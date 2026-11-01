Tim Burton粉絲準備搶！LOEWE推出《怪誕城之夜》節日限定系列

每逢年末，時尚品牌都會推出節日限定系列，而LOEWE今年則選擇以經典電影作為創作藍本，將Tim Burton創作的迪士尼動畫《怪誕城之夜》（The Nightmare Before Christmas）帶入品牌充滿工藝感的設計世界。從標誌性手袋到配飾、服裝與家居香氛，系列以充滿奇想的角色與場景為靈感，結合品牌精湛皮革技術，為節日增添一份暗黑童話色彩。 今次系列圍繞《怪誕城之夜》中的人氣角色展開，包括Jack Skellington、Sally以及忠犬幽靈Zero等角色，紛紛以不同形式現身於作品之中。LOEWE更首次獲得電影珍藏資料庫開放，深入研究角色原始設計草圖及木偶模型，將電影中的經典形象重新轉化成可穿戴作品。

品牌透過皮革鑲嵌、刺繡、印花、琺瑯等工藝細節，重現角色獨有神韻，同時加入解構設計、異材質拼接及層次感豐富的視覺元素，讓電影中的奇幻世界以全新面貌融入當代時尚。

從定格動畫到皮革工藝的共鳴 《怪誕城之夜》於1993年上映，是動畫電影史上最具代表性的定格動畫作品之一。電影中每個角色皆由可活動木偶逐格拍攝製作而成，從草圖到立體模型，每一個細節都需要長時間雕琢與反覆調整。 這種講求耐性與精準度的創作方式，與LOEWE一直重視的工藝精神不謀而合。品牌藉今次合作，不僅重現電影角色與場景，更希望向幕後創作者及傳統手工技藝致敬，展現想像力與匠心如何共同塑造經典作品。

Tim Burton 親身分享創作點滴 除了廣告企劃外，品牌亦同步推出一部幕後紀錄短片。片中Tim Burton坐在工作桌前繪畫創作，分享電影構思誕生的過程，並回顧如何透過大量創作者共同協作，將天馬行空的想法化為銀幕經典。短片亦展示多個電影角色如何透過LOEWE的工藝技術重新演繹，讓觀眾從另一角度欣賞電影美學與時尚設計之間的連結。 全新LOEWE節日特別系列涵蓋手袋、服裝、小皮件、香氛及配飾等多個品類，將《怪誕城之夜》的經典角色融入品牌標誌性設計語言之中。系列將於11月12日起於LOEWE專門店及官方網站正式發售，無論是電影粉絲還是品牌愛好者，都值得期待這場充滿奇幻與工藝精神的節日聯乘。