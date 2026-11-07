聖誕好去處2026｜盤點全港必玩+打卡推介 TOMICA FACTORY/Pixar 40周年特展/西九充氣彈床嘉年華（持續更新）

聖誕氣氛漸濃，今年香港多個地方推出各種冬日主題活動，當中包括小朋友最愛的TOMICA FACTORY、Pixar 40周年特展和西九文化區充氣彈床嘉年華。各位不妨參考以下推介的活動，制定假期計劃，與家人好友創造溫馨歡樂的節日回憶。

聖誕好去處2026｜迪士尼 A Disney Christmas 11月17日起，迪士尼「A Disney Christmas」再次回歸，除了帶來經典的「迪士尼聖誕音樂 Live！」及跨年倒數，更加推出魔雪奇緣世界首個冬日市集及全新日間城堡舞台表演。多位迪士尼好友，包括米奇與好友、Duffy 與好友，以及巴斯光年與翠絲等，將會以節日主題造型現身，可愛模樣必定融化粉絲的心。 立即購票： Klook ｜ KKday ｜ Trip.com

聖誕好去處2026｜Merry Balloon 「Merry Balloon Parade」大型IP氣球巡遊回歸！。今年活動首度加入為期10日的「Merry Balloon Park」大型IP氣球市集，集合近20個人氣IP角色、巨型充氣彈床、互動遊戲及文創市集，現場更有逾40間咖啡及美食商店進駐。5款IP粉絲快閃套裝於11月6日中午12時限量發售，各位必搶。 Merry Balloon Park大型IP氣球市集 日期：2026年12月18日至27日 時間：上午10時至晚上8時 地點：啟德體育園東營 Merry Balloon Parade大型IP氣球巡遊 日期：2026年12月27日（星期日） 時間：上午11時至下午4時

地點：啟德體育園美食海灣 免費入場

聖誕好去處2026｜TOMICA FACTORY開幕 香港首個TOMICA FACTORY將於11月14日在尖沙咀海運大廈玩具「反」斗城內的TOMICA BRAND STORE開幕。新體驗可讓車迷與親子客人自行挑選零件組合，再由店員即場裝嵌，完成後可把按個人喜好配搭的合金車帶走，車迷萬勿錯過。 香港首發車款是TOMICA FACTORY No.18 MAZDA ROADSTER。車身備有紅、藍、黃三色，座椅則可選紅、藍或黑色，車迷可自由搭配。活動同時設有多款小車零件，玩家可即場選擇，打造別具個人風格的TOMICA 小車。 地點：TOMICA BRAND STORE Hong Kong（設於海港城海運大廈玩具「反」斗城內）

組裝體驗開幕日期：2026年11月14日（星期六） 店舖營業時間：星期一至五上午11時至晚上9時；星期六、日上午11時至晚上9時30分

聖誕好去處2026｜Pixar 40周年特展 Pixar Animation Studios成立40周年！11月13日起，AIRSIDE與Pixar攜手打造「Pixar | AIRSIDE聖誕奇趣之旅」，與香港粉絲一同慶祝生日和共度聖誕。屆時，商場將會集齊Pixar超過30個人氣角色，並還原3大人氣作品《怪獸公司》、《反斗奇兵》和《沖天救兵》的經典名場面，為聖誕留下難忘回憶。同步登場的限定店亦帶來香港首發的Pixar 40周年限定系列及niko and… 與niko-niko的聯乘精品，粉絲必搶。 商場地下露天廣場設有6 米高的Pixar主題巨型聖誕樹，加上6樓空中花園的《反轉腦朋友》經典角色造型立牌與夢幻發光記憶球，極具節日氣氛。

Pixar | AIRSIDE聖誕奇趣之旅 日期： 11 月 13 日 至 2027 年 1 月 3 日 時間： 上午 10 時 至 晚上 10 時 地點： AIRSIDE 2樓中庭及AIRSIDE 地下露天廣場

聖誕好去處2026｜全港首個Pokémon限定店 11月11日起，Pokémon 30周年活動《POKÉMON’s 30 YEARS OF JOY AT FESTIVAL WALK》登陸又一城。活動不但設計獨家特別版logo，同時帶來全港首個官方限定店和多個打卡位，粉絲更可免費體驗寶可夢卡牌遊戲和Nintendo Switch 2，彷彿進入Pokémon的歡樂世界之中。

聖誕好去處2026｜香港主題充氣嘉年華 巨型雞蛋仔、電車和包山現身西九！12月18日起，全港首個以香港為主題的充氣彈床嘉年華「香港地」登陸西九。嘉年華佔地10 萬呎，設有3大主題彈床區。多個香港特色將會變身巨大化彈床，包括經典港式美食菠蘿油和奶茶、各位日常必搭的巴士地鐵，甚至有包山主題障礙賽區，絕對是今期聖誕新年的親子放電好去處。

聖誕好去處2026｜BIGBANG 20周年展覽 V.I.P.注意！BIGBANG迎來出道20周年，全國巡迴紀念空間展覽壓軸尾站將會登陸香港山頂廣場。粉絲毋須預約或購票，即可參觀5大主題展區。展覽以展覽以「COSMOS（宇宙）」為核心概念，除了重溫BIGBANG多年來的經典時刻，更可打卡3米高的黃色皇冠花朵藝術裝置，為11月的啟德演唱會做好準備！ 「BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >」二十週年紀念空間 - 香港站 日期：11 月 9 日至 22 日 時間： 上午十時至晚上九時 地點： 山頂廣場 L1 113 號舖 免費入場

聖誕好去處2026｜東薈城名店倉首聯乘花生醬品牌SKIPPY 11 月 20 日起，東薈城名店倉首度聯乘知名花生醬品牌SKIPPY Brand，打造全港首個「花生烘焙所」聖誕活動。除了6大打卡位外，活動更加攜手本地人氣熱店 Bunny Churros派限定口味Churros，最適合各位花生友到場。 Bunny Churros 周末滋味速遞 換領日期： 2026 年 11 月 21 至 22 日、28 至 29 日；12 月 5 至 6 日、12 至 13 日、19 至 20 日、25 至 27 日；2027 年 1 月 1 至 3 日 (共 16 日)

聖誕好去處2026｜東港城 超次元冬幻祭 即日起，將軍澳東港城推出為期逾70天的「超次元冬幻祭」。活動劃分為3大階段，首階段「冬日雪地拉力賽模型及遙控車展」以賽車為主題。佔地3.5米×4米的超大型遙控車雪地競技場絕對成為全場車迷焦點。 活動同時設有Carrera瑪利歐賽車遙控系列試玩區，玩家可挑選多個經典瑪利歐角色迷你遙控車，包括將瑪利歐 (Mario)、路易吉 (Luigi)、碧姬公主 (Peach) 及奇諾比奧 (Toad) 等，再在設有標誌性的黃色「問號箱」的賽道上盡情馳騁。 日期：即日起至11月17日

開放時間：11am – 9pm