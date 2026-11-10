首屆日本武藝文化祭 匯聚八大流派演武與茶道 近距離感受東洋匠人精神

想在香港親身體驗最正宗的日本傳統武藝與茶道文化？「日本文化武藝學舍」將於今秋舉辦首屆《日本武藝文化祭》。本次活動以「演武・傳承」為主題，誠邀市民近距離走進日本武道與傳統美學的世界，感受動靜皆宜的匠人精神。
八大團體展現多元東洋技藝
是次文化祭陣容鼎盛，雲集八個日本武藝及文化團體。當中包括學舍旗下的五大支部，包括講求精準定力的「四半的弓道『四半的ノ会』香港支部」、古流武術「柳生心眼流兵法術『竹風草廬』香港支部」、展現拔刀技藝的「香港居合道硏究会映心舘」、考驗呼吸控制的「香港吹矢支部」，以及充滿戲劇張力的「香港殺陣道協會」。
此外，活動獲三大加盟團體加盟支持，包括古流劍術「香取神道流 神武館香港支部」、剛勁有力的「國際空手道統一会」，以及體現和敬清寂的「表千家茶道教室」。各派屆時將同台獻技，呈現截然不同的風格。
細味禮儀與匠心細節
今次文化祭展示的傳統武藝，從空手道拳腳爆發的力量，到弓道與吹矢(吹箭)屏息瞄準的專注，還有居合與劍術凌厲的揮刀節奏，最後以表千家茶道的細膩點茶作結，整場活動將「動」與「靜」巧妙融合。透過現場演武及示範環節，觀眾不僅能欣賞到各派獨特的招式、傳統服飾，更能細看難得一見的專業武具與茶器，體會技法背後對禮儀及身心協調的重視，感受傳統技藝在當下的生命力。無論是否日本文化迷，都萬勿錯過這個文化祭。
《日本武藝文化祭》詳情：
日期：11月20日(晚上7時至9時30分)
地點：觀塘
費用：$50/位
查詢及報名：日本文化武藝學舍 或 6975 7347(WhatsApp)