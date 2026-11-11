連卡佛Baz & Friends聖誕回歸 16位迷你怪獸登場 限定美妝、咖啡禮盒打造玩味送禮體驗

聖誕送禮講求心思與個人特色，連卡佛今年再度推出人氣原創角色企劃「Baz & Friends」，以「It Takes Two」為主題，將旗下迷你怪獸兵團全面升級，透過角色配對概念、限定商品及跨界聯乘，為佳節注入更多玩味元素。由即日起至明年初，顧客除了可以選購多款節日限定禮品，更可透過互動體驗尋找最適合自己的「怪獸拍檔」。

16 位迷你怪獸集結 從性格找到專屬代表 今年Baz & Friends陣容進一步擴展至16位成員，多位新角色首次亮相，各自代表不同個性與生活態度。無論是崇尚慢活與隨性的角色、充滿藝術感與浪漫氣息的代表，還是擅長解決問題、理性冷靜的智慧型角色，都讓顧客能從中找到與自己或身邊朋友相似的一面。 品牌以「每個人都擁有不同面向」作為設計理念，希望藉着角色組合打破單一性格框架，鼓勵大家透過配搭不同角色，為自己或摯愛挑選別具意義的節日禮物。

門店變身節日遊樂場 互動測試尋找最佳拍檔 配合活動展開，連卡佛多間門店將化身節日主題空間，讓一眾迷你怪獸走入現實世界。場內設有「Find Your Baz」性格測試，讓顧客透過簡單互動了解最匹配自己的角色；同時亦加入音樂節奏遊戲，增添佳節氣氛。除連卡佛門店及官方網店外，品牌亦於海港城設立期間限定店，集中展示全線Baz & Friends系列商品及聯乘企劃，方便粉絲一次過入手心儀收藏。 限量禮盒登場 經典反差組合成送禮焦點 眾多節日商品中，最具話題性的莫過於以「天使與魔鬼」概念打造的限定禮盒。設計以兩位性格截然不同的角色為主角，透過鮮明反差展現「最佳拍檔」概念。

毛公仔不但可作袋飾使用，亦可透過磁吸配件固定於肩帶位置，增添日常造型趣味。部分角色更加入發光及音樂效果，兼具收藏與玩樂價值，成為今年聖誕送禮的人氣之選。

首推美妝系列 潤唇膏、香水膏同步登場 Baz & Friends今年更首次進軍美妝界，推出一系列以角色為靈感的美容產品。系列包括16款角色主題潤唇膏，每款均附有專屬金屬吊飾；另推出支援MagSafe磁吸設計的香水膏，方便隨身攜帶及補香。此外，品牌亦帶來印有角色圖案的暗瘡貼，將實用護理用品融入玩味設計之中。 活動期間，顧客於門店購買指定數量潤唇膏或香水膏，更可享限定組合優惠，並有機會參與客製化掛繩及吊飾製作體驗，打造獨一無二的個人收藏。

聯乘咖啡與街頭服飾 延伸節日驚喜 除了角色商品外，Baz & Friends今年亦聯乘本地生活品牌，將角色世界延伸至時尚及咖啡文化領域。 其中與本地潮流品牌NADE合作推出服飾系列，包括T恤、連帽衛衣及針織外套，以街頭風格重新演繹迷你怪獸形象。部分聯乘商品更結合咖啡元素，推出限定隨行杯。 另一方面，品牌亦與咖啡品牌「咖啡呀唔該」合作推出掛耳咖啡禮盒，精選多款不同風味咖啡，並以角色配對概念設計包裝，把送禮儀式感進一步提升，無論送給咖啡愛好者或角色粉絲都相當合適。

Baz & Friends 期間限定店詳情 地點： 海港城港威商場3樓 Kiosk 3B

日期： 2026年11月1日至2027年1月3日

時間： 上午11時至晚上9時 在節日限定體驗、美妝新品及跨界聯乘加持下，Baz & Friends不再只是可愛角色系列，而是化身一場融合購物、互動與送禮靈感的聖誕盛會，為今年佳節帶來更多充滿個性的禮物選擇。