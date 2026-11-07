闊別13年再臨香港 石家莊絲弦大戲登陸西九 青年演員披甲再現非遺魅力

喜愛傳統戲曲的戲迷，中國國家級非物質文化遺產「石家莊絲弦」，闊別香港13年後，終於要再度登陸西九文化區。西九演藝將於今年11月27及29日，在戲曲中心大劇院呈獻兩部看家劇目——《楊門女將》與《宗澤與岳飛》。這次演出由石家莊市絲弦藝術中心一眾年輕演員擔綱演出，以剛猛熾烈的唱做諗打，為香港觀眾帶來一場熱血沸騰的戲曲演出。
石家莊絲弦是河北省特有的古老戲種，早在2006年便入選首批國家級非遺項目。其獨特之處在於唱腔高亢激昂，講究真假聲結合，配上俐落瀟灑的武戲，極具視覺衝擊力。這次來港率先登場的《楊門女將》，將在京劇基礎上融入絲弦獨特風骨。故事描繪楊宗保沙場殉國後，年屆百歲的佘太君強忍悲痛，率領楊門女將披甲上陣的故事。舞台上，演員們不僅要用高亢唱腔，吼出痛失至親的悲憤，更要手持刀槍、在層次分明的兵器對打中，展現巾幗英雄的颯爽英姿。
壓軸亮相劇目的《宗澤與岳飛》，則是該中心自1985年創排、2021年復排的傳統名作。劇情聚焦於北宋老將宗澤與少年岳飛的惺惺相惜。是次演出大膽起用兩組年輕演員分飾主角，他們將用熱血的武功功架，演活岳飛剛直不屈的少年英氣與家國情懷。西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示，十分期待這次兩地文化交流，青年演員的熱血擔綱，不僅能讓香港觀眾細味經典底蘊，更見證了傳統戲曲歷久彌新的生命力。
《楊門女將》熱血武打重現經典
「石家莊絲弦」的《楊門女將》，在京劇基礎上，融入絲弦高亢激昂的獨特唱腔。故事講述天波府正為楊宗保慶祝五十壽辰，卻突傳沙場噩耗。百歲佘太君強忍痛失至親的悲憤，親自率領一門女將披甲出征，與西夏王展開一場鬥智鬥力的生死決戰。演員在舞台上行當豐富，將透過細膩的身段與層次分明的俐落對打，吼出家國情懷，展現剛柔相濟的舞台魅力！
《楊門女將》演出詳情：
日期：11月27日(晚上7時30分)
地點：西九文化區戲曲中心大劇院
票價：$450 / $380 / $280 / $200
查詢：西九文化區
《宗澤與岳飛》青年演員打響忠義風骨
兩代愛國名將的生死相知，《宗澤與岳飛》故事聚焦北宋老將宗澤慧眼識英雄，在招帥比試中挺身力保少年岳飛，最終兩人聯手披甲出征。戲中，演員將以高亢的絲弦唱腔吼出家國情懷，並帶來連場節奏緊湊、酣暢淋漓的刀槍對打，完美展現「文武帶打」的硬核真功架。是次大膽起用兩組年輕演員輪流擔綱，用鮮肉熱血為古老劇種注入靈魂，文攻武衛、火花四濺，戲迷切勿錯過。
《宗澤與岳飛》演出詳情：
日期：11月29日(下午3時)
地點：西九文化區戲曲中心大劇院
票價：$450 / $380 / $280 / $200
查詢：西九文化區