墨爾本旅遊｜即摘即食！車厘子採摘季正式開鑼 品嘗夏日人氣甜品/必玩熱氣球體驗

南半球踏入初夏，維多利亞州年度重頭的車厘子季正式登場。距離墨爾本市中心僅約一小時車程的亞拉河谷(Yarra Valley)，這裡除了有優質酒莊外，每逢11月至翌年1月更將迎來車厘子收成季節，當地最具代表性的家族果園 CherryHill Orchards宣佈年度車厘子採摘季正式開鑼！今年果園再次開放Coldstream及 Wandin East兩大熱門園區，讓旅客能享受「即摘即食」的爆汁鮮甜滋味，體驗最地道的澳洲夏日農莊樂。

走進三代傳承果園 即摘即食鮮甜車厘子 CherryHill Orchards 自1940年起便深耕亞拉河谷，至今已傳承至第三代。果園內共種植超過40種不同品種的車厘子，隨着氣候變化與熟成期，每一款都有獨特的甜度、脆度及風味。旅客可以親手挑選並採摘色澤深紅、晶瑩剔透的果實，體驗多汁鮮甜的車厘子。

走進三代傳承果園 即摘即食鮮甜車厘子

探索兩大特色園區 CherryHill Orchards在亞拉河谷設有兩大主題園區，兩個都各有特色。位於葡萄酒產區核心的Coldstream 園區，坐擁開揚廣闊田園與葡萄園景色，園內設施完善，設有休閒咖啡店、廣闊的草地休憩空間以及兒童遊樂設施。旅客體驗採摘樂趣後，可以在草地上悠閒野餐，或順道造訪周邊著名酒莊，將採摘行程與酒莊美食結合。 另一個 Wandin East園區歷史悠久，保留傳統澳洲農莊特色，園區內的車厘子樹沿着連綿起伏的山坡延伸，配合亞拉河谷壯麗的自然山景，是當地熱門拍照打卡點。由於兩大園區地理環境與車厘子品種熟成時間各有不同，採摘季會前後接力開放，讓旅客由11月初一直到翌年1月初都能體驗採摘車厘子。

探索兩大特色園區

必食人氣車厘子雪糕 入手限定手信 除了享受親自採摘的樂趣，CherryHill Orchards亦打造一系列車厘子特色美食。園內最受歡迎的招牌「車厘子雪糕」，以新鮮採摘的果實製作，清爽酸甜的果味配合綿密雪糕口感，最適合在澳洲夏日享用。果園還專為大人推出多款車厘子特調飲品，包括清爽解渴的Cherry Spritzer、氣泡感十足Cherry Seltzer，以及微醺之選Cherry Vodka 與 Cherry Liqueur 酒精飲品。離開前，不妨到農場直營商店選購當天新鮮採摘的車厘子、手工車厘子果醬及各式特色周邊產品！

必食人氣車厘子雪糕 入手限定手信

連結酒莊、芝士與朱古力 打造美食之旅 亞拉河谷作為維多利亞州的美食重鎮，非常適合安排一日自駕遊。CherryHill Orchards 特別與周邊人氣名店合作推出體驗。喜愛美酒與佳餚的旅客可以選擇「Cherry, Wine & Dine」路線，在採摘車厘子後前往Rochford Wines酒莊品嚐優質葡萄酒與午餐。甜品與手工美食愛好者則不能錯過「Cherries, Cheese & Chocolate」體驗，行程一站式串連了 CherryHill Orchards 車厘子果園、Yarra Valley Dairy 手工芝士店以及 Yarra Valley Chocolaterie 朱古力工坊。旅客可在一天內細味新鮮水果、香濃手工芝士與頂級手工朱古力，深入探索亞拉河谷的多元美食文化。

連結酒莊、芝士與朱古力 打造美食之旅

乘坐熱氣球俯瞰亞拉河谷美景 亞拉河谷的高空體驗同樣令人難忘。旅客可預訂當地的熱氣球日出之旅，在清晨時分隨着熱氣球升上數百米高空。欣賞晨光灑在連綿起伏的葡萄園、翠綠山丘與晨霧繚繞的田園上，壯觀景象令人屏息。熱氣球之旅飛行時間約為一小時，航線會隨當天的風向與氣象彈性調整，讓旅客以全景視野多角度欣賞澳洲鄉郊的自然景緻。不少熱氣球行程更提供降落後的香檳早餐服務，讓人在極致浪漫的氛圍中開啟新的一天。完成高空之旅後，剛好能接續前往 CherryHill Orchards 進行採摘體驗，打造完美墨爾本近郊奢華一日遊。

乘坐熱氣球俯瞰亞拉河谷美景