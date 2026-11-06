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出版：2026-Nov-06 14:00
更新：2026-Nov-06 14:00

Merry Balloon Hong Kong 2026 ｜近20個人氣IP集結啟德 首設大型氣球市集 巨型彈床/互動遊戲/文創市集(附購票連結)(有片)

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Joe103121

Merry Balloon Hong Kong 2026 ｜近20個人氣IP集結啟德 首設大型氣球市集 巨型彈床/互動遊戲/文創市集(附購票連結)(有片)

「Merry Balloon Hong Kong」宣佈回歸，今年將移師啟德體育園，活動規模進一步擴大。今年除了有「Merry Balloon Parade」大型IP氣球巡遊，還首度加入為期10日的「Merry Balloon Park」大型IP氣球市集，集合近20個人氣IP角色、巨型充氣彈床、互動遊戲及文創市集，現場更有逾40間咖啡及美食商店進駐。5款IP粉絲快閃套裝於11月6日中午12時限量發售，早鳥套票亦已開始發售，即睇以下活動詳情。


近20個人氣IP角色登場　Snoopy、史力加、麥兜都有份

今屆「Merry Balloon Hong Kong 2026」集合近20個國際及本地人氣IP，包括《芝麻街》Cookie Monster、Snoopy、LINE FRIENDS熊大、菲力貓、大富翁、史力加、海綿寶寶《比奇堡居民》、天線寶寶、飛天小女警、藍精靈及《湯姆貓與傑利鼠》等。本地角色方面，有麥兜、嘉頓生命麵包、KYUBI及海洋公園Panda Friends，粉絲可一次過近距離欣賞不同角色的巨型氣球造型。

今年活動分為大型IP氣球巡遊及全新登場的IP氣球市集兩部分，除了打卡及欣賞氣球，現場還有多款限定聯乘商品及攤位遊戲獎品，包括80厘米巨型毛絨公仔、毛毯及斜孭袋等，部分獎品只能透過參與遊戲贏取。

Merry Balloon Park首度登場　7米高滑梯、巨型充氣彈床任玩

全新「Merry Balloon Park大型IP氣球市集」將於12月18日至27日登陸啟德體育園東營，連續舉行10日。場內有約7米高的巨型滑梯及聖誕主題充氣彈床，另設多個互動攤位遊戲，參加者可挑戰遊戲贏取IP主題獎品。

市集同時展出多個人氣IP氣球，並有逾40間咖啡及美食商店和文創攤檔進駐，另設IP聯乘商品期間限定店，發售不同角色主題精品。無論想玩遊戲、打卡還是逛市集，都可以在場內消磨時間。

12.27大型IP氣球巡遊免費入場　15個巨型氣球亮相

至於每年活動的重頭戲「Merry Balloon Parade大型IP氣球巡遊」，將於12月27日在啟德體育園美食海灣舉行。今年預計有15個巨型氣球登場，近20個IP角色將以大型氣球造型亮相，讓大家近距離欣賞不同角色。巡遊當日上午11時至下午4時舉行，免費入場。


Merry Balloon Hong Kong 2026 KV1 Merry Balloon Hong Kong 2026 05 Merry Balloon Hong Kong 2026 03 Merry Balloon Hong Kong 2026 08 Merry Balloon Hong Kong 2026 02 Merry Balloon Park Floor Map

5款IP粉絲快閃套裝限量發售　

除了市集及巡遊，今年大會推出5款IP粉絲快閃套裝，分別以《芝麻街》Cookie Monster、大富翁、海綿寶寶《比奇堡居民》、嘉頓《生命麵包》及KYUBI為主題。每款售價880港元，附送「Merry Balloon Park」市集一般門票兩張，並配有不同IP精品，每款套裝限量發售，合共100套，於11月6日中午12時起在KLOOK獨家發售

各款套裝內容如下：

《芝麻街》Cookie Monster套裝： 80厘米超大毛絨公仔、雙面斜孭袋及抽繩束口小袋。

大富翁套裝： 流蘇毯、咕𠱸及迷你毛巾。

海綿寶寶《比奇堡居民》套裝： 「比耶魚」80厘米超大毛絨公仔、「躺躺魚」地毯及抽繩束口小袋。

嘉頓《生命麵包》套裝： 生命麵包80厘米毛絨公仔連多士、咕𠱸及迷你毛巾。

KYUBI套裝： 流蘇毯、斜孭袋及迷你毛巾。

Special Fan Packages Garden Life Bread “Special Fan Package” Garden product 01 Garden product 02 Garden product 03 SpongeBob SquarePants Bikini Bottom Buddies “Special Fan Package” BBB product 01 BBB product 02 BBB product 03 MONOPOLY “Special Fan Package” Monopoly product 01 Monopoly product 02 Monopoly product 03 Cookie Monster from Sesame Street “Special Fan Package” CM product 01 CM product 02 CM product 03 KYUBI “Special Fan Package” KYUBI product 01 KYUBI product 02 KYUBI product 03

早鳥套票低至110元　彈床體驗套票同步開售

「Merry Balloon Park」早鳥組合套票即日起至11月15日於KLOOK發售，當中包括市集入場及遊戲代幣組合，亦有連巨型彈床體驗的套票。一般門票及組合套票則於11月16日起在快達票及KLOOK公開發售。


門票種類

一般門票

（12歲 +）

小童票

（3–11歲）

80cm以下門票

票務平台

早鳥組合套票（發售日期：即日起至2026年11月15日）

市集 120分鐘 + $100遊戲代幣

HK$130

HK$110

免費入場

KLOOK

幼童專場 ｜彈床 50分鐘 + 市集 120分鐘

*只限身高 120 cm或以下兒童及其家長

*每日早上 10:00之場次

HK$178

日間專場 ｜彈床 50分鐘 + 市集 120分鐘

*每日早上11:00 - 下午5:00之場次

HK$178

夜間專場 ｜彈床任玩＋市集套餐 (共 120分鐘)

*晚上 6:00 之場次

HK$158

粉絲快閃套裝（開售日期：2026年11月6日，中午12時）

粉絲快閃套裝（限量）：
遊戲獎品套裝 + 市集 120分鐘門票2張

HK$880（套裝）

KLOOK

 

門票種類

一般門票

（12歲 +）

小童票

（3–11歲）

80cm以下門票

票務平台

公開發售：2026年11月16日起

市集 120分鐘門票

(不包括充氣彈床及遊戲代幣)

HK$60

HK$40

免費入場

(不包括充氣彈床及遊戲代幣)

快達票

(票價不包括  每張門票HK$8顧客服務費)

市集套票

KLOOK

市集 120分鐘 + $20遊戲代幣

HK$78

HK$58

免費入場

市集 120分鐘 + $100遊戲代幣

HK$150

HK$130

免費入場

巨型充氣彈床套票
(身高80cm或以下幼童，凡購買任何彈床套票，即可獲贈遊戲代幣2個 (價值HK$20))

幼童專場 ｜彈床 50分鐘 + 市集 120分鐘

*只限身高 120 cm或以下兒童及其家長

*每日早上 10:00之場次

HK$198

日間專場 ｜彈床 50分鐘 + 市集 120分鐘

*每日早上 11:00 – 下午5:00之場次

HK$198

夜間專場 ｜彈床任玩＋市集套餐

(共 120分鐘)

*晚上6:00 之場次

HK$178

* 遊戲代幣 $10/個

Merry Balloon Park Early Bird Packages 02 Merry Balloon Park Early Bird Packages 01

銅鑼灣白沙道率先預熱　11.27至29設遊戲及氣球裝置

正式活動開始前，大會將於11月27日至29日在銅鑼灣白沙道舉行預熱活動，現場設有遊戲攤位及獎品，並展出3個氣球裝置，另有多個餐飲攤位進駐，包括「咖啡呀唔該（Ah Jeng’s Coffee Club）」及BARISTA+合作夥伴帶來的餐飲攤位，讓大家提早感受活動氣氛。


Merry Balloon Park大型IP氣球市集

日期：2026年12月18日至27日

時間：上午10時至晚上8時

地點：啟德體育園東營

早鳥套票：即日起至11月15日於KLOOK發售

一般門票：11月16日起於快達票及KLOOK公開發售

購票：KLOOK官方售票頁

Merry Balloon Parade大型IP氣球巡遊

日期：2026年12月27日（星期日）

時間：上午11時至下午4時

地點：啟德體育園美食海灣

入場：免費

銅鑼灣預熱活動

日期：2026年11月27日至29日

地點：銅鑼灣白沙道


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