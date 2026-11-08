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出版：2026-Nov-08 18:00
更新：2026-Nov-08 18:00

唯港薈The Market周末自助餐升級 即開生蠔、氣泡酒任飲 新增日式磯燒海鮮專區

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唯港薈The Market周末自助餐升級 即開生蠔、氣泡酒任飲 新增日式磯燒海鮮專區

唯港薈（Hotel ICON）自助餐廳The Market最近更新了自助餐菜單，周末自助早午餐新增即開時令生蠔無限供應，更可無限添飲氣泡酒；平日午、晚市自助餐則加入日式磯燒海鮮專區，即席燒烤生蠔及本地魷魚，晚市更有原隻鮮蟹。周末早午餐還有冰鎮海鮮、刺身壽司、即烤羊架及多款榴槤甜品，並可品嚐自助GODIVA軟雪糕。

周末早午餐即開生蠔任食　氣泡酒無限添飲

The Market周末自助早午餐新增即開時令生蠔，冰鎮海鮮有蟹腳、海蝦、青口及龍蝦鉗，另有各式刺身壽司及炙燒宮崎和牛壽司。熱食包括即烤羊架、龍蝦濃湯、焗扇貝配芝士海鮮汁、泰式即燒烤肉及海南雞飯。餐廳泰國主廚Jack及印度主廚Veerayan Ravi亦會親自主理多款當地菜式。

甜品有迷你D24榴槤芝士撻、自家製榴槤雪糕及榴槤奶凍，還有全港獨家的自助GODIVA軟雪糕。惠顧周末自助早午餐，更可無限添飲氣泡酒。

平日午晚市新增磯燒海鮮區　晚市限定原隻鮮蟹

除了周末早午餐，The Market平日自助午餐「東南亞海鮮饗宴」及自助晚餐「宮崎和牛海鮮饗宴」也新增日式磯燒海鮮專區，即席燒烤生蠔及本地魷魚，晚市更會供應原隻鮮蟹，可以品嚐即燒海鮮。


Japanese Isoyaki Grilled Seafood 日式磯燒海鮮 Endless Oyster & Seafood Brunch Buffet 「無限生蠔海鮮」自助早午餐 Endless Oyster & Seafood Brunch Buffet 「無限生蠔海鮮」自助早午餐 2 Chilled Lobster 冰鎮龍蝦 Assorted Seafood 各式冰鎮海鮮 (1) Homemade Durian Ice Cream 自家製榴槤雪糕 (1)

唯港薈（Hotel ICONThe Market

電話:(852) 3400 1308

電郵:[email protected]

地址:尖沙咀科學館道17號唯港薈2

網上訂座:

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