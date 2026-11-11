Swarovski x CASETiFY登場　15,000顆水晶打造手機殼　將科技配件化身時尚珠寶

不少人在選購手機殼時，往往需要在外觀設計與實用功能之間取捨。新系列則打破這種界限，把Swarovski標誌性的水晶元素融入手機殼設計，同時保留CASETiFY一向重視的耐用保護性能，令手機殼由單純配件升級成時尚造型的一部分。品牌希望透過今次合作，讓科技產品不再只是冷冰冰的電子裝置，而是能夠配搭個人風格、展現品味的穿戴單品，亦成為節日送禮的新選擇。

近年「Tech-as-Jewelry（科技珠寶化）」風潮興起，不少品牌開始將時尚設計元素融入科技配件之中。科技配件品牌CASETiFY今個假日季首度與奢華水晶品牌Swarovski合作，推出聯名手機殼系列，將璀璨水晶工藝與防摔保護結合，為日常用品注入高級時尚感。

兩款設計演繹不同閃耀魅力

系列帶來兩款設計，各自呈現不同風格的水晶美學。其中「水晶閃耀手機殼」以Swarovski水晶飾布打造，表面鑲嵌超過15,000顆微型及雙尖水晶，隨着光線和角度變化折射出耀眼光澤，充滿華麗氣息。

另一款「雨滴水晶手機殼」則以品牌獨有的水晶飾布為基礎，配搭約40顆雨滴造型平底水晶裝飾。整體設計擁有超過13,000個折射面，營造出豐富的層次感與立體效果，為手機增添猶如珠寶首飾般的精緻質感。

兩款設計均提供 Luminous Silver 及 Obsidian Black 兩種色調選擇，分別展現明亮閃爍及低調型格風格。雖然主打高級時尚設計，但系列亦兼顧日常使用需要。手機殼採用CASETiFY專利EcoShock™防護技術，提供防摔保護，減少日常碰撞造成的損耗。