體院12.6舉行香港殘奧日 免費試玩25項殘疾運動 慶祝港隊奪41獎牌凱旋

中國香港代表團於剛結束的《第五屆亞洲殘疾人運動會》中，憑藉驚人毅力勇奪3金、14銀、24銅，共41面獎牌，贏得驕人戰績。為延續這股席捲全港的體育熱潮，並同賀港隊健兒凱旋歸來，由「中國香港殘疾人奧委會」主辦的全港最大型殘疾運動體驗日「香港殘奧日2026」，將於12月6日(星期日)假香港體育學院登場。

感受運動員突破極限的震撼



香港市民除可透過電視螢幕，為殘疾運動員的拼搏精神感動外，如今終於有機會親自體會，因為今年《殘奧日》精心規劃約25項殘疾運動試玩，包括考驗專注力的硬地滾球、充滿速度與碰撞的輪椅籃球、輪椅網球及殘疾人羽毛球等。現場除有專業教練指導玩法與技巧外，更有運動員親身示範。市民能近距離看見運動員如何運用細膩的判斷力與身體協調，突破肢體限制，發放生命潛能。主辦期盼透過充滿互動，鼓勵更多殘疾人士跨出第一步，在汗水中重拾自信與喜悅。