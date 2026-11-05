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出版：2026-Nov-05 18:00
更新：2026-Nov-05 18:00

深圳好去處 ｜ 韓國時尚品牌MUSINSA登陸深圳！連開2間新店 賣潮牌＋日常服飾 即睇「韓版UNIQLO」掃貨攻略

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Nose 33

深圳好去處 ｜ 韓國時尚品牌MUSINSA登陸深圳！連開2間新店 賣潮牌＋日常服飾 即睇「韓版UNIQLO」掃貨攻略

韓國時尚品牌MUSINSA正式進駐深圳！這個去韓國旅行必逛的時尚品牌今次連開「MUSINSA STANDARD」以及「MUSINSA STORE」兩間新店，無論是想入手韓系日常服飾還是韓國設計師品牌，相信在現場都可以買到滿載而歸，大家今個周末一於北上掃貨！

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深圳連開兩間MUSINSA

坐落於卓悦中心中央大街兩端的兩間門店各具特色，滿足不同風格的穿搭需求。位於商場西區的「MUSINSA STANDARD」被譽為「韓版UNIQLO」，主打高質感的服飾單品，版型剪裁針對亞洲人改良，面料舒適且定價親民，從俐落西裝到百搭日常牛仔褲都一應俱全，讓大家輕鬆塑造充滿隨性風格的日常造型！
而位於商場東區的「MUSINSA STORE」則主打賣韓系潮牌，網羅近60個備受矚目的韓國人氣設計師與街頭潮流品牌，包括SCULPTOR、ADSB、Dunst以及人氣手袋品牌STAND OIL等，這裡有齊甜酷Y2K、街頭休閒、海外小眾設計等不同服飾風格，更有機會買到韓星私服同款，特別適合喜歡發掘小眾單品、追求穿搭新鮮感的時裝迷。

深圳MUSINSA
地址：深圳福田區深南大道2005號卓悦中心 ONE AVENUE 中央大街（西區及東區）

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