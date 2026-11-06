AIRSIDE MIJ Coffee Journey咖啡市集11.26開鑼 雲集14日本獨立咖啡店 $178試4款咖啡+送日本製陶瓷杯

啡迷們又有新的好去處！11月26日起，AIRSIDE首次舉辦「MIJ Coffee Journey 咖啡漫步」，將14間日本人氣獨立咖啡店帶到香港，分別來自新潟、京都、兵庫和大阪，當中7間更是首次訪港，一次過感受日本不同咖啡的風味。活動同步推出2款體驗門票，啡迷只需$178起，即可品嘗3款日本咖啡及1杯本地品牌咖啡，並且獲贈日本製陶瓷品嚐杯及Oatly燕麥奶，各位不妨一試。

雲集14間日本咖啡店

來自東京、京都、大阪、北海道和福岡等8個日本地區的咖啡店將會登陸市集，當中包括多間冠軍級名店和爆紅咖啡館。由2025年日本沖煮冠軍山口大輔任首席咖啡師、擅長創新發酵單品手沖的新潟 Days Coffee；榮獲亞洲 Top 50 最佳咖啡店的大阪爆紅名店 LiLo Coffee；由日本精品咖啡界傳奇烘焙師森崇顕創立、憑藉頂尖選豆眼光與獨門烘焙工藝享譽業界的福岡殿堂級名店 COFFEE COUNTY。

除了人氣名店，7間咖啡店更首次到港，讓香港啡迷感受嶄新口味。2022 年日本 AeroPress 錦標賽冠軍立川義邦主理的東京名店 Because Coffee，以及由榮獲2026 年世界拉花錦標賽（WLAC）第六名的石橋晨弥坐鎮的福岡 Sym( ) Coffee。