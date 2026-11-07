闊別13年再臨香港 石家莊絲弦大戲登陸西九 青年演員披甲再現非遺魅力

喜愛傳統戲曲的戲迷，中國國家級非物質文化遺產「石家莊絲弦」，闊別香港13年後，終於要再度登陸西九文化區。西九演藝將於今年11月27及29日，在戲曲中心大劇院呈獻兩部看家劇目——《楊門女將》與《宗澤與岳飛》。這次演出由石家莊市絲弦藝術中心一眾年輕演員擔綱演出，以剛猛熾烈的唱做諗打，為香港觀眾帶來一場熱血沸騰的戲曲演出。

石家莊絲弦是河北省特有的古老戲種，早在2006年便入選首批國家級非遺項目。其獨特之處在於唱腔高亢激昂，講究真假聲結合，配上俐落瀟灑的武戲，極具視覺衝擊力。這次來港率先登場的《楊門女將》，將在京劇基礎上融入絲弦獨特風骨。故事描繪楊宗保沙場殉國後，年屆百歲的佘太君強忍悲痛，率領楊門女將披甲上陣的故事。舞台上，演員們不僅要用高亢唱腔，吼出痛失至親的悲憤，更要手持刀槍、在層次分明的兵器對打中，展現巾幗英雄的颯爽英姿。