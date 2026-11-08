網上熱話｜港人養生之道獲讚揚 港漂列6項極佳生活習慣：很難不長壽！

香港人雖然生活步伐急促，但不少人都善於在忙碌工作中找平衡，亦懂得如何在繁忙節奏中照顧自己的身心健康。早前，一位自稱由青島來港工作的女子就在網上發文，劈頭直指「在香港生活，你很難不長壽」，只因香港人的6項極佳生活習慣令一眾港人既健康又充滿生命力，未知大家是否同意呢？

1.食物安全標準高 發文者認為港人長壽的一個關鍵原因在於食物安全標準高，「在香港吃東西，安心是第一位」，只因「內地運來的食材都要經過嚴格檢疫，食品抽檢合格率常年99%以上」、「許多老人家願意出門幫襯茶餐廳，就是信任這裡的食品監管標準，吃得放心，身體底子自然穩」。

2.環境空氣佳 發文者大讚香港的天然環境極佳，「香港是臨海城市，三面環海，空氣品質很不錯」、「城市裡藏著超多郊野公園，鬧市之外就是山海，一年四季都適合出門散步活動」，而氣候方面亦較舒適，「冬天不會極度嚴寒，減少心臟、腦血管疾病在低溫下突發的風險」。

3.運動習慣 發文者形容「香港人的運動習慣真的刻在生活裡」，只因港人由讀書開始已經有各式各樣的運動課，「中小學就有游泳課，爬山、跑步、羽球是全民嗜好」，而除了年輕人，香港人可謂做到全民運動，「好多長輩的裝備超專業，登山杖、速乾衣一樣不落」、「公共康體設施使用率很高，健身不是年輕人專屬」。

4.嚴格控煙 除了自身飲食與運動，香港亦有不少與市民健康有關的政策，「香港公共場所禁煙管控很嚴，違規會有高額罰款，加上菸稅高，吸菸率低」、「少了二手菸危害，慢性病發病風險直接下降，這也是長壽很關鍵的一點」。

5.醫療體系完善 發文者大讚香港有完善的醫療體系，「公立急診價格親民，大部份由政府負擔」、「不少前沿新藥、治療方案落地更早，醫療體系國際化」、「許多家庭也會配置商業醫療保障，看病選擇更靈活，生病可以及時幹預」。 6.老了不躺平，保持生命力 香港人在退休年齡上未有太大限制，不少人為了生活有「細藝」，即使上了年紀仍然會堅持工作，發文者就表示不少港人「60歲還經營茶餐廳，70歲繼續打理投資，80歲堅持爬山的長輩隨處可見」。而這個不躺平、「有事情做、有目標感，精神不空虛」的狀態，令一眾香港老年人得以保持活力。

網民力撐港人有生命力 以上6點中，可見發文者的確十分讚嘆香港的氣候、環境、生活習慣等因素，又語重心長地表示「很多人以為長壽只靠補品，其實是飲食、環境、醫療、心態一起決定」、「健康是一輩子的底層資產，事先做好規劃，好好愛護自己，才是長久之計」。帖文引起網民熱議，有人大讚「其他先不說，就禁煙這條」、「香港人是最捨得投資保健品的」，亦有人分享個人觀察，「香港的老年人有年輕的生命力，花白頭髮的老人還在麥當勞打工，腰板挺的直直的，還化著淡妝」、「香港人習慣飲熱的水不是滾水，特別老人家早上大多早運動後，就吃早餐」。