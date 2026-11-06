漏光菲林下的長洲打醮夜 船到橋頭生活節周末登場 攝影師Preston Hartwick公開化大士紀實

提起長洲太平清醮，大家腦海中總浮現搶包山時的吶喊聲，以及色彩斑斕的飄色巡遊，但可曾見過入夜打醮時的實況？「船到橋頭生活節」將於11月7日(星期六)舉辦《化大士分享會》(Ghost King Burning)，定居長洲多年的視覺藝術家 Preston Hartwick擔綱主講。他將首度公開多年來隱藏在黑暗中、以漏光菲林相機拍下的珍貴太平清醮夜色，帶領觀眾一窺這項傳統祭祀深夜進行的儀式。

太平清醮的深夜，當喧囂散去，氣氛隨之變得肅穆。大士王(鬼王)靜靜屹立在琳瑯滿目的祭品前，伴隨縈繞不散的裊裊香火與低沉誦經聲，最終在熊熊烈火中被焚化送回陰間。這場「化大士」，象徵著帶走孤魂野鬼、祈求全島平安，是島上最具神祕色彩的傳統。