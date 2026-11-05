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出版：2026-Nov-05 15:00
更新：2026-Nov-05 18:00

千両新推「冬之味覺」限定菜單$32起！食11款魚鮮刺身盒即送原枝出汁醬油 必試雙色吞拿魚刺身杯

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Nose 18

千両新推「冬之味覺」限定菜單$32起！食11款魚鮮刺身盒即送原枝出汁醬油 必試雙色吞拿魚刺身杯

千両由即日起推出「冬之味覺」全新限定餐目，供應多款以冬日時令食材為靈感的限定料理，當中必食一次過匯聚11款時令魚鮮的「千両漁鮮刺身盒」，每盒更會附送一枝「千両職人匠製出汁醬油」，回家都能品嚐食材鮮味！另外亦有鐵板柚子胡椒燒和牛肩胛、活象拔蚌配出汁醬油、出汁醬油燒鯖魚壽司等，下文即睇介紹！

千両漁鮮刺身盒配原枝出汁醬油 sen ryo Fresh Seafood Sashimi Box with Bottled Dashi Soy Sauce 出汁漬蛋黃忌廉拌烏冬 Creamy Udon with Dashi Marinated Egg Yolk 千両職人匠製出汁醬油 出汁漬雙色吞拿魚刺身杯 Dashi Marinated Two Tone Tuna Sashimi Cup

重點必試11款魚鮮刺身盒

今次限定菜單必試「千両漁鮮刺身盒」（原價$360），職人嚴選日本馬糞海膽、中吞拿魚腩、北海道活帆立貝、日本赤海蝦及白身魚等11款時令魚鮮，由甘甜細膩的海膽，到脂香豐盈的吞拿魚腩，每一格都展現不同的口感與風味。每盒更會附送一枝「千両職人匠製出汁醬油」，這款醬油以宗田鰹魚片的醇厚煙燻香、羅臼昆布與冬菇的甘香，加上伊吹小魚乾及瑤柱的鮮味調製，再以醬油、味醂及煮酒調和；輕輕點上刺身，不會搶去魚鮮本味，反而令天然鮮甜更立體。吃完刺身後，更可把原枝醬油帶回家，為煎蛋、烏冬或家常料理添上一抹和風旨味。

限定菜單必食推介

全新限定餐目還有多款創意料理，同樣用「千両職人匠製出汁醬油」炮製，例如以爽脆薄切象拔蚌配搭微辛山葵莖醬的「活象拔蚌配出汁醬油」（$48/件）；經炙燒逼出豐盈脂香的「出汁醬油燒鯖魚壽司」（$32/件）；以及將出汁醬油醃漬蛋黃與柔滑忌廉拌勻、濃郁順滑的「出汁漬蛋黃忌廉拌烏冬」（$58/客）等，每款都層次分明，令人回味。
記者心水推介羽太鮑魚海鮮鍋（$188/客），以特調帆立貝出汁作湯底，帶出海鮮自然鮮甜；嚴選羽太、活鮑魚、熟帶子及虎蝦，配以硬豆腐、日式粉絲、冬菇與時令蔬菜，多款海鮮精華融入甘醇湯頭，滿載冬日暖意！甜品方面，全新「意大利芝士蛋糕伴楓糖芝士雪糕」（$45/客）以醇厚咖啡與可可香的芝士蛋糕，配絲滑楓糖芝士雪糕；溫潤楓糖恰好中和咖啡微苦，冰涼與綿密口感交疊，非常出色。

鐵板柚子胡椒燒和牛肩胛 Teppan Yuzu Kosho Grilled Wagyu Chuck Tender 羽太鮑魚海鮮鍋 Grouper and Abalone Seafood Pot 出汁醬油燒鯖魚壽司 Seared Mackerel Sushi with Dashi Soy Sauce 千両冬之味覺 sen ryo Winter Seasonal Promotion 活象拔蚌配出汁醬油 Live Geoduck Clam with Dashi Soy Sauce

日本清酒＋4款冬日特調

千両由即日起至12月31日推出三款來自日本愛知縣關谷釀造的蓬莱泉清酒，並設特撰唎酒體驗。「蓬莱泉可特別純米酒」柔和香甜、酒體輕盈；「蓬莱泉和純米吟釀」帶蘋果般清甜，米甘味與旨味交融；「蓬莱泉美純米大吟釀」則如泉水般清甜幼滑，收結柔順優雅，一次過感受由清新淡雅到香氣馥郁的酒韻變化。而在11月10日至2027年3月9日期間，千両特調系列亦會推出四款新作：以巨峰提子與橙香為主調的「黃。昏」、濃縮咖啡混合伏特加與奶泡的「夜鷹」、柚子果香配抹茶奶蓋的「柚香抹茶雲」，以及可選凍飲或熱飲的「花果日和」，配日式美食一流。

千両特調系列 sen ryo Cocktail & Mocktail Series 特撰清酒體驗 Selected Sake Tasting Flight 蓬莱泉 和 純米吟釀 Houraisen Wa Junmai Ginjo 蓬莱泉 美 純米大吟釀 Houraisen Bi Junmai Daiginjo 蓬莱泉 可 特別純米酒 Houraisen Beshi Tokubetsu Junmai

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