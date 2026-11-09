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出版：2026-Nov-09 19:00
更新：2026-Nov-09 19:00

全港首個商場XR雪戰登陸荃灣D‧PARK！ 必玩XR冰雪閃避球+4.5米高滑道

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Joe39

想感受冬日雪國的氣氛？不一定要坐飛機離開香港。11月20日起，荃灣D‧PARK推出「冬日飄雪小鎮」，將中庭變身為歐陸木屋雪鎮。活動焦點必屬XR閃避球，玩家只須VR眼鏡，即可猶如親臨冰雪世界，體驗雪戰閃避球，值得一試。旁邊4.5米高的滑道同樣不能錯過，玩家可俯沖而下，感受刺激的離心力。商場推出冬日遊樂套票，$108起即可玩盡3大體驗，性價比極高。

荃灣D‧PARK「冬日飄雪小鎮」

荃灣D‧PARK推出「冬日飄雪小鎮」

全港首個商場XR雪戰閃避球

活動設有3大冰雪體驗，包括XR雪戰閃避球、4.5米高極速飛雪滑道和童趣冰雪樂園。最讓人期待的，當然是商場將傳統雪仗結合XR體驗的雪戰閃避球。玩家戴上VR眼鏡後，即可與好友進行一場極度真實的雪戰，創造難忘聖誕回憶。

自問追求刺激事物的話，絕對不能錯過極速飛雪滑道。場內設有3條不同斜度的滑梯，當中一條滑道高達4.5米，甚至讓玩家擁有凌空飛躍的感覺，必定可以滿足不同人的需要。

全港首個XR沉浸式雪戰閃避球 (1) 全港首個XR沉浸式雪戰閃避球 (2) 極速飛雪滑道 (2)

冰雪樂園體驗玩雪樂趣

活動同時打造「童趣冰雪樂園」，讓小朋友亦能享受玩雪的樂趣。樂園內配備多個迷你滑梯和多款砌雪模具，孩子可以盡情堆雪人和砌雪堡，一嘗玩雪的滋味。離開前，別忘記到商場1樓中庭打卡7米高聖誕樹，留下節日回憶。

童趣冰雪樂園 (1)

童趣冰雪樂園

D‧PARK 「冬日飄雪小鎮」

日期：2026年11月20日至2027年1月3日

時間：中午12時至晚上8時

地點：D·PARK 1樓中庭 及 室內草地

冬日遊戲套票

推廣期：

2026年11月20日至2027年1月3日

購買地點：

D·PARK 1樓中庭

星期一至五（八折優惠）

星期六、日及公眾假期

內容

單次體驗

港幣40元

港幣50元

3選其1

  • 急速飛雪滑道

  • XR雪戰閃避球

  • 童趣冰雪樂園

基本套票

港幣108元

港幣135元

自選3次體驗

  • 急速飛雪滑道

  • XR雪戰閃避球

  • 童趣冰雪樂園

放電套票

港幣140元

港幣175元

  • 基本套票內容 (自選3次體驗)

  • Magic Ice 港幣10元現金券*

  • 童心樂園港幣10元現金券*

  • Appolo 港幣10元現金券*

  • 三茶港幣10元現金券*

  • 冒險樂園港幣100元換購100遊戲幣*

  • Candy Park 戲票買一送一*

  • Kids Kids Car 港幣10元現金券#


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