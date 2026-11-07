熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 鼠患 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
生活
出版：2026-Nov-07 12:00
更新：2026-Nov-07 12:00

聖誕好去處2026｜盤點全港必玩+打卡推介 TOMICA FACTORY/Pixar 40周年特展/西九充氣彈床嘉年華（持續更新）

分享：
Joe34

聖誕氣氛漸濃，今年香港多個地方推出各種冬日主題活動，當中包括小朋友最愛的TOMICA FACTORY、Pixar 40周年特展和西九文化區充氣彈床嘉年華。各位不妨參考以下推介的活動，制定假期計劃，與家人好友創造溫馨歡樂的節日回憶。

聖誕好去處2026｜迪士尼 A Disney Christmas

11月17日起，迪士尼「A Disney Christmas」再次回歸，除了帶來經典的「迪士尼聖誕音樂 Live！」及跨年倒數，更加推出魔雪奇緣世界首個冬日市集及全新日間城堡舞台表演。多位迪士尼好友，包括米奇與好友、Duffy 與好友，以及巴斯光年與翠絲等，將會以節日主題造型現身，可愛模樣必定融化粉絲的心。

立即購票：KlookKKdayTrip.com

HKDL A Disney Christmas 2026 Teaser Release Anna & Elsa (1) HKDL A Disney Christmas 2026 Teaser Release Olaf 01 HKDL A Disney Christmas 2026 Teaser Release Winnie the Pooh's Family HKDL A Disney Christmas 2026 Teaser Release Mickey Mouse & Minnie Mouse

聖誕好去處2026｜Merry Balloon

「Merry Balloon Parade」大型IP氣球巡遊回歸！。今年活動首度加入為期10日的「Merry Balloon Park」大型IP氣球市集，集合近20個人氣IP角色、巨型充氣彈床、互動遊戲及文創市集，現場更有逾40間咖啡及美食商店進駐。5款IP粉絲快閃套裝於11月6日中午12時限量發售，各位必搶。

Merry Balloon Park大型IP氣球市集

日期：2026年12月18日至27日

時間：上午10時至晚上8時

地點：啟德體育園東營

Merry Balloon Parade大型IP氣球巡遊

日期：2026年12月27日（星期日）

時間：上午11時至下午4時

地點：啟德體育園美食海灣

免費入場

01M6QFVR80GRTGTGTKB91M2548 Merry Balloon Hong Kong 2026 02 01M6QFVPWV6XW3Q5Q0T0VJWKQ1 01M6QFVPNW3NN77J5768J6Y9FQ Merry Balloon Hong Kong 2026 19 Merry Balloon Park Early Bird Packages 02 Merry Balloon Park Early Bird Packages 01 Merry Balloon Hong Kong 2026 KV1

聖誕好去處2026｜TOMICA FACTORY開幕

香港首個TOMICA FACTORY將於11月14日在尖沙咀海運大廈玩具「反」斗城內的TOMICA BRAND STORE開幕。新體驗可讓車迷與親子客人自行挑選零件組合，再由店員即場裝嵌，完成後可把按個人喜好配搭的合金車帶走，車迷萬勿錯過。

香港首發車款是TOMICA FACTORY No.18 MAZDA ROADSTER。車身備有紅、藍、黃三色，座椅則可選紅、藍或黑色，車迷可自由搭配。活動同時設有多款小車零件，玩家可即場選擇，打造別具個人風格的TOMICA 小車。

地點：TOMICA BRAND STORE Hong Kong（設於海港城海運大廈玩具「反」斗城內）

組裝體驗開幕日期：20261114日（星期六）

店舖營業時間：星期一至五上午11時至晚上9時；星期六、日上午11時至晚上9時30分

01M6DN1TT9AZ4RT3CFEYAF9DDH 01M6DN1PSNW4A7S01Q6HZ98C7X

聖誕好去處2026｜Pixar 40周年特展

Pixar Animation Studios成立40周年！11月13日起，AIRSIDE與Pixar攜手打造「Pixar | AIRSIDE聖誕奇趣之旅」，與香港粉絲一同慶祝生日和共度聖誕。屆時，商場將會集齊Pixar超過30個人氣角色，並還原3大人氣作品《怪獸公司》、《反斗奇兵》和《沖天救兵》的經典名場面，為聖誕留下難忘回憶。同步登場的限定店亦帶來香港首發的Pixar 40周年限定系列及niko and… 與niko-niko的聯乘精品，粉絲必搶。

商場地下露天廣場設有6 米高的Pixar主題巨型聖誕樹，加上6樓空中花園的《反轉腦朋友》經典角色造型立牌與夢幻發光記憶球，極具節日氣氛。

Pixar | AIRSIDE聖誕奇趣之旅

日期： 11 月 13 日 至 2027 年 1 月 3 日

時間： 上午 10 時 至 晚上 10 時

地點： AIRSIDE 2樓中庭及AIRSIDE 地下露天廣場

01M65GGJ6ZJPPG8AF2S29D49ZD 01M65GNWZ5GFZQWV8KJDF56R2N 01M65GJTC2GAPX2YDFY40CFRHT 01M65GQJVS61QX0CFWV7KWEV8G 01M65GQNDXDHRBAHY0RGSCHQQF

聖誕好去處2026｜全港首個Pokémon限定店

11月11日起，Pokémon 30周年活動《POKÉMON’s 30 YEARS OF JOY AT FESTIVAL WALK》登陸又一城。活動不但設計獨家特別版logo，同時帶來全港首個官方限定店和多個打卡位，粉絲更可免費體驗寶可夢卡牌遊戲和Nintendo Switch 2，彷彿進入Pokémon的歡樂世界之中。

01M60F5EZJKJ773DK41C4QTDV8 01M60FFNBJF7MZX2S418C5M45Z 01M60FNBV3GWAVTPA7MWE3K1EN 01M60FJ5DVEMJAR3MNWMY7JWX8 01M60FJ5G49R04HHB7RT05Y39M

聖誕好去處2026｜香港主題充氣嘉年華

巨型雞蛋仔、電車和包山現身西九！12月18日起，全港首個以香港為主題的充氣彈床嘉年華「香港地」登陸西九。嘉年華佔地10 萬呎，設有3大主題彈床區。多個香港特色將會變身巨大化彈床，包括經典港式美食菠蘿油和奶茶、各位日常必搭的巴士地鐵，甚至有包山主題障礙賽區，絕對是今期聖誕新年的親子放電好去處。

Sunlife永明呈獻：「香港地」巨型充氣嘉年華 來「香港地」玩出屬於自己的節奏 大家跟着音樂狂歡躍動，衝過一個又一個的美食挑戰關卡 (1) 「維港渡輪」接力登場，將熟悉的城市交通與維港景致化成一系列巨型充氣設施 (1) 「美食街」香港滋味全面巨大化 走進「交通里 Transport Avenue」，電車、雙層巴士、的士與渡輪紛紛換上充氣模樣

聖誕好去處2026｜BIGBANG 20周年展覽

V.I.P.注意！BIGBANG迎來出道20周年，全國巡迴紀念空間展覽壓軸尾站將會登陸香港山頂廣場。粉絲毋須預約或購票，即可參觀5大主題展區。展覽以展覽以「COSMOS（宇宙）」為核心概念，除了重溫BIGBANG多年來的經典時刻，更可打卡3米高的黃色皇冠花朵藝術裝置，為11月的啟德演唱會做好準備！

「BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >」二十週年紀念空間 - 香港站

日期：11 月 9 日至 22 日

時間： 上午十時至晚上九時

地點： 山頂廣場 L1 113 號舖

免費入場

香港壓軸巡迴終站免費入場 一踏入會場，即見中央矗立著象徵二十週年的巨大「∞」金屬立體裝置 (1) 日夜景致各有不同，白天時鮮黃的花瓣在陽光下顯得明亮奪目 5大主題展區沉浸式體驗 「BIGBANG 2026 2027 WORLD TOUR XX COSMOS 」二十週年紀念空間展覽11月旋風登陸山頂廣場

聖誕好去處2026｜東薈城名店倉首聯乘花生醬品牌SKIPPY

11 月 20 日起，東薈城名店倉首度聯乘知名花生醬品牌SKIPPY Brand，打造全港首個「花生烘焙所」聖誕活動。除了6大打卡位外，活動更加攜手本地人氣熱店 Bunny Churros派限定口味Churros，最適合各位花生友到場。

Bunny Churros 周末滋味速遞

換領日期： 2026 年 11 月 21 至 22 日、28 至 29 日；12 月 5 至 6 日、12 至 13 日、19 至 20 日、25 至 27 日；2027 年 1 月 1 至 3 日 (共 16 日)

01M62SX4PY4DS1NKXAAYG3EPK8 01M62SYRVSVF3W4Y7R0PQZG8T4 01M62SYRXPZQZ110X24N6DKSK2 01M62T4EN51ERNBGRHG2V53TV8

聖誕好去處2026｜東港城 超次元冬幻祭

即日起，將軍澳東港城推出為期逾70天的「超次元冬幻祭」。活動劃分為3大階段，首階段「冬日雪地拉力賽模型及遙控車展」以賽車為主題。佔地3.5米×4米的超大型遙控車雪地競技場絕對成為全場車迷焦點。

活動同時設有Carrera瑪利歐賽車遙控系列試玩區，玩家可挑選多個經典瑪利歐角色迷你遙控車，包括將瑪利歐 (Mario)、路易吉 (Luigi)、碧姬公主 (Peach) 及奇諾比奧 (Toad) 等，再在設有標誌性的黃色「問號箱」的賽道上盡情馳騁。

日期：即日起至11月17日

開放時間：11am – 9pm

01M6D8W68VVKMXEXAZ8S32EC5X 01M6D8ZCZY39FK79ETB0HNF9PR 01M6D8ZD0CKR52686T0KZFTE0K

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務