Harry Potter迷留意！RAVIPA聯乘系列登陸香港　頸鏈戒指融入學院元素

想把心儀的霍格華茲學院戴在身上，除了學院圍巾，現在還有珠寶選擇。超人氣泰國品牌RAVIPA帶來全新Harry Potter聯乘系列，以學院徽章及電影中的魔法符號為設計主角，配合不同色調的寶石。
今次合作是由RAVIPA與Warner Bros. Discovery Global Consumer Products攜手打造，將收到魔法世界邀請函的驚喜化為創作概念。設計不只着眼於重現電影圖案，同時亦把故事中的象徵意義融入配飾，讓熟悉的魔法印記成為日常造型的一部分。
四大學院各有寶石密碼
系列以寶石的色彩連結四大學院的性格。重視勇氣的葛來分多（Gryffindor）選用紅石榴石，呼應勇於迎難而上的精神；講求忠誠與踏實的赫夫帕夫（Hufflepuff），則以虎眼石表達不輕言放棄的韌性。
雷文克勞（Ravenclaw）的代表是藍砂石，設計寓意扣連智慧與創意；史萊哲林（Slytherin）則配上綠砂石，帶出追求目標的抱負與決心。粉絲可從學院認同出發，挑選與自己個性相近的款式。
由首飾延伸至日常衣飾
想低調加入魔法細節，可留意同系列的頸鏈、耳環、手鏈及戒指，以配飾點綴造型。今個系列除了推出了珠寶，聯乘亦推出Twilly絲巾、鎖匙扣、托特包和T恤，讓不同穿搭習慣的粉絲都有選擇，把對故事的喜愛從首飾延伸至衣物與隨身用品。
K11 MUSEA門店已開售
Harry Potter x RAVIPA系列已於香港RAVIPA K11 MUSEA店發售