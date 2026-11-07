丼丼屋期間限定鰻魚祭 鰻魚柳川鍋飯/鰻魚和牛重/原條鰻魚土鍋飯

熱烈呼喚各位瘋狂鰻魚控！丼丼屋全線分店今期大搞高性價比「冬日鰻魚祭」，分兩個時段前後推出新品「鰻魚柳川鍋配飯」和「原條鰻魚土鍋飯」，每日又限量供應奢華版「鰻魚和牛重」，我這個鰻魚迷要約定閨蜜好友陪我擦個飽！

鰻魚祭第一回合由即日至12月11日推出全新「鰻魚柳川鍋配飯」，靈感源自經典日式柳川鍋料理，淺鍋裡加入高湯、醬油與味醂調製成的甘甜醬汁，加入爽脆牛蒡絲、洋蔥慢火燉煮，食材吸收醬汁精華，再加入蛋液煮至半熟成滑蛋，結合蒲燒鰻魚相當滋味。餐後來一份第一彈限定的「抹茶千層蛋糕配雪球」，千層蛋糕從日本直送，灑上抹茶粉，抹茶香與奶香都濃郁，配上雪糕球，成餐都充滿和風feel。

第二彈：原條鰻魚土鍋飯

鰻魚祭第二回合「原條鰻魚土鍋飯」將於12月12日至明年1月19日登場，採用原條肥美鰻魚，放在傳統土鍋炊煮，取其儲熱與保濕效果極佳，鎖住鰻魚的蒲燒香氣，甘甜醬汁與白飯充滿暖意，吃下很有幸福感！

第二彈限定甜品「士多啤梨千層蛋糕配雪球」，千層蛋糕也是日本直送，每層夾著士多啤梨忌廉，灑上凍乾士多啤梨粉，添上甜蜜滋味。