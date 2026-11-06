雙11優惠｜永安旅遊限時優惠 旅行團/自由行減高達$9100！sim卡買一送一 中國內地、日韓都有折！

即睇永安旅遊雙11限時優惠！永安旅遊特別推出「雙11激賞優惠」，由11月6日至11月15日，全線產品包括旅行團、自由行(機票、酒店、套票、高鐵票、船票)、當地參團及訂制包團都有優惠，另外每日更會精選不同產品提供額外折扣，一於mark定心水優惠及推出日期搶購啦！
永安旅遊雙11限時優惠 每日指定產品
優惠日期
推廣碼
產品
折扣
名額
11 月 6 日
EA855
指定吉隆坡+雪蘭莪州+馬六甲 5 天團(AMKKE05XJ)
每位即減
$350
不限
EA958
指定吉隆坡+雪蘭莪+馬六甲悠閒 5 天團(AMKKF05M) 或 新加坡 +馬來西亞悠閒 5 天團(AMMSA05N)
每位即減
$250
EA061
指定浦項+釜山 6 天周遊之旅(AKBWN06N) 或大邱+釜山 4 天周
遊之旅(AKBWT04N) 或首爾地道韓食體驗 5 天之旅(AKSWF05N) 或 首爾地道韓食體驗 6 天之旅(AKSWF06N)
每位即減
$500
11 月 7 日
EL031
指定聖誕及新春北歐 12 團(LCNWK12NB) 或新西蘭 9 天團
(LNASM09N/LNASM09NB) 或 南非 9 天團(LSSIQ09XL)
每位即減
$1000
11 月 8 日
EZ369
指定永安專場聖誕晚會 重慶 5 天團
(CKCCM05XT/CKCCM05XHT/CKCCM05XHBT/CKCCC05UBT)
每位即減
$500
EZ472
指定桂林+陽朔 4 天團(CGGWU04KHT)
每位即減
$300
11 月 9 日
EN206
【APP 限定】指定 Rocket SIM | 指定 12 個亞太地區 5 日上網卡
(每日 1GB) | 旅遊儲值卡 | 數據卡【永安門市取貨/本地平郵寄出】
(GLCAS01A)
買一送一
(單一訂單限購 2 張)
每款 300 單
EN309
【APP 限定】指定鴻福堂 | 自家涼茶電子券(1 張)(BYHFT01B)
買一送一
(單一訂單限購 2 張)
11 月 10 日
無須推廣碼
【APP 限定】The Salisbury | The Haven 再臨閣 | 自助午餐
(FTYMCA01)
高達 77 折
11 月 11 日
ED515
指定北京當地參團 dgt66624212
每位減$300
不限
ED618
指定釜山當地參團 dgt75628882
每位減$500
ED721
指定冰島當地參團 dgt77289651
每位減$1000
11 月 12 日
EZ575
指定哈爾濱 9 天團(CCHXT09UT/CCHXT09VT)
每位即減
$1500
EZ678
指定哈爾濱+與芬蘭聖誕老人見面 8 天團
CCHXB08YT / CCHXC08XT / CCHXD08XT / CCHXF08XT /
CCHXG08XT
每位即減
$800
11 月 13 日
EU855
指定挪威郵輪～挪威奮進號 澳洲 14 天郵輪假期(RLANA14) 或地中海郵輪集團~神女號 丹麥、挪威、德國 10 天豪華郵輪假期
(RLEMT10) 或
名人郵輪～名人季候號 西班牙、葡萄牙、摩洛哥 12 天郵輪假期
(RLEBQ12)
每位即減
$1000
11 月 14 日
EA165
報名 2026 年 12 月 25 日出發之峇里島悠遊享受 5 天之旅
(AIDSS05YJ) 或
或 2026 年 12 月 24 日出發之富國島悠閒度假 5 天團
(AVVUO05K) 或
2026 年 12 月 25 日出發 曼谷+芭堤雅 5 天親子純玩團
(ABBBF05MJ)
每位即減
$250
EA371
報名日本+東北+北海道 7 天團(AJTSW07N) 或 北陸冬の物語 6
天美景之旅(AJHOW06N) 或京阪神、和歌山 6 天親子樂園之旅
(AJOAA06V)
每位即減
$500
11 月 15 日
ES825
報名佛山 2 天團 (GXFFF02KJ) 或 佛山+中山 2 天團
(GXVFH02KJ )或京惠州 2 天團 (GLXFH02KM) 位即享高達
11%OFF
每位即減$66 (等如以$599 計算即享 89
折)。