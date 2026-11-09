金鐘下午茶｜Pondside x 舒特膚推大豆主題茶點　雙人套餐$488起兼送正裝護膚品

想在市區找個綠意環繞的角落，享受悠閒午後，不妨留意香港公園內的Pondside。餐廳首次與Cetaphil舒特膚合作，將護膚系列的大豆元素融入下午茶，於2026年11月9日至2027年2月5日推出「湖畔賦活盛宴下午茶」。客人可一邊欣賞湖畔及瀑布池景，一邊品嘗豆腐、枝豆及腐皮入饌的鹹甜小食。
以大豆串連餐桌與護膚靈感
這次聯乘下午茶的靈感，來自舒特膚賦活胜肽塑顏系列。該系列採用萃取自大豆的純化胜肽，主打改善細紋、肌膚彈性及光澤，並強調適合敏感肌使用。Pondside從中擷取大豆元素，以不同豆製品配搭海鮮、花茶及水果，將護膚概念轉化為餐桌上的創意。
腐皮福袋配蟹肉 豆腐甜點添茶香
鹹點部分，黑松露枝豆蟹肉腐皮福袋、粟米蝦膠腐皮卷配芒果沙沙，均呼應大豆主題；另有金箔豆腐茉莉花茶凍，結合豆腐與花茶元素。同場還可品嘗芝士無花果西班牙火腿撻，以及煙三文魚牛油果三文治，配搭各有不同。
甜點繼續以豆香貫穿，包括炸黃豆蘋果酥、紅豆豆腐布甸及抹茶豆腐瑞士卷蛋，從水果、紅豆到抹茶，帶出不同組合。喜歡朱古力的客人可留意栗子忌廉朱古力燕麥脆餅，套餐亦備有英式鬆餅，配奶油及有機果醬。
飲品方面，套餐已包括咖啡或茶；如想轉換口味，可另加 $68元享用Peach Bellini桃香貝里尼氣泡酒。
雙人套餐附兩款正裝護膚品
雙人套餐: 可獲贈賦活塑顏精華卸淨水160ml及賦活胜肽塑顏精華30g正裝各一支(價值$705)
單人套餐; 則附送賦活塑顏精華卸淨水160ml正裝一支(價值$280)
下午茶詳情
供應日期：2026年11月9日至2027年2月5日
供應時間：每日下午2時30分至6時，公眾假期照常供應
地址：金鐘紅棉路10號香港公園
平日收費：雙人$488元；單人$258元
周末及公眾假期收費：雙人$588元；單人$308元
服務費：另收一成服務費
訂座：>>按此<< 電話：2885 3787