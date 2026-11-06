騰訊前設計師劉嘉穎 加密藝術家CryptoZR 306萬美元NFT作品登陸香港藝術中心

當大眾仍在爭論虛擬與真實的界線，中國首代著名加密藝術家劉嘉穎(CryptoZR)，早已用10年時間寫下答案。這位騰訊前Global SNS產品設計師，曾是中央美院實驗藝術系，亦是一位跨媒界創作者。CryptoZR將由即日起至11月15 日一連11天，於香港藝術中心舉辦《共識The Consensus》個展，以前衛的區塊鏈底層技術，解答近年藝術界大熱話題——科技。
直擊三大必看區塊鏈跨界神作
現於香港中文大學修讀EMBA的CryptoZR，坦言香港是她探求「共識」的完美之地：「香港是東西文化與資本交匯處，更是亞洲Web3最活躍的城市。」本次展覽亮點十足，最受矚目的三大必看作品，當中包括一推出即創下成交額高達 306萬美元(約2,400萬港元)、成為中國最貴NFT之一的《一千眼1000EYE》。這件作品是她於央美畢業時，親手繪製1,000位對廿一世紀有貢獻者的眼睛，並以盲盒形式推出，於兩小時內售罄，堪稱傳奇的數字盲盒實驗。
另一焦點是獲瑞士傳奇收藏家烏利希克(Uli Sigg)收藏的《共識The Consensus》，CryptoZR整理了15年間410篇唱衰比特幣的權威報道，發現若每次報道時買入100美元比特幣，如今價值已破1億美元。她將原文印製並銘刻於Bitcoin Ordinals，成為不可篡改的時間戳，用幽默來反駁主流媒體。而獲韓國蔚山美術館收藏的《紅與藍》，則透過100個漸層色塊拍賣，讓藏家的「競價行為」本身化為作品的一部分。
數字時代誰決定藝術價值
《共識 The Consensus》展出的加密藝術作品，採用可編程貨幣、帳本、銅幣、拍賣協議、公鏈改造、元宇宙美術館、甚至去中心化自治組織，CryptoZR說：「我深深愛上香港這個城市，尤愛此處讓藝術、國際金融、數位資產和公共討論共同發生的機會。這裡正是探求『共識』之地。」
香港這個國際大都會，藝術與投資經濟交融下，在數字時代，誰決定藝術的價值？CryptoZR這位中國加密藝術先行者、藝術科技跨界創作者，談到未來：「未來我會繼續挖掘區塊鏈的更多可能性，結合AI以及大數據作為新材料，針對我們目前所處的時代分水嶺，提出人類需要面對的新問題，記錄這個時代。」這場包含藝術、金融與料技元素的展覽，喜愛科技與藝術不容錯過。
《共識 The Consensus》加密藝術展詳情：
日期：11月5至15日
地點：香港藝術中心5樓包氏畫廊
票價：免費入場
查詢：香港藝術中心