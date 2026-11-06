網上熱話｜港媽怒斥大人不該請小朋友食糖 形容「同派毒品冇分別」 網民唏噓：戥你個仔慘

所謂「養兒一百歲長憂九十九」，作為家長總會擔心子女一切，若果捉得太緊管得太嚴，不但對小朋友的成長有影響，更可能引致反效果。早前，一位港媽因為不滿「大人咁鍾意派糖俾細路」而嬲爆發文，更誇張形容「派糖」行為與「派毒品」沒有分別，引來大批網民唏噓留言。

港媽不滿大人鍾意請小朋友食糖 父母擔心子女實屬常事，特別在小朋友尚未有自制能力時，的確需要多花心神引導與指引，如果態度過分強硬或保護的話，有可能令到子女的成長出現問題。早前，一位港媽在Threads語帶不滿地發文，劈頭直斥「點解有些大人咁鍾意派糖俾細路？」更嬲爆問「邊個發明糖果？」

圖片來源：Unsplash@Mustafa akin

誇張形容與毒品無異 港媽對糖果的厭惡十分明顯，形容部分糖果充滿化學元素，對她來說「同派毒品無咩分別，食完high大咗咁，又有癮」；又指自己試過阻止囝囝食糖，但囝囝就「喊晒、口水鼻涕咩都出晒嚟」，狠批食糖猶如「吸毒咁，戒毒幾日又有人導佢，試少少啦，唔怕㗎」，令她極度頭痕。

網民唏噓留言 發文者的言論和看法引起網民熱烈討論，有網民認同其觀點，直言「有啲家長真係放學日日派，唔知係咪想其他小朋友一齊蛀牙」、「我試過幼稚園家長喺公園派辣條比小朋友，我真係無言了」。惟大部分網民就指發文者反應過大，對小朋友可能過分保護，「查實咁多年，如果唔係咩嚴重糖尿，我都冇乜聽過食幾粒糖會死嘅細路」、「細個有幾壓抑，大個有幾反彈，希望你可以控制佢一世」。又指責任不完全在其他人派糖身上，「其實係要教小朋友唔食咁多，同要問父母，唔係完全禁」，更有人形容她「哇，Willy Wonka老豆現實版」。