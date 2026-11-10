Harry Potter迷留意！RAVIPA聯乘系列登陸香港　頸鏈戒指融入學院元素

想把心儀的霍格華茲學院戴在身上，除了學院圍巾，現在還有珠寶選擇。超人氣泰國品牌RAVIPA帶來全新Harry Potter聯乘系列，以學院徽章及電影中的魔法符號為設計主角，配合不同色調的寶石。

今次合作是由RAVIPA與Warner Bros. Discovery Global Consumer Products攜手打造，將收到魔法世界邀請函的驚喜化為創作概念。設計不只着眼於重現電影圖案，同時亦把故事中的象徵意義融入配飾，讓熟悉的魔法印記成為日常造型的一部分。