著數優惠｜極·大瀛喜$3xx起任食魚子醬+新鮮龍蝦伊麵 11月限定免費升級2.5小時放題 (多圖)

最近千海水產元朗店推出期間限定龍蝦放題成為全城焦點熱話，跟千海水產屬同集團的極·大瀛喜日本料理放題都發功搞綽頭，荃灣店及觀塘店新推魚子醬+新鮮龍蝦伊麵放題餐吸客。同時大推幾項優惠，其中11月份指定晚市時段由原本任食2小時，免費升級2.5小時。對於誓要回本的巨胃戰士是一大好消息，多出半個鐘可以暴食更多！ 文、攝：副刊組OT王

$288 起任食蠔 / 蟶子 / 鮑魚 / 海膽 極·大瀛喜放題分A餐($288起)及B餐($378起)，A餐可以任食百款食品，多款海鮮包括金銀蒜蔥油粉絲蒸蟶子、金銀蒜蔥油粉絲蒸生蠔、酥炸桶蠔、黃金牛油大頭蝦、金不換魚露虎蝦、酒醉鮑魚、牛油煮鮮蜆；注目焦點更有海膽軍艦、鐵板香煎鵝肝多士、13款刺身、火炙和牛壽司、鮑汁燴花膠、皇牌燒乳鴿王。

$378 起任食鱘魚子醬 / 金槍魚腩 / 龍蝦伊麵 B餐可任食A餐項目，再可任食鱘魚子醬、金槍魚腩、上湯芝士焗龍蝦伊麵、日本海膽鱈魚乾拖羅蓉TACO，以及冰糖燕窩椰皇凍。魚子醬原盒奉上，當然並非外國高級貨色，而是內地產，但味道不差，鹹度不濃烈，有微微堅果風味。雖然不是給貝殼匙羹，而是用平民木匙品嘗，但是對於普羅大眾享受一刻奢華的痛快，都應該會開心滿足。建議放一些魚子醬在海膽軍艦上同吃，海洋風味最夾！ 吞拿魚腩勝在無渣，想回本一定要食多幾件！上湯芝士焗龍蝦伊麵賣相跟千海水產放題差不多，同樣用新鮮龍蝦烹調，這店選用油龍，肉質結實，龍蝦味都算重，一枱四個人柯打份量賣相會較吸引。

放題自助區更提供多款冷盤小食、酸菜魚、甜品、清酒、梅酒、啤酒及多款飲品。雪糕杯有Häagen-Dazs及DREYER’S選擇。

3 大優惠 ！ 長者平日午市放題 88 折 與此同時，荃灣店及觀塘店11月份惠顧B餐放題，可享有限時著數1及著數2的優惠： 著數1)觀塘店星期一至四17:00-19:30/星期一至日 19:30-22:00/星期一至日20:00-22:30/星期一至日 20:30-23:00；或荃灣店星期一至五晚上7:30後入座，均可享2.5小時用餐時間，比平時2小時晚市放題食多30分鐘，時間更充裕，大家不用太趕。 著數2)逢星期一至五惠顧B餐並讚好及分享極·大瀛喜Facebook，一個讚好可享一人減$20限時優惠。(公眾假期及前夕除外) 著數3)持有樂悠咭長者星期一至五(特別日子除外)可享午市放題88折優惠，此優惠不可與讚好Facebook同時享用。

極·大瀛喜日本料理（荃灣店） 地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6,609-613號鋪 電話：3188 2006 / 3188 2008 觀塘店 地址：觀塘道418號創紀之城5期APM 5 樓L5-8號舖 電話：3188 3212 / 3188 3213 收費： 放題A：午市（星期一至五）成人$288，小童$188；（星期六、日、公假）成人$308，小童$188。 放題A：晚市（星期一至五）成人$298起，（星期六、日、公假）成人$308起，，小童$188。 放題B：午市（星期一至五）成人$378，小童$208；（星期六、日、公假）成人$398，小童$208。 放題B：晚市（星期一至五）成人$388起，小童$208；（星期六、日、公假）成人$398起，小童$208。