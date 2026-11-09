HANGOVER FESTIVAL 2026 全港首個盲盒音樂節 11組台灣新星 觀塘海濱引爆音樂狂熱

全港首個主打盲盒式體驗的互動音樂節《HANGOVER FESTIVAL 2026》，將於11月21日在觀塘海濱活動空間AQUABEAT 03舉行，為本地樂迷帶來一場打破常規的音樂盛事。音樂節除有男神KIRE來港演出外，其餘10組陣容的出場順序，事前完全保密，交由全場觀眾即時投票揭曉。樂迷由黃昏落日一直到夜深，在現場一邊享受著海風，一邊浸淫在Melodic Rap與R&B的節奏。

抱持「Hooking people, Opening joy」精神的HANGOVER HK，希望打造屬於香港人的音樂節，特別搞搞新意思，於音樂節裡不提早公布歌單與rundown，嘗試破格反向操作。除預告音樂鬼才KIRE壓軸登場外，其餘歌手的出場次序事前一律保密。每個表演環節轉換前，大螢幕將即時翻牌，由全場觀眾集氣揭曉下一個表演單位，將「拆盲盒」的期待感直接搬上舞台互動，令單向的看演出，變成所有人共同參與的真人騷。