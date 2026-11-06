BIGBANG 20周年展《COSMOS》周邊登場 必搶2款香港獨家鎖匙扣

Kpop天團BIGBANG踏入成立20周年，當然要與粉絲們一同慶祝！11月18日起， BIGBANG二十週年紀念媒體展《COSMOS》香港站登陸又一城。展覽設有9大主題區，除了帶來沉浸式音樂與藝術體驗，同時推出多款周邊商品，當中包括2款香港獨家鎖匙扣，以及香港站全球首發的城市限定外套，V.I.P記得把握機會，將周邊帶回家珍藏。

11月18日起， BIGBANG二十週年紀念媒體展《COSMOS》香港站登陸又一城。

必搶香港限定匙扣+服飾

展覽將會推出多款COSMOS Exhibition Edition系列官方周邊，涵蓋帆布袋、鎖匙扣、貼紙、卡套、帽款、T恤、外套、毛巾、毛毯及露營杯等，讓BIGBANG的二十週年紀念旅程融入生活當中。粉絲必搶2款香港限定商品，分別是20週年慶祝蠟燭匙扣及鍵盤按鈕匙扣，別具紀念價值。

香港站全球首發的城市限定Coach Jacket和香港限定的T-Shirt同樣不能錯過，每款城市限定的外套和T-Shirt限量發售 2,020 件，每件單品均印有專屬獨一無二的獨立編號（0001 至 2020）及「HONG KONG」限定字樣，並附贈精裝紀念盒裝，錯過可惜。