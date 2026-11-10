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出版：2026-Nov-10 14:00
更新：2026-Nov-10 14:00

OneDegree「四腳購物節」登場 寵物用品半價、全場免運　寵物鮮食主糧套裝低至$64

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OneDegree「四腳購物節」登場 寵物用品半價、全場免運　寵物鮮食主糧套裝低至$64

OneDegree「四腳購物節」登場 寵物用品半價、全場免運　寵物鮮食主糧套裝低至$64

一年一度雙11購物熱潮來臨， OneDegree今年再度推出「四腳購物節」，由即日起至1122日期間推出大型優惠活動，當中包括寵物用品、智能家電、保健產品以及保險服務，不論是否現有客戶均可參與。當中OneDegree寵物百貨多款人氣產品限時半價發售，部分貨品更設會員專屬折扣，讓毛孩家庭可以更優惠價添置日常所需。

OneDegree「四腳購物節」登場 Philips Pet Buddy 寵物吸毛空氣清新機 AC3360/10 Philips 2合1抗敏空氣淨化抽濕機 DE5205/39 Petuity寵物零食乾果機 Homerun 三代無線水泵殺菌飲水機 CF20 Bella & Pal 無線寵物飲水機 為提升購物體驗，活動期間所有訂單均可享免運費優惠，無須額外支付送貨費用。此外，顧客凡於推廣期內購物，更有機會獲贈OneDegree寵物百貨限定購物袋，數量有限，送完即止。

熱門毛孩用品及家電低至半價

活動期間，OneDegree寵物百貨精選多款寵物用品及家居設備推出限時折扣，例如空氣清新機、智能飲水機、寵物零食製作器以及外出用品等產品。無論想改善家居空氣質素、提升毛孩生活體驗，還是為日常照顧增添便利，都能以更實惠價格入手。

人氣優惠包括Philips寵物吸毛空氣清新機及二合一抗敏空氣淨化抽濕機，適合養寵家庭處理毛髮及異味問題；而智能飲水機及寵物零食乾果機則有助主人輕鬆照顧毛孩飲食健康。部分產品更提供OneDegree保險客戶專屬折扣，價格進一步下調至45折。

精選優惠涵蓋糧食、外出用品及居家設備

除大型家電外，多款日常必需品同樣加入優惠行列，包括寵物鮮食主糧套裝、車載外出包及飲水設備等。對於準備添置新用品或補充毛孩日常消耗品的家庭而言，正是一次集中採購的好時機。

為提升購物體驗，活動期間所有訂單均可享免運費優惠，無須額外支付送貨費用。此外，顧客凡於推廣期內購物，更有機會獲贈OneDegree寵物百貨限定購物袋，數量有限，送完即止。

MyloMeal s鮮食主糧套裝 (雞肉淮山/鴨肉薯仔)80g（4 包） Vital Wave 車載包 （軍綠色／象牙白，顏色隨機） 蔓越莓寵物奶（貓狗適用） （200ml × 10pcs）2箱 Carino 加拿大 Omega-3 寵物海豹油250毫升

免費登記會員尊享更多限定優惠

有興趣參與活動的寵物主人，可免費下載OneDegree旗下「陪胖日記」App，登記成為「毛範生」會員後，即可瀏覽OneDegree寵物百貨平台，享用會員限定優惠及不定期折扣活動。除了公開優惠外，平台亦不時推出額外會員禮遇，讓主人以更優惠價格選購毛孩好物。

保險優惠同步登場　首年保費低至7

為配合活動推廣，OneDegree於首三日加推限時投保禮遇。由118日至10日期間成功投保指定寵物保險計劃的客戶，可獲贈OneDegree寵物百貨®購物券及精選禮遇，總值最高可達$,400港元。

保險優惠同步登場　首年保費低至7折 保險優惠同步登場　首年保費低至7折 保險優惠同步登場　首年保費低至7折 保險優惠同步登場　首年保費低至7折 保險優惠同步登場　首年保費低至7折

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