LV吉祥物Vivienne化身高級珠寶 三款新作以愛心、幸運草與星空為題

Louis Vuitton旗下大受歡迎的小精靈Vivienne，再度在高級珠寶領域掀起話題。最近，品牌特意為這位「代言角色」打造了三款全新珠寶，各以不同主題及工藝呈現，同時設計成可拆開佩戴的組合式吊墜，既是頸間墜飾，亦可當作心口針使用，延續珠寶界「一物多變」的悠久傳統。

由皮革名字到時尚符號 Vivienne於2017年首度亮相，名字取自品牌經典的杏色天然植鞣牛皮「VVN」。這種皮革多年來用於製作皮具、旅行箱及各式配件，Vivienne的命名可說是向它致意。起初，這個小角色只是點綴用的裝飾精品，其後卻逐步走進品牌不同的工藝範疇，並以便於佩戴、攜帶的造型，配合各種場合與生活節奏。 這些年來，Vivienne一時化身衝浪好手或網球健將，一時乘搭熱氣球飄過Monogram帆布，形象多變又充滿童趣。對品牌粉絲來說，牠早已是獨一無二的時尚護身符，象徵無拘無束的想像力、熱愛生活的態度，以及獨樹一幟的優雅品味。

2020 年躋身高級珠寶行列 2020年，Louis Vuitton首次讓Vivienne登上高級珠寶舞台，以珍貴材質與璀璨寶石重新詮釋這個經典角色，亦成為品牌珠寶工藝的代表作之一。珠寶版Vivienne彷彿由Monogram花卉圖案中破殼而出：雙眼鑲有鑽石、神采閃亮，雙腳穩穩站立，可活動的手臂上更刻有Louis Vuitton字樣。

三款新作 各有性格 Vivienne Heart 這一款的Vivienne滿載熱情：身穿以純金打造、細刻玫瑰圖案的長褲，發亮的手中握着一封信，信封以深紅色心形火漆封緘，與圍繞面龐的心形花瓣遙相呼應。要展現如此濃烈的紅色，工匠須以琺瑯工藝一層又一層地反覆燒製，方能成就飽滿的色澤與光亮質感。四瓣造型的設計，與Vivienne標誌性的Monogram花形眼睛互相輝映；整體則以鑽石、黃K金及白K金製成，姿態迷人。 Vivienne Four-Leaf 以幸運為主題的Four-Leaf，結合黃K金、鑽石、孔雀石、木材與亮漆，寓意繁榮興旺，同時帶有守護之意。鑲滿鑽石的臉龐，被四片孔雀石花瓣環抱，流暢的線條與深邃的綠意，讓人聯想到四葉幸運草。為了令孔雀石色澤一致、天然紋理左右對稱，寶石匠人須以高難度的切割及手工打磨工序處理，才能讓寶石盡顯光華。

細看之下，還有不少趣味巧思：一隻細小的甲蟲停在花瓣上，似乎看得出神，牠以紅色漆面配合純金雕成，宛如傳遞福音的信使。調皮的Vivienne亦暗藏兩個小秘密，其一是從後褲袋探出頭來的一張啤牌，其二是刻於腳底的馬蹄鐵圖案。 Vivienne Stars 三款之中最為繽紛的Stars，以滿佈夜空的繁星為靈感，營造令人雀躍又充滿希望的氣氛。作品採用密鑲工藝，嵌上圓形鑽石與月亮石，並配以合共106顆藍色、紫色及粉紅色藍寶石和玫瑰色尖晶石，色彩層次豐富，教人目不暇給。Vivienne手中緊握一顆流星，仿佛能為佩戴者實現心中願望。

這位吉祥物的臉龐以月亮石點綴，散發柔和溫潤的光澤，外圍再以包鑲鑽石加以襯托。值得一提的是，這是Vivienne珠寶系列首次採用LV Monogram Star切割鑽石，這款寶石專為演繹Louis Vuitton標誌性圖案而設，別具象徵意義。