告別「合格邊緣」！ 嗇色園引入AI英文學習平台 個人化學習歷程助學生增強信心

學習英語是不少學生的難題。配合近年AI熱潮，許多學校引入AI學習工具，加強學生的學習動機和成績。嗇色園主辦可銘學校成為嗇色園旗下學校的先頭部隊，率先推行AI學習平台「AiBO」，透過個人化練習和AI學習夥伴，因材施教，提升學生學習興趣和成績。六年級的許進宇同學表示，過往對英文科的自信心不高，經常擔心讀錯字或文法出錯，使用AI學習工具後，成績進步尤為顯著，讓他對英文科興趣大增。

本地團隊研發 圍繞4大方面制定個人化練習 由香港本地團隊研發的AiBO，主打以人工智能分析學生的學習表現，並按教育局指引及學校教材，圍繞聽、說、讀、寫4大方面，制定個人化練習。老師會收到學生的學習數據和分析，並可按照表現調整練習難度，打造個人化學習歷程。

學生程度參差成最大挑戰 AI助照顧不同需要 嗇色園主辦可銘學校的譚鳳婷校長及楊佩珊助理校長指出，英文科最大挑戰是學生英語程度參差，並且普遍缺乏自信，加上老師難以一對一照顧學生各種需求，導致學習差異日益擴大。學校於兩年前引入AiBO，由20人復活節體驗班起步，現時已有超過130名學生使用。他們認為，AI平台猶如「小老師」，程度較弱的學生可先完成簡單程度的練習打好基礎，能力較強者則可挑戰較深題目，讓老師分析學生表現數據。加上，AiBO屬於一對一的學習平台，學生可在家反覆練習和提出各種疑問，毋須憂慮他人的目光，增強學習動機。

以遊戲化元素提高學習興趣 平台創辦人吳泳航強調，平台以學生為中心，學生可按自身弱點與興趣生成不同練習，加上遊戲化元素，包括累積經驗值和自訂頭像，提高學習動機。老師可透過後台監察學生學習進度和情況，靈活調整教學重點。他同時分享，自己出身清貧，學生時代缺乏補習等的學習資源，希望透過AI創造亦師亦友的角色，陪伴學生度過學習時光，同時連結老師與家長。

嗇色園撥款過千萬 支持學校AI發展 嗇色園學務總監黃子峰表示，嗇色園近年以提升學生英語能力為關注事項，與AiBO的理念一拍即合。他強調，AI是輔助學習工具，不能替代學生思考，老師在課業設計上需避免學生過度依賴。他指嗇色園已經投放1000萬支持旗下多間屬校發展，加上政府的每校50萬一次性資助，期望為學生提供更充沛的AI學習資源。