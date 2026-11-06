Merry Balloon Hong Kong 2026 ｜近20個人氣IP集結啟德 首設大型氣球市集 巨型彈床/互動遊戲/文創市集(附購票連結)(有片)

「Merry Balloon Hong Kong」宣佈回歸，今年將移師啟德體育園，活動規模進一步擴大。今年除了有「Merry Balloon Parade」大型IP氣球巡遊，還首度加入為期10日的「Merry Balloon Park」大型IP氣球市集，集合近20個人氣IP角色、巨型充氣彈床、互動遊戲及文創市集，現場更有逾40間咖啡及美食商店進駐。5款IP粉絲快閃套裝於11月6日中午12時限量發售，早鳥套票亦已開始發售，即睇以下活動詳情。



近20個人氣IP角色登場 Snoopy、史力加、麥兜都有份 今屆「Merry Balloon Hong Kong 2026」集合近20個國際及本地人氣IP，包括《芝麻街》Cookie Monster、Snoopy、LINE FRIENDS熊大、菲力貓、大富翁、史力加、海綿寶寶《比奇堡居民》、天線寶寶、飛天小女警、藍精靈及《湯姆貓與傑利鼠》等。本地角色方面，有麥兜、嘉頓生命麵包、KYUBI及海洋公園Panda Friends，粉絲可一次過近距離欣賞不同角色的巨型氣球造型。 今年活動分為大型IP氣球巡遊及全新登場的IP氣球市集兩部分，除了打卡及欣賞氣球，現場還有多款限定聯乘商品及攤位遊戲獎品，包括80厘米巨型毛絨公仔、毛毯及斜孭袋等，部分獎品只能透過參與遊戲贏取。

Merry Balloon Park首度登場 7米高滑梯、巨型充氣彈床任玩 全新「Merry Balloon Park大型IP氣球市集」將於12月18日至27日登陸啟德體育園東營，連續舉行10日。場內有約7米高的巨型滑梯及聖誕主題充氣彈床，另設多個互動攤位遊戲，參加者可挑戰遊戲贏取IP主題獎品。 市集同時展出多個人氣IP氣球，並有逾40間咖啡及美食商店和文創攤檔進駐，另設IP聯乘商品期間限定店，發售不同角色主題精品。無論想玩遊戲、打卡還是逛市集，都可以在場內消磨時間。 12.27大型IP氣球巡遊免費入場 15個巨型氣球亮相

至於每年活動的重頭戲「Merry Balloon Parade大型IP氣球巡遊」，將於12月27日在啟德體育園美食海灣舉行。今年預計有15個巨型氣球登場，近20個IP角色將以大型氣球造型亮相，讓大家近距離欣賞不同角色。巡遊當日上午11時至下午4時舉行，免費入場。



5款IP粉絲快閃套裝限量發售 除了市集及巡遊，今年大會推出5款IP粉絲快閃套裝，分別以《芝麻街》Cookie Monster、大富翁、海綿寶寶《比奇堡居民》、嘉頓《生命麵包》及KYUBI為主題。每款售價880港元，附送「Merry Balloon Park」市集一般門票兩張，並配有不同IP精品，每款套裝限量發售，合共100套，於11月6日中午12時起在KLOOK獨家發售。 各款套裝內容如下： 《芝麻街》Cookie Monster套裝： 80厘米超大毛絨公仔、雙面斜孭袋及抽繩束口小袋。 大富翁套裝： 流蘇毯、咕𠱸及迷你毛巾。

海綿寶寶《比奇堡居民》套裝： 「比耶魚」80厘米超大毛絨公仔、「躺躺魚」地毯及抽繩束口小袋。 嘉頓《生命麵包》套裝： 生命麵包80厘米毛絨公仔連多士、咕𠱸及迷你毛巾。 KYUBI套裝： 流蘇毯、斜孭袋及迷你毛巾。

早鳥套票低至110元 彈床體驗套票同步開售 「Merry Balloon Park」早鳥組合套票即日起至11月15日於KLOOK發售，當中包括市集入場及遊戲代幣組合，亦有連巨型彈床體驗的套票。一般門票及組合套票則於11月16日起在快達票及KLOOK公開發售。

門票種類 一般門票 （12歲 +） 小童票 （3–11歲） 80cm以下門票 票務平台 早鳥組合套票（發售日期：即日起至2026年11月15日） 市集 120分鐘 + $100遊戲代幣 HK$130 HK$110 免費入場 KLOOK 幼童專場 ｜彈床 50分鐘 + 市集 120分鐘 *只限身高 120 cm或以下兒童及其家長 *每日早上 10:00之場次 HK$178 日間專場 ｜彈床 50分鐘 + 市集 120分鐘 *每日早上11:00 - 下午5:00之場次 HK$178 夜間專場 ｜彈床任玩＋市集套餐 (共 120分鐘) *晚上 6:00 之場次 HK$158 粉絲快閃套裝（開售日期：2026年11月6日，中午12時） 粉絲快閃套裝（限量）：

遊戲獎品套裝 + 市集 120分鐘門票2張 HK$880（套裝） KLOOK

門票種類 一般門票 （12歲 +） 小童票 （3–11歲） 80cm以下門票 票務平台 公開發售：2026年11月16日起 市集 120分鐘門票 (不包括充氣彈床及遊戲代幣) HK$60 HK$40 免費入場 (不包括充氣彈床及遊戲代幣) 快達票 (票價不包括 每張門票HK$8顧客服務費) 市集套票 KLOOK 市集 120分鐘 + $20遊戲代幣 HK$78 HK$58 免費入場 市集 120分鐘 + $100遊戲代幣 HK$150 HK$130 免費入場 巨型充氣彈床套票

(身高80cm或以下幼童，凡購買任何彈床套票，即可獲贈遊戲代幣2個 (價值HK$20)) 幼童專場 ｜彈床 50分鐘 + 市集 120分鐘 *只限身高 120 cm或以下兒童及其家長 *每日早上 10:00之場次 HK$198 日間專場 ｜彈床 50分鐘 + 市集 120分鐘 *每日早上 11:00 – 下午5:00之場次 HK$198 夜間專場 ｜彈床任玩＋市集套餐 (共 120分鐘) *晚上6:00 之場次 HK$178

* 遊戲代幣 $10/個

銅鑼灣白沙道率先預熱 11.27至29設遊戲及氣球裝置 正式活動開始前，大會將於11月27日至29日在銅鑼灣白沙道舉行預熱活動，現場設有遊戲攤位及獎品，並展出3個氣球裝置，另有多個餐飲攤位進駐，包括「咖啡呀唔該（Ah Jeng’s Coffee Club）」及BARISTA+合作夥伴帶來的餐飲攤位，讓大家提早感受活動氣氛。

Merry Balloon Park大型IP氣球市集 日期：2026年12月18日至27日 時間：上午10時至晚上8時 地點：啟德體育園東營 早鳥套票：即日起至11月15日於KLOOK發售 一般門票：11月16日起於快達票及KLOOK公開發售

購票： KLOOK官方售票頁 Merry Balloon Parade大型IP氣球巡遊 日期：2026年12月27日（星期日） 時間：上午11時至下午4時 地點：啟德體育園美食海灣 入場：免費 銅鑼灣預熱活動 日期：2026年11月27日至29日 地點：銅鑼灣白沙道

