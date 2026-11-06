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出版：2026-Nov-06 13:30
更新：2026-Nov-06 13:30

雙11優惠｜永安旅遊限時優惠 旅行團/自由行減高達$9100！sim卡買一送一 中國內地、日韓都有折！

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雙11優惠｜永安旅遊限時優惠 旅行團/自由行減高達$9100！sim卡買一送一 中國內地、日韓都有折！

雙11優惠｜永安旅遊限時優惠 旅行團/自由行減高達$9100！sim卡買一送一 中國內地、日韓都有折！

即睇永安旅遊雙11限時優惠！永安旅遊特別推出「雙11激賞優惠」，由11月6日至11月15日，全線產品包括旅行團、自由行(機票、酒店、套票、高鐵票、船票)、當地參團及訂制包團都有優惠，另外每日更會精選不同產品提供額外折扣，一於mark定心水優惠及推出日期搶購啦！

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永安旅遊雙11限時優惠 每日指定產品

優惠日期

推廣碼

產品

折扣

名額

11 月 6 日

 

EA855

指定吉隆坡+雪蘭莪州+馬六甲 5 天團(AMKKE05XJ)

 

每位即減

$350

不限

EA958

 

指定吉隆坡+雪蘭莪+馬六甲悠閒 5 天團(AMKKF05M) 或 新加坡 +馬來西亞悠閒 5 天團(AMMSA05N)

 

每位即減

$250

EA061

指定浦項+釜山 6 天周遊之旅(AKBWN06N) 或大邱+釜山 4 天周

遊之旅(AKBWT04N) 或首爾地道韓食體驗 5 天之旅(AKSWF05N) 或 首爾地道韓食體驗 6 天之旅(AKSWF06N) 

每位即減

$500

11 月 7 日

EL031

指定聖誕及新春北歐 12 團(LCNWK12NB) 或新西蘭 9 天團

(LNASM09N/LNASM09NB) 或 南非 9 天團(LSSIQ09XL)

每位即減

$1000

11 月 8 日

EZ369

指定永安專場聖誕晚會 重慶 5 天團

(CKCCM05XT/CKCCM05XHT/CKCCM05XHBT/CKCCC05UBT)

每位即減

$500

 

 

EZ472

指定桂林+陽朔 4 天團(CGGWU04KHT)

每位即減

$300

11 月 9 日

EN206

【APP 限定】指定 Rocket SIM | 指定 12 個亞太地區 5 日上網卡

(每日 1GB) | 旅遊儲值卡 | 數據卡【永安門市取貨/本地平郵寄出】

(GLCAS01A)

買一送一

(單一訂單限購 2 張)

每款 300 單

 

EN309

【APP 限定】指定鴻福堂 | 自家涼茶電子券(1 張)(BYHFT01B)

買一送一

(單一訂單限購 2 張)

11 月 10 日

無須推廣碼

【APP 限定】The Salisbury | The Haven 再臨閣 | 自助午餐

(FTYMCA01)

高達 77 折

11 月 11 日

ED515

指定北京當地參團 dgt66624212 

每位減$300

不限

 

ED618

指定釜山當地參團 dgt75628882 

每位減$500

ED721

指定冰島當地參團 dgt77289651 

每位減$1000

11 月 12 日

EZ575

指定哈爾濱 9 天團(CCHXT09UT/CCHXT09VT)

每位即減

$1500

 

EZ678

指定哈爾濱+與芬蘭聖誕老人見面 8 天團

 CCHXB08YT / CCHXC08XT / CCHXD08XT / CCHXF08XT /

CCHXG08XT

每位即減

$800

11 月 13 日

EU855

指定挪威郵輪～挪威奮進號 澳洲 14 天郵輪假期(RLANA14) 或地中海郵輪集團~神女號 丹麥、挪威、德國 10 天豪華郵輪假期

(RLEMT10) 或 

名人郵輪～名人季候號 西班牙、葡萄牙、摩洛哥 12 天郵輪假期

(RLEBQ12)

每位即減

$1000

 

11 月 14 日

EA165

報名 2026 年 12 月 25 日出發之峇里島悠遊享受 5 天之旅

(AIDSS05YJ) 或

或 2026 年 12 月 24 日出發之富國島悠閒度假 5 天團

(AVVUO05K) 或

2026 年 12 月 25 日出發 曼谷+芭堤雅 5 天親子純玩團

(ABBBF05MJ) 

每位即減

$250

EA371

報名日本+東北+北海道 7 天團(AJTSW07N) 或 北陸冬の物語 6

天美景之旅(AJHOW06N) 或京阪神、和歌山 6 天親子樂園之旅

(AJOAA06V) 

每位即減

$500

11 月 15 日

ES825

報名佛山 2 天團 (GXFFF02KJ) 或 佛山+中山 2 天團

(GXVFH02KJ )或京惠州 2 天團 (GLXFH02KM) 位即享高達

11%OFF

每位即減$66 (等如以$599 計算即享 89

折)。

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