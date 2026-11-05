PapaHome淘寶家居生活館登陸銅鑼灣 雙11開幕 首設張凌赫專區/PapaCafe/花店（有片）

主打融合線上購物和線下體驗的PapaHome淘寶家居生活館登陸銅鑼灣！新店將於11月11日開幕，除了繼續帶來傢俬訂造和體驗館，更加推出張凌赫打卡專區 ，以及全新的「PapaCafe」和「PapaFa 花藝植物店」，讓顧客探索多元化的生活方式。
設張凌赫打卡專區 完成任務即送周邊禮物
銅鑼灣店以「MORE THAN HOME ｜揀生活 懂你家」為主題，樓高兩層，佔地逾3.5萬平方呎。新店最讓人關注的，當然是「淘寶 x 張凌赫打卡專區」。粉絲可與偶像立牌、復古小電視合照和Y2K自拍鏡，加上主題人生四格，不妨擺出可愛甫士，記錄與張凌赫特別時刻。店內同時設多項打卡任務，粉絲完成指定挑戰，即可獲贈張凌赫限定周邊禮物。
首推PapaCafe+PapaFa 咖啡$19起
與此同時，PapaHome首次推出結合現代設計與餐飲體驗的PapaCafe，以及以「BLOOM WITH LOVE」為理念PapaFa花藝植物店。咖啡店主推「無咖啡師（No-Barista）」，售賣多款咖啡、抹茶、Gelato和烘焙產品，當中美式咖啡只需$19，絕對是啡迷喜訊。PapaFa花藝植物店設有多種花朵，顧客可親自挑選3至8朵花，砌成小花束，讓鮮花成為生活中的小確幸。
首次引入淘寶及天貓精選品牌
新店同時首次引入淘寶及天貓不同品牌，並設立精選品牌快閃專區。第一期將會引入11個特色的家居及生活品牌，包括潮玩IP品牌FufuSoul、箱包品牌MaH和鍋具品牌Carote等，品牌不時舉行產品試用和工作坊，讓訪客深入認識不同品牌。
帶來逾百品牌 主打與官網同價
新店1樓劃分為訂造傢俬及裝修工藝體驗館，與淘寶精選傢俬區。精選傢俬區帶來超過100間品牌，為顧客提供超過1萬款人氣傢俬。PapaHome主打實體店與官網同價，不妨親身到場感受不同家具的質感。訂造傢俬及裝修工藝體驗館則提供一站式空間規劃、傢俬訂造及裝修服務，滿足顧客多種需求。新店更邀請10位創作者，打造別具特色的睡房和客廳場景，提供家居佈置靈感。
首1,111位訪客免費送咖啡+優惠券
新店開幕怎少得了開業禮遇。11月11日當日，「淘公仔」將會現身大派禮物。首1,111 位到店打卡的訪客可免費獲贈PapaCafe咖啡一杯和滿¥100減¥50優惠券；顧客於淘寶雙11活動期間購物滿¥500，即可免費獲得「淘寶 x 張凌赫」限定鮮花。淘寶香港亦會向訪客派發總值過百萬的現金紅包，包括滿¥300減¥30優惠券等，各位萬勿錯過。即日起至11月13日期間，淘寶香港首次推出大件傢俬限時包郵到港及免費送貨上門服務。另外，PapaHome指定45款家具將會設有 1,111 個免費上門安裝服務名額。
PapaHome淘寶家居生活館 銅鑼灣店
地址：銅鑼灣京士頓街 9 號 Fashion Walk 地下及 1 樓 E–G 舖
開幕日期：2026 年 11 月 11 日上午 11 時起
店舖營業時間：上午 11 時至下午 8 時