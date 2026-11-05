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出版：2026-Nov-05 14:00
更新：2026-Nov-05 14:00

長者日優惠｜百佳、屈臣氏及豐澤11.15推限定優惠　免費送奇異果/購物滿$188即減$18

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長者日優惠｜百佳、屈臣氏及豐澤11.15推限定優惠　免費送奇異果/購物滿$188即減$18

各位老友記們留意，11月15日（星期日）長者日，百佳超級市場、屈臣氏及豐澤推出一日限定優惠，樂賞會會員購物可享額外折扣，百佳更有免費迎新禮品。當中包括百佳新會員免費領取Zespri金奇異果3個、屈臣氏購物滿$188減$18，以及豐澤指定產品95折，即睇以下優惠詳情。


百佳超級市場｜綁定樂悠咭免費領取金奇異果

長者憑樂悠咭到百佳及旗下品牌門市，成功綁定易賞錢帳戶並加入「樂賞會」，即可免費獲得Zespri金奇異果3個，數量有限，送完即止。優惠不適用於TASTE x FRESH新鮮生活分店。

屈臣氏｜購物滿$188即減$18

樂賞會會員於屈臣氏購物，單次消費滿$188即可減$18，而且可以與每日拍卡優惠「滿$30減$2」同時使用。

豐澤｜指定產品享95折

樂賞會會員於豐澤購買單一指定產品，包括豐澤牌產品、小家電及樂齡產品，即可享95折優惠。

樂賞會入會方法

長者只需攜同樂悠咭，可透過以下兩種方法加入樂賞會：

  • 門市自助登記： 到指定百佳、屈臣氏或豐澤門市，使用「樂賞站」拍卡登記。

  • 職員協助登記： 親臨全線百佳、屈臣氏或豐澤實體門市，由收銀處職員協助辦理。

整個登記過程只需數十秒，完成後即可享用樂賞會會員優惠。


樂賞站指定分店地址：https://dms.moneyback.com.hk/images/%E6%A8%82%E8%B3%9E%E7%AB%99%E5%88%86%E5%BA%97%E5%90%8D%E5%96%AE%20(1).pdf

 

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