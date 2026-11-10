首屆日本武藝文化祭 匯聚八大流派演武與茶道 近距離感受東洋匠人精神

想在香港親身體驗最正宗的日本傳統武藝與茶道文化？「日本文化武藝學舍」將於今秋舉辦首屆《日本武藝文化祭》。本次活動以「演武・傳承」為主題，誠邀市民近距離走進日本武道與傳統美學的世界，感受動靜皆宜的匠人精神。

八大團體展現多元東洋技藝



是次文化祭陣容鼎盛，雲集八個日本武藝及文化團體。當中包括學舍旗下的五大支部，包括講求精準定力的「四半的弓道『四半的ノ会』香港支部」、古流武術「柳生心眼流兵法術『竹風草廬』香港支部」、展現拔刀技藝的「香港居合道硏究会映心舘」、考驗呼吸控制的「香港吹矢支部」，以及充滿戲劇張力的「香港殺陣道協會」。