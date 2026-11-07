網上熱話｜金融港漂男大讚香港樣樣好 只需解決1事可享「世界頂配」生活

香港人不時都會抱怨生活消費高，日常花費年年加，但人工卻永遠追不上通漲速度。因此為了在香港生活只好努力工作儲蓄，即使加班亦在所不惜。不過，一位來港從事金融行業的港漂男就完全不認同，只因他堅信在香港生活只需解決1事，之後就可享「世界頂配」生活，引起網民兩極討論。

4大「世界頂配」生活條件 早前，一位自稱由內地來港從事金融行業的港漂男在小紅書發文，標題直指「在香港只要解決了住房，日子真的是世界頂配」，並列出4樣世一生活條件，未知在港成長兼生活多年的你又是否認同呢？

1.稅收低 部分工作行業的收入較高，發文者就認為在香港「薪資天花板夠高，而且個稅極低」、「賺的錢大部分都能實實在地落進自己口袋」。 2.假期多 享受周末 香港公眾假期多而且沒有內地的「調休」文化，「加上特區護照極佳的免簽優勢，你的周末和假期是真真正正屬於自己的」、「周五下班，直接飛東京看個展、去泰國潛水、去首爾吃烤肉，隨時打開世界地圖」。

3.世界級戶外資源 香港雖然高樓大廈林立，但自然環境及景觀也無敵。「下班到維港夜跑，周末去麥理浩徑健行、去大浪灣衝浪、去離島發呆」，加上交通便利，「城市與山海的切換，只需要搭一趟地鐵」。 4. 職場邊界感強 不涉無謂社交 相對內地職場文化，香港的職場文化非常講究「邊界感」，「下班後沒有那麼多無意義的酒桌文化，也沒有大媽天天催婚催生，大家各司其職，互不干涉，周末更是絕對不會有人找你談工作」。

網民：住屋問題非容易解決 帖文引起網民熱烈討論，有網民認同發文者的觀點，直指「每次在上海住不夠一個月就想立即回香港，還是喜歡香港多一點，香港的房子雖然不大，但還是喜歡香港的生活」、「真的很好，現在仍然很懷念」、「在香港供樓一輩子不敢退休。但香港城市公共服務、自然資源、香港護照真的真的很香」。惟大部分網民覺得住屋問題並非容易「解決」的事，「你賺的都被房子吸收了」，更揚言「能在香港解決住房問題的人，這種財富等級在全世界哪裡都能是頂級」。