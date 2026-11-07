熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 鼠患 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
生活
出版：2026-Nov-07 18:00
更新：2026-Nov-07 18:00

惠康韓味解鎖2.0登場 杜拜朱古力曲奇/韓式炸雞/Chef M意粉 加$20玩限時狂掃 貨品免費帶走

分享：
31214234

惠康韓味解鎖2.0登場 杜拜朱古力曲奇/韓式炸雞/Chef M意粉 加$20玩限時狂掃 貨品免費帶走

惠康第二輪「韓味解鎖」現已開始，今次除了有韓國即食麵、炸雞及人氣曲奇，還加入高蛋白食品和護膚產品。當中包括首爾人氣店All The Ugly Cookie的杜拜朱古力軟心曲奇、CJ韓式炸雞、Chef M意粉等，WELLAGE PDRN急救精華膠囊更推出買一送一優惠。11月7日起，指定分店還會舉行限時裝袋挑戰，參加者加$20購買購物袋，成功放進袋內的指定貨品即可免費帶走。

杜拜朱古力曲奇登陸惠康　農心巨大辛辣麵套裝售$88

甜食方面，惠康引入All The Ugly Cookie兩款冷凍軟心曲奇，分別是杜拜朱古力及杜拜士多啤梨口味，優惠價每款$29.9，原價$40。

農心即食麵今次有獨家套裝，巨大辛辣麵套裝售$88，一套有5款農心即食麵及小食；另一款韓式卡邦尼扁年糕麵售$18，將卡邦尼口味加入韓式年糕麵之中。

韓式炸雞、年糕及意粉　多款食品低至$20

想在家準備韓式料理，宗家府1公斤裝年糕片優惠價$29，原價$42；幸運豬350克裝德式香腸有芝士、煙燻及香草3款口味，每包$35，原價$80，優惠至11月12日。韓謁天蔘雞湯1公斤裝則售$39，原價$79。

冷凍食品方面，CJ Sobaba Chicken有黃金香脆炸雞及蜂蜜醬油無骨炸雞兩款，每款優惠價$39.9，原價$49.9，預計11月中旬到貨。配搭常陸野雛菊淡啤酒亦有優惠，兩瓶售$30，原價每瓶$58。

其他韓式食品包括Yopokki芝士及吞拿魚韓式紫菜飯捲，以及O 5mins泡菜、海鮮煎餅，售價由$12.5至$22，當中紫菜飯捲預計11月中旬到貨。

Chef M今次有卡邦尼意粉、圖文巴風味意粉、芝士粟米及辣味芝士粟米，優惠價$20或$28，原價分別為$30及$39。零食則有農心東大門韓式玫瑰蕃茄醬炒年糕味薯片，優惠價$13.9，原價$18；CJ bibigo芝麻油鹽味紫菜分享裝售$32.9，原價$39.9。

酒類就有惠康引入樂天鏡月柚子味酒、新樂燒酒，以及舞鶴Good Day荔枝味和熱帶水果味燒酒。當中Good Day系列兩瓶售$33，原價每瓶$20。

Wellcome Korean Fair 2.0 Promotion Mid Rez Wellcome Korean Fair 2.0 Easy Meals Mid Rez Wellcome Korean Fair 2.0 Exclusive Items Mid Rez All the ugly cookie Dubai chocolate chewy cookie Nongshim Toomba Tteokbokki Noodles MDS Corn Cheese O'5mins Korean Kimchi Pancake Hanarecheon Samgyetang Ginseng Chicken Stew (1kg) Jongga Rice Cake Tubular (1kg)

韓國高蛋白食品上架　蛋白棒低至$10

高蛋白食品有曲奇、蛋白棒及飲品。Nuldam推出朱古力聰明豆及杜拜朱古力兩款高蛋白曲奇，每款$12，原價$20。

蛋白棒有 Dr.You PRO原味及花生醬味售$18，原價$25；CJ BALANCEMEAL抹茶及花生醬味則每條$10，原價$15，兩個品牌的產品均預計11月中旬到貨。

飲品及代餐包括Dr.You PRO Protein Drink抹茶及朱古力味、Labnosh Max高蛋白飲品，以及CJ BALANCEMEAL蛋白粉代餐，後者有燕麥、堅果及朱古力口味，優惠價由$18至$36。CJ BALANCEMEAL蛋白粉代餐推廣期內買一送一，平均每件$15，預計11月中旬到貨。

乳酪產品有Greek Day草莓味及巴西莓果味希臘乳酪，每款$29.9，原價$39；Will低糖原味及低脂雜莓味益生菌乳酪飲品則每款$12，原價$20。

Wellcome Korean Fair 2.0 Protein Products Will Yogurt Drink (Plain flavor) Orion Dr. You Pro Protein Drink Chocolate (Protein 40g) Dr. You PRO Protein Bar 24g CJ Balance Meal Protein Bar Matcha Choco Flavor

WELLAGE PDRN精華膠囊買一送一　Physiogel面膜半價

韓國護膚品今次同樣有多款優惠。WELLAGE PDRN急救精華膠囊7片裝原價$218，推廣期內買一送一；Torriden微分子透明質酸保濕面膜10片裝優惠價$105，原價$120。numbuzin玫瑰PDRN膠原面膜5片裝售$65，原價$75；Physiogel抗敏舒緩面膜5片裝原價$199，推廣期內半價。


Wellcome Korean Fair 2.0 Facial Products Mid Rez Wellage Hyper PDRN One Day Kit Wellage Real Hyaluronic One Day Kit Physiogel Daily Moisture Theraphy Cream Mask

指定分店限時狂掃　加$20挑戰裝滿購物袋

惠康分兩階段推出購物贈品優惠。11月6日至12日期間，購買韓國即食麵、即食碗飯及杯飯滿$60，可獲贈CJ午餐肉340克一罐；11月13日至19日期間，購買韓國版即食麵、韓謁天、校洞、CJ韓國版即飲湯或韓國冷凍豆腐滿$60，可獲限量環保袋一個。

另外，「韓味限時狂掃」將於11月7至8日及14至15日舉行，每日下午2時至5時在銅鑼灣記利佐治街、大角咀港灣豪庭及屯門良景3間指定惠康分店進行。參加者在店內任何消費後，加$20購買購物袋便可參加挑戰，在限時內把指定貨品放進袋內，成功放入的貨品即可免費帶走。活動採先到先得形式，送完即止。



Korean Fair PR release event activation retouched edited

指定分店限時狂掃　加$20挑戰裝滿購物袋

惠康「韓味解鎖2.0」

優惠日期：2026年11月6日至12日

推廣活動日期：2026年11月6日至26日

適用地點：全線惠康分店（個別產品供應視乎分店而定）

優惠受條款及細則約束，數量有限，售完即止。


ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務