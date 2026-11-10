OneDegree「四腳購物節」登場 寵物用品半價、全場免運　寵物鮮食主糧套裝低至$64

一年一度雙11購物熱潮來臨， OneDegree今年再度推出「四腳購物節」，由即日起至11月22日期間推出大型優惠活動，當中包括寵物用品、智能家電、保健產品以及保險服務，不論是否現有客戶均可參與。當中OneDegree寵物百貨多款人氣產品限時半價發售，部分貨品更設會員專屬折扣，讓毛孩家庭可以更優惠價添置日常所需。

人氣優惠包括Philips寵物吸毛空氣清新機及二合一抗敏空氣淨化抽濕機，適合養寵家庭處理毛髮及異味問題；而智能飲水機及寵物零食乾果機則有助主人輕鬆照顧毛孩飲食健康。部分產品更提供OneDegree保險客戶專屬折扣，價格進一步下調至45折。

活動期間，OneDegree寵物百貨精選多款寵物用品及家居設備推出限時折扣，例如空氣清新機、智能飲水機、寵物零食製作器以及外出用品等產品。無論想改善家居空氣質素、提升毛孩生活體驗，還是為日常照顧增添便利，都能以更實惠價格入手。

熱門毛孩用品及家電低至半價

精選優惠涵蓋糧食、外出用品及居家設備

除大型家電外，多款日常必需品同樣加入優惠行列，包括寵物鮮食主糧套裝、車載外出包及飲水設備等。對於準備添置新用品或補充毛孩日常消耗品的家庭而言，正是一次集中採購的好時機。

為提升購物體驗，活動期間所有訂單均可享免運費優惠，無須額外支付送貨費用。此外，顧客凡於推廣期內購物，更有機會獲贈OneDegree寵物百貨限定購物袋，數量有限，送完即止。