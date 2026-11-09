無印良品進駐香港25周年 中環萬宜大廈限時展覽登場 挑戰遊戲免費贏限定盲盒匙扣

無印良品(MUJI)自2001年進駐香港，不經不覺已陪伴香港人走過25年。為答謝市民長久支持，MUJI由即日起至11月29日，於中環萬宜大廈商場1樓中庭隆重呈獻《原點．源於 無印良品》25周年主題展覽。展覽帶領公眾回顧品牌的發展歷史，更特設大型打卡裝置與互動遊戲，並送出豐富限定禮遇，答謝市民。

MUJI本次展覽主視覺以「圓」為核心主題，寓意品牌始終堅持「從使用者視角出發」的初衷(原點)，亦象徵品牌產品無微不至地涵蓋客人生活各個層面。