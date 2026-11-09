HANGOVER FESTIVAL 2026 全港首個盲盒音樂節 11組台灣新星 觀塘海濱引爆音樂狂熱

全港首個主打盲盒式體驗的互動音樂節《HANGOVER FESTIVAL 2026》，將於11月21日在觀塘海濱活動空間AQUABEAT 03舉行，為本地樂迷帶來一場打破常規的音樂盛事。音樂節除有男神KIRE來港演出外，其餘10組陣容的出場順序，事前完全保密，交由全場觀眾即時投票揭曉。樂迷由黃昏落日一直到夜深，在現場一邊享受著海風，一邊浸淫在Melodic Rap與R&B的節奏。
抱持「Hooking people, Opening joy」精神的HANGOVER HK，希望打造屬於香港人的音樂節，特別搞搞新意思，於音樂節裡不提早公布歌單與rundown，嘗試破格反向操作。除預告音樂鬼才KIRE壓軸登場外，其餘歌手的出場次序事前一律保密。每個表演環節轉換前，大螢幕將即時翻牌，由全場觀眾集氣揭曉下一個表演單位，將「拆盲盒」的期待感直接搬上舞台互動，令單向的看演出，變成所有人共同參與的真人騷。
11組音樂單位全公開
HANGOVER HK近日釋出的演出陣容，11組跨海新星將帶來多首爆紅新歌的香港首唱。除了早前公布的PIZZALI、斑恩 BEN、BK等外，全能創作才子Jeremy J.M將迎來個人「首次香港公開演出」。此外，近日強勢打入KKBOX華語新歌周榜TOP 5的大熱單曲《一遍兩遍》，唱作人8LAK與INHON亦落實於現場合唱此曲。PPLIN、2000wtx、8lak及INHON更會驚喜合體，演繹合作新歌。作為官方指定音樂合作夥伴，KKBOX已率先推出「HANGOVER FESTIVAL 2026」獨家預熱歌單，讓樂迷提前溫習曲目。
KIRE 寵粉無極限 散場直接「踩上你屋企」開 Live
最讓樂迷驚喜，莫過於KIRE的極致寵粉企劃。主辦方透露，樂迷只要在活動前於Instagram指定貼文留言並公開分享，KIRE會在21日當晚主舞台當眾宣布得獎者。音樂節結束後他更會親自「踩上得獎者屋企」，在私人客廳舉辦一場近距離專屬演唱會，將觀塘海濱的感動，直接延伸至歌迷家中。
雖然出場次序交由現場集氣決定，但大會在歌單編排上極盡心思。團隊按11組歌手的風格特質，細緻串連出一條動人的愛情故事線。每組嘉賓將唱足30分鐘。換場時段同樣絕無冷場，大會特設DJ充電時段，由人氣Gen Z DJ DEANZ(大癲)，領軍DJ Kloud、DJ monmon及DJ典典現場打碟，期間「Hangover 小隊」更會突襲觀眾席，近距離與樂迷玩遊戲及送禮物。
一票玩足全日 周邊福利滿瀉
《HANGOVER FESTIVAL 2026》標榜性價比高，一張門票即可解鎖全日行程。所有入場樂迷均可獲得ONLY Beverages送出的特飲，Red Bull亦將無間斷補給供應。升級VIP門票，除享有前排專區與優先通道外，大會更送出限定周邊(自選Cap帽或應援毛巾)，以及保底隨機親筆簽名小卡，樂迷隨時可抽中KIRE盲盒卡牌套裝。散場時，憑門票更可尊享官方出行夥伴DASH TAXI車資減$29優惠，由睇 Show、歎特飲到搭的士直達家門，全日行程一票包辦。
HANGOVER FESTIVAL詳情：
日期： 11月21日(下午3時至晚上10時)
地點：觀塘海濱活動空間03(AQUABEAT 03)
票價：$580(早鳥票)、$680(公開票)、$880(VIP)
查詢：HANGOVER HK