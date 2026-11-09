全港首個商場XR雪戰登陸荃灣D‧PARK！ 必玩XR冰雪閃避球+4.5米高滑道

想感受冬日雪國的氣氛？不一定要坐飛機離開香港。11月20日起，荃灣D‧PARK推出「冬日飄雪小鎮」，將中庭變身為歐陸木屋雪鎮。活動焦點必屬XR閃避球，玩家只須VR眼鏡，即可猶如親臨冰雪世界，體驗雪戰閃避球，值得一試。旁邊4.5米高的滑道同樣不能錯過，玩家可俯沖而下，感受刺激的離心力。商場推出冬日遊樂套票，$108起即可玩盡3大體驗，性價比極高。
全港首個商場XR雪戰閃避球
活動設有3大冰雪體驗，包括XR雪戰閃避球、4.5米高極速飛雪滑道和童趣冰雪樂園。最讓人期待的，當然是商場將傳統雪仗結合XR體驗的雪戰閃避球。玩家戴上VR眼鏡後，即可與好友進行一場極度真實的雪戰，創造難忘聖誕回憶。
自問追求刺激事物的話，絕對不能錯過極速飛雪滑道。場內設有3條不同斜度的滑梯，當中一條滑道高達4.5米，甚至讓玩家擁有凌空飛躍的感覺，必定可以滿足不同人的需要。
冰雪樂園體驗玩雪樂趣
活動同時打造「童趣冰雪樂園」，讓小朋友亦能享受玩雪的樂趣。樂園內配備多個迷你滑梯和多款砌雪模具，孩子可以盡情堆雪人和砌雪堡，一嘗玩雪的滋味。離開前，別忘記到商場1樓中庭打卡7米高聖誕樹，留下節日回憶。
D‧PARK 「冬日飄雪小鎮」
日期：2026年11月20日至2027年1月3日
時間：中午12時至晚上8時
地點：D·PARK 1樓中庭 及 室內草地
冬日遊戲套票
推廣期：
2026年11月20日至2027年1月3日
購買地點：
D·PARK 1樓中庭
星期一至五（八折優惠）
星期六、日及公眾假期
內容
單次體驗
港幣40元
港幣50元
3選其1
基本套票
港幣108元
港幣135元
自選3次體驗
放電套票
港幣140元
港幣175元
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