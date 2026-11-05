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出版：2026-Nov-05 15:30
更新：2026-Nov-05 15:30

金寶湯Campbell's推紓壓按鍵匙扣盲盒 11.6起全線超級市場同步換購（附換購詳情）

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金寶湯Campbell's推紓壓按鍵匙扣盲盒 11.6起全線超級市場同步換購

金寶湯Campbell's推紓壓按鍵匙扣盲盒 11.6起全線超級市場同步換購

不少港人家中都會常備金寶湯（Campbell's），貪其方便一開即煮，而且味道選擇多。116日起，金寶湯即將破格變身！首度結合時下爆紅的「按鍵匙扣+盲盒」潮流，推出6款限量版「金寶湯SOUPrise!趣味按鍵匙扣盲盒」，每款都是港人熟悉的經典口味，即睇換購詳情！

普普藝術風隱藏版設3種不同隨機配色

是次矚目登場的「金寶湯SOUPrise!趣味按鍵匙扣盲盒」共設6款設計，包含 5款常規版及1款隱藏版。金寶湯精選5款最為港人熟悉的經典口味：忌廉蘑菇湯、雞蓉粟米湯、羅宋湯、ABC雜菜湯及忌廉雞湯，每款匙扣頂部配有專屬的立體食材公仔如蘑菇、粟米、番茄、小雞及ABC字母，配合清脆的「Click」聲，有顏值又紓壓。

除了經典常規版外，系列更特別加入隱藏版。有別於經典的紅白罐設計，隱藏版大膽採用了鮮明奪目的普普藝術風格，並設有3種不同的隨機配色。到底實物會長怎樣，非常令人期待！

Chicken Corn ABC Mushroom Borsch

購買任何4件或以上金寶湯產品即可加購

2026116日起，顧客只需於全線百佳、惠康及AEON門市，購買任何4件或以上金寶湯產品（優惠涵蓋金寶湯旗下所有容量及副線產品），即可以 HK$12加購價（原價HK$69）於結帳時換購盲盒一個。盲盒款式均為隨機分發，數量有限，換完即止。

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