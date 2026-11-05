千両新推「冬之味覺」限定菜單$32起！食11款魚鮮刺身盒即送原枝出汁醬油 必試雙色吞拿魚刺身杯

千両由即日起推出「冬之味覺」全新限定餐目，供應多款以冬日時令食材為靈感的限定料理，當中必食一次過匯聚11款時令魚鮮的「千両漁鮮刺身盒」，每盒更會附送一枝「千両職人匠製出汁醬油」，回家都能品嚐食材鮮味！另外亦有鐵板柚子胡椒燒和牛肩胛、活象拔蚌配出汁醬油、出汁醬油燒鯖魚壽司等，下文即睇介紹！

重點必試11款魚鮮刺身盒 今次限定菜單必試「千両漁鮮刺身盒」（原價$360），職人嚴選日本馬糞海膽、中吞拿魚腩、北海道活帆立貝、日本赤海蝦及白身魚等11款時令魚鮮，由甘甜細膩的海膽，到脂香豐盈的吞拿魚腩，每一格都展現不同的口感與風味。每盒更會附送一枝「千両職人匠製出汁醬油」，這款醬油以宗田鰹魚片的醇厚煙燻香、羅臼昆布與冬菇的甘香，加上伊吹小魚乾及瑤柱的鮮味調製，再以醬油、味醂及煮酒調和；輕輕點上刺身，不會搶去魚鮮本味，反而令天然鮮甜更立體。吃完刺身後，更可把原枝醬油帶回家，為煎蛋、烏冬或家常料理添上一抹和風旨味。

限定菜單必食推介 全新限定餐目還有多款創意料理，同樣用「千両職人匠製出汁醬油」炮製，例如以爽脆薄切象拔蚌配搭微辛山葵莖醬的「活象拔蚌配出汁醬油」（$48/件）；經炙燒逼出豐盈脂香的「出汁醬油燒鯖魚壽司」（$32/件）；以及將出汁醬油醃漬蛋黃與柔滑忌廉拌勻、濃郁順滑的「出汁漬蛋黃忌廉拌烏冬」（$58/客）等，每款都層次分明，令人回味。

記者心水推介羽太鮑魚海鮮鍋（$188/客），以特調帆立貝出汁作湯底，帶出海鮮自然鮮甜；嚴選羽太、活鮑魚、熟帶子及虎蝦，配以硬豆腐、日式粉絲、冬菇與時令蔬菜，多款海鮮精華融入甘醇湯頭，滿載冬日暖意！甜品方面，全新「意大利芝士蛋糕伴楓糖芝士雪糕」（$45/客）以醇厚咖啡與可可香的芝士蛋糕，配絲滑楓糖芝士雪糕；溫潤楓糖恰好中和咖啡微苦，冰涼與綿密口感交疊，非常出色。

日本清酒＋4款冬日特調 千両由即日起至12月31日推出三款來自日本愛知縣關谷釀造的蓬莱泉清酒，並設特撰唎酒體驗。「蓬莱泉可特別純米酒」柔和香甜、酒體輕盈；「蓬莱泉和純米吟釀」帶蘋果般清甜，米甘味與旨味交融；「蓬莱泉美純米大吟釀」則如泉水般清甜幼滑，收結柔順優雅，一次過感受由清新淡雅到香氣馥郁的酒韻變化。而在11月10日至2027年3月9日期間，千両特調系列亦會推出四款新作：以巨峰提子與橙香為主調的「黃。昏」、濃縮咖啡混合伏特加與奶泡的「夜鷹」、柚子果香配抹茶奶蓋的「柚香抹茶雲」，以及可選凍飲或熱飲的「花果日和」，配日式美食一流。