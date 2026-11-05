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出版：2026-Nov-05 13:00
更新：2026-Nov-05 13:00

體院12.6舉行香港殘奧日 免費試玩25項殘疾運動 慶祝港隊奪41獎牌凱旋

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體院12.6舉行香港殘奧日 免費試玩25項殘疾運動 慶祝港隊奪41獎牌凱旋

中國香港代表團於剛結束的《第五屆亞洲殘疾人運動會》中，憑藉驚人毅力勇奪3金、14銀、24銅，共41面獎牌，贏得驕人戰績。為延續這股席捲全港的體育熱潮，並同賀港隊健兒凱旋歸來，由「中國香港殘疾人奧委會」主辦的全港最大型殘疾運動體驗日「香港殘奧日2026」，將於126(星期日)假香港體育學院登場。

感受運動員突破極限的震撼


香港市民除可透過電視螢幕，為殘疾運動員的拼搏精神感動外，如今終於有機會親自體會，因為今年《殘奧日》精心規劃約25項殘疾運動試玩，包括考驗專注力的硬地滾球、充滿速度與碰撞的輪椅籃球、輪椅網球及殘疾人羽毛球等。現場除有專業教練指導玩法與技巧外，更有運動員親身示範。市民能近距離看見運動員如何運用細膩的判斷力與身體協調，突破肢體限制，發放生命潛能。主辦期盼透過充滿互動，鼓勵更多殘疾人士跨出第一步，在汗水中重拾自信與喜悅。

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體壇明星跨界聯手


當日的重頭戲還有首度推出的「體壇明星隊制賽」，多位本地健全體壇精英，將與殘疾運動員打破界限、強強聯手，共同挑戰多項殘疾運動的趣味接力賽，比拼默契之餘，更完美詮釋傷健共融的體育精神。同場亦設有主題展覽，破天荒展出歷屆殘奧會的珍貴獎牌與紀念火炬，帶領公眾走進時光隧道，見證香港殘疾運動發展的血淚與榮耀。活動當日費用全免，現場更備有豐富精美禮品。歡迎市民與親友一同前來體驗，用行動支持香港運動員！

《香港殘奧日2026》活動詳情：

日期：126(星期日)

時間： 上午10時至下午6

地點：新界沙田源禾路25 香港體育學院

費用：免費入場

查詢：香港體育學院

HKPD A2 poster Final

《香港殘奧日2026》海報。

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香港殘奧日2026

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