泰國旅遊｜周末快閃提案！開箱布吉5星級度假酒店 人均$427起包早餐 歎海灘/水療/美食

如果預算和假期不多，又想安排一趟快閃旅行充下電，泰國布吉大概是最完美的度假選擇。由香港出發直航只需約3小時30分鐘，一落機便隨即能感受海島度假氣氛！當地旅遊玩法非常多元化，想玩水上活動可以安排跳島遊，想悠閒漫遊探索則可到舊城區Citywalk，滿足不同喜好。記者今次就選擇了入住座落於布吉西岸的Dusit Thani Laguna Phuket度假酒店，由泰國知名豪華酒店品牌Dusit Thani營運，房價連自助早餐人均只需$427起，價錢親民，下文立即帶大家開箱！



文、相：heidi

鳴謝：Dusit Thani Laguna Phuket

度假村chill住歎世界 Dusit Thani Laguna Phuket度假酒店位於布吉島樂古浪社區內，區內合共有六間酒店，設施包括邦濤海灘、人工湖、水療中心、18洞高爾夫球場、農場等，住客可以免費接駁巴士輕鬆往來各個體驗。而這間酒店最大賣點是與海灘毗鄰，基本上大部分房型都能坐擁無敵海景，出門步行一分鐘就到海灘！今次入住的是高級海景房，裝修設計走泰式時尚風格，空間感十足，而特大雙人床、浴缸等高級酒店應有的設備亦全部一應俱全。重點是房間設有面朝大海的寬闊露台，樓下就是綠意盎然的大草坪，整個入住體驗相當寫意！

驚喜高水準餐飲 除了配套一流，餐飲體驗同樣令人驚喜。記者最愛傳統泰菜餐廳Benjarong，餐廳建築本身是一座能觀賞湖畔美景的柚木小屋，外型優雅，菜單供應一系列正宗泰式料理，而當中招牌菜「紅咖哩汁布吉龍蝦」更榮獲米芝蓮餐盤殊榮，龍蝦肉質爽彈，紅咖哩香辣惹味，水準公認有質素。另外坐落於海灘旁邊的Casuarina Beach Club則是浪漫選擇，供應新鮮海鮮、燒烤特色菜以及雞尾酒，走fusion菜路線，配日落美景一流！



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