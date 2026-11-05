11月生日優惠｜11月生日壽星必睇45+著數優惠 歎免費自助餐+送蛋糕 Uniqlo生日送$50優惠券

11月生日優惠｜11月生日壽星必睇45+著數優惠 歎免費自助餐+送蛋糕 Uniqlo 生日送$50優惠券

11月生日壽星必睇！今個月生日的朋友請留意，以下為大家盤點超過47個生日優惠，包括免費自助餐、任飲任食火鍋、主題餐廳、生日蛋糕等，而熱門景點例如海洋公園、迪士尼樂園、昂坪360以及最新開幕的香港幻覺博物館都有折扣，下文即睇生日優惠！

11月生日優惠｜1. 九龍海逸君綽酒店 炉端燒相撲手晚餐送甜品拼盤 炉端燒特別推出全新「甜蜜慶典甜品拼盤」。凡四位或以上惠顧即可獲贈甜品拼盤乙份（價值港幣208元），為生日、週年紀念及各種喜慶場合增添儀式感與驚喜。甜品拼盤更可免費寫上專屬祝福語，將心意化作獨一無二的甜蜜驚喜，為摯愛送上最窩心的祝福，締造難忘回憶。

11月生日優惠｜2. 半島海港／阿翁火鍋館 生日放題優惠 壽星免費或半價 主打海鮮火鍋的半島海港及阿翁火鍋館，於生日月份晚市惠顧任飲任食海鮮火鍋，即可享生日專屬優惠：

－三至四位惠顧，（一位生日者）生日者可獲半價優惠； －五位或以上惠顧，（一位生日者）生日者可獲免費優惠； －五位或以上惠顧，（多於一位生日者），生日者可獲半價優惠。

11月生日優惠｜3. 8度海逸酒店 8 度海逸酒店自助餐廳特設生日優惠，凡4位或以上同行惠顧自助晚餐，生日之星可享： 星期一至五：生日之星半價，連免費餐酒乙支；或可選免費生日蛋糕乙個，連餐酒乙支。 星期六至日、公眾假期及前夕：生日之星半價、免費餐酒乙支、生日蛋糕乙個。

*優惠不可與其他折扣、優惠或優惠券同時使用。

11月生日優惠｜4. 歷山酒店自助晚餐 生日送蛋糕 凡於歷山餐廳網上商店預付自助午餐及自助晚餐均可享生日優惠： 生日優惠：每六位付費成人，即有一位當月生日之壽星可免費享用； 2位或以上付費客人，可獲贈半磅生日精選蛋糕乙個； 7位或以上付費客人，可獲贈一磅生日精選蛋糕乙個。 免費用餐客人需另付以原價計算之加一服務費，免費生日蛋糕須於最少2日前預訂。

11月生日優惠｜5. 元気寿司生日禮遇

元気寿司銀會員及尊尚會員憑生日電子優惠券，於生日月份（例如生日日期是11月15日，生日月份是指11月1日至11月30日）惠顧香港元気寿司分店，可享生日優惠1次。銀會員專享8折生日優惠；尊尚會員專享75折生日優惠及免費蛋糕券。

11月生日優惠｜6. 麥當勞親子會送麥炸雞 麥當勞親子會優惠多籮籮，無論是基本會籍及尊尚會籍會員，在生日時亦可獲贈生日禮遇，會員可自選原味或蜜糖BBQ麥炸雞（1件）配中汽水乙份。

11月生日優惠｜7. 平昌 BBQ 6折優惠



壽星專屬驚喜！凡於生日當天及前後三天惠顧【經典套餐】或【韓式滋味套餐】，壽星即享6折優惠，更可獲贈牛肉蛋糕一個。牛肉蛋糕需至少提前一日訂座，並於訂座時註明使用生日優惠。到店當日須出示有效身份證明文件核實生日月份。 11月生日優惠｜8. 喰楽生日優惠

於生日正日惠顧喰楽，晚市時段可享全單85折優惠；而在生日當月惠顧，晚市時段可享全單9折優惠；4人或以上額外5%優惠（不計13歲或以下小朋友）。 必須經電話／WhatsApp／IG訂座，OpenRice訂座不適用此優惠。敬請提早最少一天訂座。優惠不能共同使用。如有任何爭議，喰楽享有最終決定權。



11月生日優惠｜9. 杉玉送生日驚喜甜品拼盤 11月壽星惠顧壽司郎居酒屋杉玉可享生日優惠，凡於生日當天及生日之前後3天，堂食消費滿$70，並Follow「杉玉」Facebook或Instagram，即可免費獲贈「生日驚喜甜品拼盤」乙份及即影即有乙張。

11月生日優惠｜10. 和牛壽喜燒放題專門店「肉佐 NIKUSA」4位用餐1位免費 位於銅鑼灣金朝陽中心2期Midtown 8樓的肉佐NIKUSA主打關東風和牛壽喜燒放題，食客可以親民價錢品嚐高質宮崎縣產「貴族の牛」A5黑毛和牛。現凡午市或晚市惠顧【級目4-5】任何一款放題餐目，生日客人攜同3位同行客人（成人／長者／收費小童）惠顧級別4或級別5餐目，可免費享用相同等級的放題套餐（即一共4位用餐，其中1位免費），以所選餐種最低收費為免費。只限生日正日前三後三天。顧客需預先訂座及確認人數。此優惠不可與其他優惠同時使用。人數以及優惠選擇如有更改，請及早通知。



11月生日優惠｜11. 永年士多生日優惠

永年士多推出會員限定生日優惠： －生日快樂10現金券（2張）； －心想事成5現金券（10張）； －當月雙倍積分。

11月生日優惠｜12. 成都人氣小龍坎火鍋 生日惠顧即送生日肥牛蛋糕 來自成都的小龍坎火鍋正式登陸香港，餐廳主打經160天精心發酵而成的「天府酵藏」湯底及香辣的經典牛油湯底。每位當天生日惠顧的客人，都可以免費享有造型特別的生日肥牛蛋糕，更插上生日牌。 11月生日優惠｜13. 西班牙餐廳 Aire

西班牙餐廳Aire主打正宗巴斯克燒烤風味，嚴選來自西班牙、大西洋及地中海的頂級海鮮與肉品，搭配從西班牙直送的醇厚美酒。壽星於生日當月惠顧Aire，可享即拍照片、生日卡及精美慶祝寫碟服務。



11月生日優惠｜14. BEANS Coffee 生日壽星

凡於生日當月到BEANS Coffee惠顧堂食，即可獲贈自家製蛋糕一件，優惠可無限次使用，結帳時向店員出示本月生日證明。 11月生日優惠｜15. Pizza Hut 會員生日送$50現金券

凡登記成為Pizza Hut會員，基本會員及金會員可於生日月收到獎賞。基本會員可獲贈50現金券，金會員則可獲贈總值100現金券及免費拔呼地必勝批。

11月生日優惠｜16. 帝景酒店 Alva House 11月生日壽星

生日壽星只要於生日當月在帝苑酒店官網預訂餐廳Alva House，並輸入優惠碼「ALVABDAY」，即可享6人同行1人免費優惠及獲贈生日甜品。

11月生日優惠｜17. 帝逸酒店「Make a Wish」生日住宿計劃 帝逸酒店推出「Make a Wish」生日住宿計劃。入住豪華客房即可於酒店餐廳Alva House享用豐富自助晚餐，並附送迷你生日蛋糕及氣泡酒。另外禮遇更包括免費借用INVIS標準單車2小時，暢遊鄰近景點及單車徑（其後可由HK$150／小時起租用，亦可加費升級至高階或比賽級單車）、享用客房內泡茶設施和意大利illy咖啡、酒店穿梭巴士服務往返指定港鐵站等。



11月生日優惠｜18. 影灣園香辣軒 四人同行送生日蛋糕 香辣軒推出暖心生日禮遇套餐，四人以上同行更免費獲贈生日蛋糕一份。

11月生日優惠｜19. 再睡5分鐘 生日茶飲買一送一 成為「再睡5分鐘」會員，即享單杯飲品減$2優惠，壽星當日更有買一送一驚喜。

11月生日優惠｜20. 愉景灣酒店 生日壽星免費 凡約4位或以上惠顧愉景灣酒店Café bord de Mer＆Lounge慶祝生日，生日壽星免費，並獲贈鮮雜果香草忌廉生日蛋糕（半磅）一個。

11月生日優惠｜21. 殿大喜屋 生日8位送1位

凡生日壽星於生日當日惠顧殿大喜屋尖沙咀店晚市放題時段，8位以上即可享壽星1位免費。

11月生日優惠｜22. 半島酒店 快樂生辰獎賞 半島酒店推出「快樂生辰獎賞」生日優惠，每位慶祝生日的顧客於生日正日惠顧大堂茶座晚餐，2位即可獲贈生日蛋糕1個；惠顧大堂茶座晚餐4位或以上，即可享1位免費及獲贈生日蛋糕1個。

11月生日優惠｜23. 香港港麗酒店免費生日蛋糕 Sino Club會員於生日月份到香港港麗酒店指定餐廳，即可享生日優惠，當中包括食品及飲品8折優惠、免費生日蛋糕一個。另外，2人或以上惠顧，每人可獲贈香檳雞尾酒一杯；4位或以上客人惠顧，則可獲贈精選美酒一瓶。



11月生日優惠｜24. Yamm 免費汽酒＋生日蛋糕 生日之星蒞臨Yamm品嚐精緻晚餐，於生日月份與朋友同行，可獲贈生日蛋糕乙個。

11月生日優惠｜25. 九龍東皇冠假日酒店 生日送火焰朱古力球雪山蛋糕 生日到九龍東皇冠假日酒店的星幕餐廳惠顧晚餐，即免費送上火焰朱古力球雪山蛋糕，更可以自訂朱古力賀詞。 11月生日優惠｜26. 牛角 KABU PASS 會員生日獎賞

登記成為牛角KABU PASS會員，可於生日月份享有以下優惠： 銀會員：額外0.5倍積分獎賞； 金會員：額外0.5倍積分及可享總值$2,000的電子優惠券。



11月生日優惠｜27. 香港會議展覽中心中庭 生日免費＋送壽包 香港會議展覽中心中庭推出生日優惠，凡4位或以上顧客一起於中庭享用晚餐，消費滿港幣1,000元（不計加一服務費），生日壽星免費用餐，另外每位同行賓客更可獲贈一個精緻壽桃包。 11月生日優惠｜28. A-1 Bakery 會員生日送人氣商品

A-1 Bakery紅卡或銀卡會員全年可享9至85折優惠，生日月份更有專屬禮遇，可到門市免費領取指定人氣商品乙件。

11月生日優惠｜29. 千禧新世界香港酒店生日優惠 千禧新世界香港酒店生日優惠推出，凡8位或以上惠顧Café East晚市自助餐，即可獲贈一磅鮮果忌廉蛋糕及一瓶氣泡酒。（需在生日當月或前一個月於千禧新世界香港酒店訂座。）



11月生日優惠｜30. 上海姥姥送《姥姥萬壽桃盛會》 凡生日月份於上海姥姥惠顧滿$500，即可獲贈全人手製造《姥姥萬壽桃盛會》乙份。

購物專享優惠 11月生日優惠｜31. MUJI 生日首次消費雙倍積分 MUJI app會員只需於生日前完成登記出生日期，即可於生日月份首次消費享雙倍積分，每消費$1獲贈2積分，輕鬆累積積分換領心儀產品。

11 月生日優惠｜32. Uniqlo 生日送$50優惠券 下載Uniqlo App並登記成為會員，即可於生日月份獲贈$50優惠券，輕鬆添置新裝。優惠券將自動發送至App帳戶，簡單又方便。 11月生日優惠｜33. POP MART Hong Kong POP MART會員可享生日月限定禮物，包括生日襟章。當月生日的會員可於香港POP MART官網查看生日活動內容，到線下門店收銀台領取生日禮物。



11月生日優惠｜34. AEON——全日95折購物折扣 付年費$20成為AEON會員，可於生日月份到任何店內顧客服務台，持會員卡換領「生日折扣全日通」一張。憑此全日通於生日月份內選取任何一日，即可無限次享有九五折購物折扣優惠。 11月生日優惠｜35. DON DON DONKI 驚安之殿堂生日優惠 下載Donki手機App登記成為會員可享生日優惠，生日壽星可獲贈禮物一份，包括精選產品或現金優惠券。 玩樂休閒優惠

11月生日優惠｜36. Cinema City 院線VIP會員生日獲贈換戲票積分 以$120入會成為Cinema City VIP會員，可享全年購買正價戲票／小食／指定精品9折、入會獲1,500分及單人爆谷套餐換領券，生日月份獲1,000分。



11月生日優惠｜37. 百老匯院線會員生日送電影贈券及積分 百老匯院線bcinephile會員（入會年費$120）於生日當天可獲贈百老匯院線贈券一張及100會員積分獎賞。

11月生日優惠｜38. 海洋公園生日免費入場 香港居民只需要在香港海洋公園網站成功預約，並於生日當日出示成功預約確認信及有效香港身份證或出生證明，即可以免費入場。

11月生日優惠｜39. 迪士尼生日優惠 生日壽星以MyDisney HK預訂迪士尼酒店2晚起住宿，於生日月份入住可享實時房價65折，並免費獲贈一份「生日快樂」套裝。

生日壽星於生日正日、生日正日前後指定時段與至少三位全額付費賓客同行，即可免費享用一位翠樂庭餐廳自助午餐或自助晚餐，更可享受以下生日禮遇： －獲贈迷你生日蛋糕一個，連自訂祝福字句蛋糕牌； －獲贈生日紀念徽章一個； －迪士尼朋友於不同節日以不同造型現身。

11月生日優惠｜40. 昂坪360免費 香港居民於生日當天出示香港身份證，可免費搭乘來回昂坪纜車（標準車廂），並可8折購買最多3張即日來回纜車門票（標準車廂）。

11月生日優惠｜41. 合味道紀念館生日月到訪可享三重賞

合味道紀念館香港生日優惠全面升級，壽星於生日月份蒞臨，即可享優惠價入手生日套票，專享三大福利：全新「清仔自助打印站」體驗、生日禮物包，以及指定工作坊門票四張。壽星可利用紀念館提供的生日打卡道具拍照留念，自選主題相框，更可錄製窩心留言及祝福。 壽星須購買「生日禮物包」及成為工作坊參加者之一。生日優惠套票可於KKDAY網站預購，或直接於紀念館現場購買當日門票。

11月生日優惠｜42. 香港杜莎夫人蠟像館門票優惠價$160 香港居民在生日當天、生日前三天或生日後三天，可以優惠價港幣160元（原價港幣300元）購買入場門票。

11月生日優惠｜43. Neway CEO 2人同行壽星免費 Neway K‑Fun會員在生日月份，壽星和朋友2人同行，壽星即可免費唱K；2人生日，4位顧客可免2位人頭費，如此類推。

11月生日優惠｜44. 山頂 Go Museum二人同行生日免費入場 凡於生日正日購票，二人同行，壽星可免費入場；生日正日前後三天購票，三人同行，壽星可免費入場。

11 月生日優惠｜45. 香港馬灣公園挪亞方舟 挪亞方舟現推出多項驚喜優惠，即日至 2026 年 12 月 18 日，生日當月人士免費入場 1 次，70 歲以上長者無限次入場。



11月生日優惠｜46. GU會員生日優惠 下載GU APP並註冊成為會員，可享會員生日優惠券，每逢會員生日月份，將會獲得會員生日優惠券乙張，於網店購物淨額滿可即時扣減！

11月生日優惠｜47. 香港幻覺博物館 生日門票優惠價 HK$100 香港幻覺博物館（山頂廣場店）推出生日優惠，所有年齡的壽星於生日當天、生日前三天或生日後三天到訪，即可憑有效身份證明文件以優惠價 HK$100 購買門票。到場時請出示證件以核實生日日期。