網上熱話｜00後Fresh Grad面試表現驚人 6大有趣位獲網民大讚夠坦白

近年坊間笑稱00後整頓職場，只因隨著他們畢業並逐步加入職場後，不少人都被他們的處事方式、行為及言論震懾，更有人直指他們做了或講了很多大家一直想講想做，但又不夠膽的事情。早前，一位港男就在Threads發文，指公司最近請人的關係，面試了不少00後Fresh Grad，發現這群年輕人「真係幾有趣」，更大方公開6大印象深刻位，引起網民熱烈討論。

1.搵工想人工高又唔使OT 身為面試官的發文者循例問「點解想入呢行」，大部分求職者都會將自己的理念及抱負加以包裝以表誠意，惟00後直接回應「想搵份人工高又唔使OT嘅工」。

2.私人安排重要過OT 打工仔不想OT乃人之常情，若然面試時被問道，大多都會說一些門面說話而非直接拒絕，以免影響獲聘機會。不過00後不會按常理出牌，直言「要睇下當日有冇私人安排」。

3.三年目標希望唔洗返工 面試期間問三年、五年目標等絕對是常見問題，求職者多數會藉此表示自己的忠心與上進心。惟00後的回應簡直說出一眾打工仔心聲，只因他表示「希望三年後已經唔洗返工」。

4.懂得拒絕不合理要求 面試期間多數都會問及求職者的優點和缺點，大部分求職者都會回答一些「好行」但又相對穩陣的答案。而00後坦言最大優點是「識得拒絕唔合理嘅要求」，給予老闆一種「唔聽話」的感覺。

5.準時放工是最好減壓方法 香港人工作壓力大，被問道遇到工作壓力時的處理方法，00後就雲淡風輕地表示「準時放工就係最好嘅減壓方法」。

6.關注可否準時放工 一般在面試尾聲，面試官一方都會循例問求職者「有無咩想問」，大多數人都會藉此問一些可以間接表現自己的問題，又或是乾脆不問。然而坦蕩蕩的00後「第一句就問公司有冇年假，同埋可唔可以準時放工」。

網民力撐00後夠坦白 發文者列出00後面試的對話之後未有多加評論，只表示00後「真係幾有趣」，以及上述面試對話「真係令我印象深刻」。惟一眾網民因此熱烈討論，大批網民力撐00後整頓職場的行為，只因00後所說的「全部都係真話」、「要拋棄的是鼓勵講假話的舊時代」、「講真話又俾人po Threads你想點」、「睇下幾錢人工先，萬幾蚊咁就好正常嘅」。不過，亦有人不滿指「每個世代都有極品」、「佢地唔識，學校又無教，畢業生買早餐返到公司，9點先打開個早晨全餐喺度食」。