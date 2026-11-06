漏光菲林下的長洲打醮夜 船到橋頭生活節周末登場 攝影師Preston Hartwick公開化大士紀實

提起長洲太平清醮，大家腦海中總浮現搶包山時的吶喊聲，以及色彩斑斕的飄色巡遊，但可曾見過入夜打醮時的實況？「船到橋頭生活節」將於11月7日(星期六)舉辦《化大士分享會》(Ghost King Burning)，定居長洲多年的視覺藝術家 Preston Hartwick擔綱主講。他將首度公開多年來隱藏在黑暗中、以漏光菲林相機拍下的珍貴太平清醮夜色，帶領觀眾一窺這項傳統祭祀深夜進行的儀式。
太平清醮的深夜，當喧囂散去，氣氛隨之變得肅穆。大士王(鬼王)靜靜屹立在琳瑯滿目的祭品前，伴隨縈繞不散的裊裊香火與低沉誦經聲，最終在熊熊烈火中被焚化送回陰間。這場「化大士」，象徵著帶走孤魂野鬼、祈求全島平安，是島上最具神祕色彩的傳統。
自2014年起便在長洲扎根的Preston Hartwick，長年著迷於島上地貌與人為干預的交織。他刻意選用兩部會「漏光」的舊菲林相機，在漫長歲月中默默守候每一個打醮之夜。漏光造成的奇異光暈與朦朧色調，讓火光與煙霧在鏡頭下變得疑幻疑真，彷彿模糊了陰陽界線。
在這場分享會中，Preston Hartwick除了首度公開這批從未曝光的朦朧鬼的影像，更會帶來他的全新影像新書。他將在現場分析創作背後的動機，大方分享深夜拍攝時經歷的「神秘見聞」，並從視覺藝術角度，深度探討這批作品與西方「靈魂攝影」(Spirit Photography)之間、跨越東西文化的奇妙關聯。活動將於11月7日下午2時30分在長洲準時開講，歡迎想了解長洲傳統祭祀夜，與菲林攝影魅力的市民一同參與。
《化大士分享會》詳情：
日期：11月7日(下午2時30分至4時)
地點：長洲(待公佈)
票價：免費入場，需預先登記留座
查詢：船到橋頭生活節