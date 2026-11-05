PapaHome淘寶家居生活館登陸銅鑼灣 雙11開幕 首設張凌赫專區/PapaCafe/花店（有片）

主打融合線上購物和線下體驗的PapaHome淘寶家居生活館登陸銅鑼灣！新店將於11月11日開幕，除了繼續帶來傢俬訂造和體驗館，更加推出張凌赫打卡專區 ，以及全新的「PapaCafe」和「PapaFa 花藝植物店」，讓顧客探索多元化的生活方式。

銅鑼灣店以「MORE THAN HOME ｜揀生活 懂你家」為主題，樓高兩層，佔地逾3.5萬平方呎。新店最讓人關注的，當然是「淘寶 x 張凌赫打卡專區」。粉絲可與偶像立牌、復古小電視合照和Y2K自拍鏡，加上主題人生四格，不妨擺出可愛甫士，記錄與張凌赫特別時刻。店內同時設多項打卡任務，粉絲完成指定挑戰，即可獲贈張凌赫限定周邊禮物。

與此同時，PapaHome首次推出結合現代設計與餐飲體驗的PapaCafe，以及以「BLOOM WITH LOVE」為理念PapaFa花藝植物店。咖啡店主推「無咖啡師（No-Barista）」，售賣多款咖啡、抹茶、Gelato和烘焙產品，當中美式咖啡只需$19，絕對是啡迷喜訊。PapaFa花藝植物店設有多種花朵，顧客可親自挑選3至8朵花，砌成小花束，讓鮮花成為生活中的小確幸。

首次引入淘寶及天貓精選品牌

新店同時首次引入淘寶及天貓不同品牌，並設立精選品牌快閃專區。第一期將會引入11個特色的家居及生活品牌，包括潮玩IP品牌FufuSoul、箱包品牌MaH和鍋具品牌Carote等，品牌不時舉行產品試用和工作坊，讓訪客深入認識不同品牌。

帶來逾百品牌 主打與官網同價

新店1樓劃分為訂造傢俬及裝修工藝體驗館，與淘寶精選傢俬區。精選傢俬區帶來超過100間品牌，為顧客提供超過1萬款人氣傢俬。PapaHome主打實體店與官網同價，不妨親身到場感受不同家具的質感。訂造傢俬及裝修工藝體驗館則提供一站式空間規劃、傢俬訂造及裝修服務，滿足顧客多種需求。新店更邀請10位創作者，打造別具特色的睡房和客廳場景，提供家居佈置靈感。