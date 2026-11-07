千海水產｜元朗店龍蝦放題延長多7日改回原價 附最新價目表(有片)

千海水產元朗形點分店原先限時7日推出「新鮮龍蝦＋日本A5和牛火鍋放題餐」，反應非常熱烈，甫推出即日日爆場，有客人因未能成功訂座感到失望。店方昨晚對外公布好消息，龍蝦及日本A5和牛放題將延長加推多7日，答謝客人的支持，不過價錢收費會調整回原價。

暫定加推至 11 月 14 日

千海水產元朗分店原本由11月1日至11月7日（星期六），推出期間限定新鮮龍蝦及日本A5和牛放題餐，而最新安排將會加推7日，即由11月8日至11月14日期間供應。因新鮮龍蝦來貨價持續上漲，龍蝦及A5和牛放題餐的價錢將由成人每位$438起，調整回原價$638起，定價高了足足$200。龍蝦依然提供青龍、油龍或花龍，巨胃戰士食幾隻龍蝦再任食其他海鮮就已經回本。

其他任飲任食選擇不變。即撈海鮮款式逾廿款，有新推的藍龍蝦、貴妃蚌、蟶子、鮑魚、瀨尿蝦、海中蝦、九節蝦、大頭蝦、三點蟹、花蟹、白蟹、藍蟹、翡翠螺、大連蚌、珍珠蜆、珍珠貝、馬刀貝、美國蜆、花甲、虹口、白蜆、沙白。