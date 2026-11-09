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出版：2026-Nov-09 14:00
更新：2026-Nov-09 14:00

無印良品進駐香港25周年 中環萬宜大廈限時展覽登場 挑戰遊戲免費贏限定盲盒匙扣

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Hoi A

無印良品進駐香港25周年 中環萬宜大廈限時展覽登場 挑戰遊戲免費贏限定盲盒匙扣

無印良品(MUJI)2001年進駐香港，不經不覺已陪伴香港人走過25年。為答謝市民長久支持，MUJI由即日起至1129日，於中環萬宜大廈商場1樓中庭隆重呈獻《原點．源於 無印良品》25周年主題展覽。展覽帶領公眾回顧品牌的發展歷史，更特設大型打卡裝置與互動遊戲，並送出豐富限定禮遇，答謝市民。

MUJI本次展覽主視覺以「圓」為核心主題，寓意品牌始終堅持「從使用者視角出發」的初衷(原點)，亦象徵品牌產品無微不至地涵蓋客人生活各個層面。

中環摩天輪裝置 展覽解密品牌歷史

走入展覽現場，最矚目莫過於以中環最具代表性的摩天輪為靈感，打造的「大型摩天輪」裝置。團隊將熟悉的香港城市風景化作大型視覺藝術，呼應「圓」所代表的生活連結，成為今秋不能錯過的拍照打卡熱點。場內亦設置回顧展區，帶領訪客重溫無印良品在香港25年來的重要時刻，精選多款經典商品，並首次公開其設計背後的巧思，與鮮為人知的品牌小知識，讓 MUJI迷一飽眼福。

TOTE BAG及限定禮品實物 人生四格拍照體驗 反應遊戲 大型摩天輪 全貌與主視覺

限定互動雙重賞 解鎖人生四格拍照體驗

為增加互動樂趣，無印良品特別為MUJI App會員準備了兩大限定活動：

活動一(反應遊戲)訪客親臨現場並追蹤無印良品香港官方InstagramFacebook專頁，即可免費參加「剛剛好的 2.5 秒」反應遊戲。只要成功將秒數停在具紀念價值的「2.50」秒，即可獲得「無印良品香港25周年限定毛絨掛飾匙扣」盲盒一個(款式隨機)，每日數量有限，送完即止。

活動二(網美拍照)會員凡於無印良品萬宜大廈商場店單次消費滿$100或以上，憑當日收據即可免費參加「人生四格拍照體驗」一次，與親朋好友留下珍貴的復古四格合影。無印良品這次25周年慶典，場集打卡、遊戲與集體回憶於一身，MUJI 迷記得把握機會到中環朝聖。

無印良品香港25周年主題展《原點．源於 無印良品》詳情：

日期：116日至29(早上1030分至晚上8時半)

地點：香港中環德輔道中68號萬宜大廈商場1樓中庭

費用：免費入場

查詢：無印良品


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