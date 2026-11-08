唯港薈The Market周末自助餐升級 即開生蠔、氣泡酒任飲 新增日式磯燒海鮮專區

唯港薈（Hotel ICON）自助餐廳The Market最近更新了自助餐菜單，周末自助早午餐新增即開時令生蠔無限供應，更可無限添飲氣泡酒；平日午、晚市自助餐則加入日式磯燒海鮮專區，即席燒烤生蠔及本地魷魚，晚市更有原隻鮮蟹。周末早午餐還有冰鎮海鮮、刺身壽司、即烤羊架及多款榴槤甜品，並可品嚐自助GODIVA軟雪糕。

周末早午餐即開生蠔任食 氣泡酒無限添飲

The Market周末自助早午餐新增即開時令生蠔，冰鎮海鮮有蟹腳、海蝦、青口及龍蝦鉗，另有各式刺身壽司及炙燒宮崎和牛壽司。熱食包括即烤羊架、龍蝦濃湯、焗扇貝配芝士海鮮汁、泰式即燒烤肉及海南雞飯。餐廳泰國主廚Jack及印度主廚Veerayan Ravi亦會親自主理多款當地菜式。

甜品有迷你D24榴槤芝士撻、自家製榴槤雪糕及榴槤奶凍，還有全港獨家的自助GODIVA軟雪糕。惠顧周末自助早午餐，更可無限添飲氣泡酒。