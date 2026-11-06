新店關注組｜九龍城西餐Holiday客製化甜品畫碟 1簡單方法享免費體驗/ 晚市套餐75折

生日甜品畫碟熱潮席捲本地餐廳，廣為人知有家賀屋、Homeland、Nonsense、Le Chefeteria等，近日九龍城一家新開西餐廳Holiday，也提供客製化甜品畫碟，畫功技藝高超。最正係11月份新張期間特設限時優惠，只要跟隨一簡易方法，就可以免費升級體驗甜品畫碟、晚市套餐75折。

拉花咖啡配慢煮西餐 這間叫Holiday的餐廳，門面彩虹般的設計，粉紅色配搭淺藍色，予人親切愉悅的夢幻感覺。迎合年輕人市場，除了有多款特色咖啡拉花之外，西餐款式也吸引，龍蝦海鮮意大利飯的龍蝦汁，以龍蝦殼熬煮逾五小時至濃郁。法式蜂蜜烤雞配脆薯角沙律選取具油脂與肉香的本地三黃雞，由廚師精心調配多款香料醃製逾24小時至入味，再烤焗出金黃香脆的雞皮，鎖住肉汁。慢煮牛肋骨配薯蓉羽衣甘藍伴紅酒牛肉汁，選用美國黑安格斯牛肋骨，肉味濃郁。花上八小時慢煮令肉質鬆軟，再以慢火烤焗帶出油脂香氣。

自家調醬手工薄餅 手工薄餅口味亦有心思，有冬蔭功牛肉薄餅、山葵醬煙三文魚煙肉溫泉蛋薄餅，醬汁是自家調製而成。

人像甜品畫碟 另一亮點客製化甜品畫碟，客人只要預先提供人像或卡通圖片，就可預約製作專屬畫碟，另加$100更可將畫碟包裝成禮物帶回家珍藏。無論慶祝與摯愛的周年紀念，抑或閨蜜生日，對方一定開心感動。新店開業期間，預約即可免費體驗。

三大新張優惠 餐廳由即日起至2026年11月30日，大推以下三大新張優惠，一於約朋友來享受著數吧！ 1.Follow Instagram 官方帳號 @holiday_hkcafe，送小食拼盤一份（價值 $108）。 需出示有效追蹤畫面方可換領。 2.提前訂位即享指定晚市套餐75折優惠，套餐有前菜、主菜、甜品及飲品。 a.二人套餐 $344（原價$458） b.四人套餐 $599（原價$798） 3.預約訂座即享免費升級畫碟體驗 (原價$188) 需提前最少2日經WhatsApp預約，每日名額有限，先到先得

Holiday 地址：九龍城侯王道22號地舖 電話：5599 2895 營業時間：12:00-15:00，17:00-21:00