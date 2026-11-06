AIRSIDE MIJ Coffee Journey咖啡市集11.26開鑼 雲集14日本獨立咖啡店 $178試4款咖啡+送日本製陶瓷杯

啡迷們又有新的好去處！11月26日起，AIRSIDE首次舉辦「MIJ Coffee Journey 咖啡漫步」，將14間日本人氣獨立咖啡店帶到香港，分別來自新潟、京都、兵庫和大阪，當中7間更是首次訪港，一次過感受日本不同咖啡的風味。活動同步推出2款體驗門票，啡迷只需$178起，即可品嘗3款日本咖啡及1杯本地品牌咖啡，並且獲贈日本製陶瓷品嚐杯及Oatly燕麥奶，各位不妨一試。
雲集14間日本咖啡店
來自東京、京都、大阪、北海道和福岡等8個日本地區的咖啡店將會登陸市集，當中包括多間冠軍級名店和爆紅咖啡館。由2025年日本沖煮冠軍山口大輔任首席咖啡師、擅長創新發酵單品手沖的新潟 Days Coffee；榮獲亞洲 Top 50 最佳咖啡店的大阪爆紅名店 LiLo Coffee；由日本精品咖啡界傳奇烘焙師森崇顕創立、憑藉頂尖選豆眼光與獨門烘焙工藝享譽業界的福岡殿堂級名店 COFFEE COUNTY。
除了人氣名店，7間咖啡店更首次到港，讓香港啡迷感受嶄新口味。2022 年日本 AeroPress 錦標賽冠軍立川義邦主理的東京名店 Because Coffee，以及由榮獲2026 年世界拉花錦標賽（WLAC）第六名的石橋晨弥坐鎮的福岡 Sym( ) Coffee。
必試限定鹹檸七/楊枝甘露咖啡豆
今年多個品牌繼續推出香港獨家和限定咖啡豆。大阪品牌 LiLo Coffee不但再次帶來「Hong Kong Blend」、「Party Blend」及「Anniversary Blend」3款人氣配方，更將香港特色飲品和甜品「鹹檸七」及「楊枝甘露」融入咖啡之中，別具心思。活動推出2款限量咖啡通行證「VIP 通行證」及「品飲通行證」，只須$178起，即可享 3 杯精選 80ml 日本咖啡及 1 杯本地品牌咖啡，並免費獲贈日本製美濃燒陶瓷品嚐杯及 Oatly 咖啡大師燕麥奶1盒。
「MIJ Coffee Journey咖啡漫步」兩款專屬體驗門票
門票類型：
VIP 通行證
品飲通行證
價錢：
HK$328
HK$178
包括*：
* 於指定 VIP 時段，專享日本咖啡品牌專區入場資格，享受人數受控、更舒適的咖啡體驗。
* VIP 時段結束後，仍可於當日繼續逗留至晚上8時，並完成尚未兌換的咖啡試飲。
* 3 杯精選 80ml 日本咖啡 + 1 杯本地品牌咖啡（可自由選擇參與試飲的品牌）
* 日本製美濃燒陶瓷品嚐杯（款式隨機）
* LiLo Coffee × MIJ Market 限定磁石（款式隨機）
* 香港限定風味100g 咖啡豆 （款式隨機），或掛耳咖啡5包裝（限量供應）。
* 優先通道： 優先兌換指定咖啡試飲，無需加入即場點購完整杯裝飲品的輪候隊伍，亦可透過優先通道購買咖啡豆。
* 3 杯精選 80ml日本咖啡 品飲 + 1 杯本地品牌品飲（可自由選擇參與試飲的品牌）
* 日本製美濃燒陶瓷品嚐杯（款式隨機）
* Oatly 咖啡大師燕麥奶 × 1盒（250ml）
本地咖啡區同步登場！
覺得未夠喉？活動同時設有本地咖啡區，讓粉絲感受11個在地精品咖啡與烘焙品牌，包括NATIONS COFFEE、Susurro Coffee Roastery和CLS Coffee&Bar等，一次過探索不同風味咖啡。
本地參與品牌一覽：
NATIONS COFFEE
Handrip Coffee Roastery
Susurro Coffee Roastery
RINKU COFFEE
Brighten Coffee 光咖啡
CLS Coffee&Bar
Muse Coffee
Pedestrian Coffee
BAKINGJADES
Coffee Obsession
BERU
AIRSIDE「MIJ Coffee Journey咖啡漫步」
日期：
2026年11月26日至29日（星期四至星期日）
時間：
G/F露天廣場日本品牌區：
11月26日：下午5時至晚上8時（VIP 通行證專屬時段，最後進場時間為晚上7時15分）
11月27日至29日：上午11時30分至下午1時30分（VIP 通行證專屬時段）；下午1時30分至晚上8時（公眾時段，最後進場時間為晚上7時15分）
4/F 本地品牌區：
11月26日 ：下午5時至晚上8時（免費入場）
11月27日至29日 ：上午11時30分至晚上8時（免費入場）
地點：
AIRSIDE G/F 露天廣場 及 4/F（香港啟德協調道2號）