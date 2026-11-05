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出版：2026-Nov-05 12:45
更新：2026-Nov-05 12:45

7-Eleven全單77折優惠回歸　11月6日起連續48小時　最低滿$50即可享

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Nose 172121

7-Eleven全單77折優惠回歸　11月6日起連續48小時　最低滿$50即可享

7-Eleven一年一度「11.7大折日」即將回歸，今年更將全單77折優惠延長至48小時。11月6日早上7時起至11月8日早上6時59分，於一般分店購物滿$100，或港鐵站店舖購物滿$50，即可享全單77折。優惠期間更有多款雪糕、蛋白飲品及人氣食品同樣適用，大家如果想補給零食或飲品，可以趁機入手。


7-Eleven 11.7大折日｜全單77折適用產品

今次優惠有多款人氣食品及飲品參與，包括不同品牌的雪糕、高蛋白飲品及日常飲品，當中有：

  • 雪糕： Häagen-Dazs雪糕批、雪糕杯及日本版脆皮三文治；Dreyer’s扭紋脆筒、雪糕批及雪糕杯（不包括意大利芝士蛋糕、椰香厚奶味及抹茶麻糬味）；MÖVENPICK 100至165毫升雪糕及雪葩。

  • 高蛋白飲品： Rokeby Farms高蛋白鮮奶昔、LABNOSH MAX蛋白飲品、十字牌高鈣低脂高蛋白牛奶飲品。

  • 其他飲品： 7-SELECT 100%椰子水420毫升。

以上精選產品可配合同期77折優惠使用，部分產品另有指定優惠。

WeChat Pay HK額外優惠｜消費滿$70享11折扣

除了全單77折，11月6日凌晨12時至11月7日晚上11時59分，大家可透過WeChat掃描店內宣傳品上的QR Code，領取WeChat Pay HK電子現金券禮包。使用WeChat Pay HK於7-Eleven香港店舖消費滿$70，即可享11折扣優惠。

另外，使用恒生enJoy卡付款，可賺取3倍yuu積分回贈；購買指定貨品亦可獲得7仔yuu印花。大家亦可使用yuu積分兌換7-Eleven電子現金券，兌換後即時使用。


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