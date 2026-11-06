騰訊前設計師劉嘉穎 加密藝術家CryptoZR 306萬美元NFT作品登陸香港藝術中心

當大眾仍在爭論虛擬與真實的界線，中國首代著名加密藝術家劉嘉穎(CryptoZR)，早已用10年時間寫下答案。這位騰訊前Global SNS產品設計師，曾是中央美院實驗藝術系，亦是一位跨媒界創作者。CryptoZR將由即日起至11月15 日一連11天，於香港藝術中心舉辦《共識The Consensus》個展，以前衛的區塊鏈底層技術，解答近年藝術界大熱話題——科技。

直擊三大必看區塊鏈跨界神作

現於香港中文大學修讀EMBA的CryptoZR，坦言香港是她探求「共識」的完美之地：「香港是東西文化與資本交匯處，更是亞洲Web3最活躍的城市。」本次展覽亮點十足，最受矚目的三大必看作品，當中包括一推出即創下成交額高達 306萬美元(約2,400萬港元)、成為中國最貴NFT之一的《一千眼1000EYE》。這件作品是她於央美畢業時，親手繪製1,000位對廿一世紀有貢獻者的眼睛，並以盲盒形式推出，於兩小時內售罄，堪稱傳奇的數字盲盒實驗。