar 聖誕限量版倒數月曆」絕對是首選。這款月曆價值高達$1,496，內藏24款優質護膚與身體保養產品，全方位撫平肌膚、深層補水與賦活修護。開箱內容包含了芒果身體潤膚霜、乳木果身體潤膚霜及士多啤梨潤唇霜，同時亦備有方便隨身攜帶的多款果香沐浴露與修護潤手霜，包括蜜柑沐浴露、杏仁奶沐浴乳、粉紅西柚潤手霜及椰子修護潤手霜。配合維他命E補濕面膜及人參大米煥白亮肌面膜，讓肌膚在乾燥秋冬亦能由內而外散發耀眼光芒。

The Classic Advent Calendar聖誕限量版倒數月曆$699

3款全新節日限定香氣 超療癒抹茶白朱古力系列 除了倒數月曆外，The Body Shop今年更驚喜推出3款全新季節限定香氣系列，將專屬秋冬的溫暖氣息融入日常護膚程序。「綿雲抹茶白朱古力系列」以醇厚草本抹茶香融合甜蜜白朱古力，帶來身體潤膚霜、身體潤膚乳、身體噴霧、沐浴露及修護潤手霜，散發令人放鬆的舒緩魅力。第二款「霜雪紅苺薄荷系列」則將霜感紅莓與鮮薄荷葉香氣碰撞，除了潤膚霜、身體補濕乳酪、身體噴霧、沐浴露與潤手霜外，更特別推出限定版卸妝潔膚霜，帶來清爽醒神體驗。最後，充滿節日氛圍的「暖焗薑餅黑糖系列」則帶來出爐薑餅的溫暖甜香，產品包括身體磨砂膏240ml、身體潤膚霜、身體噴霧、沐浴露及修護潤手霜。

全新 The Body Shop 2026 聖誕倒數月曆及 3 款限定節慶香氛系列，現已於全港 The Body Shop 實體門市正式限量發售。親臨門市親身體驗全新香氣，更可挑選專屬的節慶禮盒，迎接溫馨聖誕佳節。