惠康韓味解鎖2.0登場 杜拜朱古力曲奇/韓式炸雞/Chef M意粉 加$20玩限時狂掃 貨品免費帶走

惠康第二輪「韓味解鎖」現已開始，今次除了有韓國即食麵、炸雞及人氣曲奇，還加入高蛋白食品和護膚產品。當中包括首爾人氣店All The Ugly Cookie的杜拜朱古力軟心曲奇、CJ韓式炸雞、Chef M意粉等，WELLAGE PDRN急救精華膠囊更推出買一送一優惠。11月7日起，指定分店還會舉行限時裝袋挑戰，參加者加$20購買購物袋，成功放進袋內的指定貨品即可免費帶走。

杜拜朱古力曲奇登陸惠康 農心巨大辛辣麵套裝售$88 甜食方面，惠康引入All The Ugly Cookie兩款冷凍軟心曲奇，分別是杜拜朱古力及杜拜士多啤梨口味，優惠價每款$29.9，原價$40。 農心即食麵今次有獨家套裝，巨大辛辣麵套裝售$88，一套有5款農心即食麵及小食；另一款韓式卡邦尼扁年糕麵售$18，將卡邦尼口味加入韓式年糕麵之中。 韓式炸雞、年糕及意粉 多款食品低至$20 想在家準備韓式料理，宗家府1公斤裝年糕片優惠價$29，原價$42；幸運豬350克裝德式香腸有芝士、煙燻及香草3款口味，每包$35，原價$80，優惠至11月12日。韓謁天蔘雞湯1公斤裝則售$39，原價$79。

冷凍食品方面，CJ Sobaba Chicken有黃金香脆炸雞及蜂蜜醬油無骨炸雞兩款，每款優惠價$39.9，原價$49.9，預計11月中旬到貨。配搭常陸野雛菊淡啤酒亦有優惠，兩瓶售$30，原價每瓶$58。 其他韓式食品包括Yopokki芝士及吞拿魚韓式紫菜飯捲，以及O 5mins泡菜、海鮮煎餅，售價由$12.5至$22，當中紫菜飯捲預計11月中旬到貨。 Chef M今次有卡邦尼意粉、圖文巴風味意粉、芝士粟米及辣味芝士粟米，優惠價$20或$28，原價分別為$30及$39。零食則有農心東大門韓式玫瑰蕃茄醬炒年糕味薯片，優惠價$13.9，原價$18；CJ bibigo芝麻油鹽味紫菜分享裝售$32.9，原價$39.9。

酒類就有惠康引入樂天鏡月柚子味酒、新樂燒酒，以及舞鶴Good Day荔枝味和熱帶水果味燒酒。當中Good Day系列兩瓶售$33，原價每瓶$20。



韓國高蛋白食品上架 蛋白棒低至$10 高蛋白食品有曲奇、蛋白棒及飲品。Nuldam推出朱古力聰明豆及杜拜朱古力兩款高蛋白曲奇，每款$12，原價$20。 蛋白棒有 Dr.You PRO原味及花生醬味售$18，原價$25；CJ BALANCEMEAL抹茶及花生醬味則每條$10，原價$15，兩個品牌的產品均預計11月中旬到貨。 飲品及代餐包括Dr.You PRO Protein Drink抹茶及朱古力味、Labnosh Max高蛋白飲品，以及CJ BALANCEMEAL蛋白粉代餐，後者有燕麥、堅果及朱古力口味，優惠價由$18至$36。CJ BALANCEMEAL蛋白粉代餐推廣期內買一送一，平均每件$15，預計11月中旬到貨。

乳酪產品有Greek Day草莓味及巴西莓果味希臘乳酪，每款$29.9，原價$39；Will低糖原味及低脂雜莓味益生菌乳酪飲品則每款$12，原價$20。

WELLAGE PDRN精華膠囊買一送一 Physiogel面膜半價 韓國護膚品今次同樣有多款優惠。WELLAGE PDRN急救精華膠囊7片裝原價$218，推廣期內買一送一；Torriden微分子透明質酸保濕面膜10片裝優惠價$105，原價$120。numbuzin玫瑰PDRN膠原面膜5片裝售$65，原價$75；Physiogel抗敏舒緩面膜5片裝原價$199，推廣期內半價。



指定分店限時狂掃 加$20挑戰裝滿購物袋 惠康分兩階段推出購物贈品優惠。11月6日至12日期間，購買韓國即食麵、即食碗飯及杯飯滿$60，可獲贈CJ午餐肉340克一罐；11月13日至19日期間，購買韓國版即食麵、韓謁天、校洞、CJ韓國版即飲湯或韓國冷凍豆腐滿$60，可獲限量環保袋一個。 另外，「韓味限時狂掃」將於11月7至8日及14至15日舉行，每日下午2時至5時在銅鑼灣記利佐治街、大角咀港灣豪庭及屯門良景3間指定惠康分店進行。參加者在店內任何消費後，加$20購買購物袋便可參加挑戰，在限時內把指定貨品放進袋內，成功放入的貨品即可免費帶走。活動採先到先得形式，送完即止。







指定分店限時狂掃 加$20挑戰裝滿購物袋

惠康「韓味解鎖2.0」 優惠日期：2026年11月6日至12日 推廣活動日期：2026年11月6日至26日 適用地點：全線惠康分店（個別產品供應視乎分店而定） 優惠受條款及細則約束，數量有限，售完即止。

