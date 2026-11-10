Family Style Food Fest 11.28一連兩日進駐西九文化區 星級名廚David Lai、《黑白大廚》參賽名廚Jason Oh登場

Complex Asia呈獻的人氣Family Style Food Fest在亞洲首度獨立登場，將於11月28至29日進駐西九文化區藝術公園大草坪，屆時會有多位海外名廚首次來港，更邀得《黑白大廚》參賽名廚Jason Oh、米芝蓮星級名廚黎子安David Lai主理限定菜式。

星級餐飲與主廚專區 Family Style Food Fest以往是ComplexCon內相當受歡迎的環節之一，近年於美國洛杉磯等地獨⽴舉辦也很成功。今次來港獨立舉辦戶外美食盛事，以星級主廚成為舞台焦點，劃分多個特⾊專區，帶來全⽅位沉浸式體驗。 「星級餐飲與主廚專區」聚集全球名廚及⼈氣餐飲攤檔，帶來限定美⾷，暫時先賣關子，預告會有Netflix⼈氣廚藝節⽬《黑白大廚》參賽名廚Jason Oh坐鎮，帶來⾸爾雞⾁料理餐廳TAK的街頭⾵味；⽶芝蓮⼀星餐廳Neighborhood創辦⼈兼⾏政總廚David Lai亦帶來其⼈氣酒吧餐廳 Paragon的菜單。集名廚、作家、導演及⽂化創意⼈於⼀⾝的 Eddie Huang，是紐約⼈氣台式刈包店BAOHAUS的主理⼈，將以特邀嘉賓⾝份出席，⾸度將其⼈氣美⾷節⽬《Huang's World》帶來會場。

設韓國專區 DJ音樂派對 屆時會有兩⼤主題區域：「K Town 韓國專區」搜羅韓國⼈氣餐飲及街頭美⾷；「花美麗邨（Family Estate）」以⾹港地道屋邨⽂化為靈感，精選港式風情本地特⾊美⾷。「音樂派對」環節找來重磅 DJ 陣容駐場，推高氣氛。現場更設一系列互動活動，包括星級嘉賓「Fortune Cookies」開箱、明星餵⾷直播、KOL主廚烹飪⽰範、「Family Conversations」嘉賓對談及 Card Break 開卡環節等。亦會特設特⾊潮流打卡位，發售⼤會及品牌限定周邊商品。「VIP 專區」就有VIP 限定隱藏菜單及調酒。

今次活動的美⾷重頭戲「Family Table」有韓國名廚Jason Oh與David Lai主理特別菜式，滙豐Visa Signature卡持卡⼈可尊享體驗；另所有持票⼈⼠可透過「Name Your Price」⾃訂價格競投限量席位，⽽ VIP 套票持有⼈尊享「Family Table」指定場次的「Name Your Price」競投權。 至於更多星級主廚、⼈氣餐飲品牌、⾹港⾸發限定菜單及跨界聯乘企劃，將於未來數周陸續公布，大家唯有留意 ComplexCon Asia 官⽅社交媒體帳號！

Family Style Food Fest⾹港2026活動詳情 ⽇期：2026 年 11 ⽉ 28 ⽇（星期六）及 11 ⽉ 29 ⽇（星期⽇） 地點：⾹港西九⽂化區藝術公園⼤草坪（The Great Lawn） 公眾⾨票將於 2026 年 11 ⽉ 10 ⽇（星期⼆）中午 4 時起於 ComplexCon Asia App、Klook 及 Trip.com 正式公開發售。 官方網站 票價詳情： VIP 專區套票 11⽉28⽇或29⽇單⽇VIP專區套票：HK$998（只限預售） 當天 VIP 專區⼊場權限

每⽇享⽤指定特調雞尾酒或無酒精特飲⼄杯

每⽇兌換兩款 VIP 獨家限定美⾷

1 件指定 Family Style Food Fest 周邊商品

享⽤ Fast-track 快速通道進⼊ Family Style Food Fest 官⽅周邊商店

隨套票附送 15 個 BITE Tokens 美⾷代幣，價值 HK$300

享有優先購買最多 2 張 ComplexCon Asia 2027 ⾨票之特權

享有 Family Table 「Name Your Price」參與資格，競逐 VIP 專區限定⻑檯座位，與星級主廚近距離交流，體驗獨家限定美饌 。

11 ⽉ 28 ⽇或 29 ⽇單⽇ VIP 專區套票：HK$898（9折優惠只限滙豐 Visa Signature 卡持卡⼈） 當天 VIP 專區⼊場權限

每⽇享⽤指定特調雞尾酒或無酒精特飲⼄杯

每⽇兌換兩款 VIP 獨家限定美⾷

1 件指定 Family Style Food Fest 周邊商品

享⽤ Fast-track 快速通道進⼊ Family Style Food Fest 官⽅周邊商店

隨套票附送 20 個 BITE Tokens 美⾷代幣，價值 HK$400

享有優先購買最多 2 張 ComplexCon Asia 2027 ⾨票之特權

享有 Family Table「Name Your Price」參與資格，競逐 VIP 專區限定⻑檯座位，與星級主廚近距離交流，體驗獨家限定美饌。 單⽇普通⾨票及美⾷套票 11 ⽉ 28 ⽇或 29 ⽇單⽇普通⾨票：HK$228（預售）∕HK$268（現場購票）

當天 Family Style Food Fest ⾹港⼊場⾨票⼄張

預售⾨票限定：享有 Family Table「Name Your Price」參與資格，競逐 VIP 專區限定⻑檯座位，與星級主廚近距離交流，體驗獨家限定美饌 11 ⽉ 28 ⽇或 29 ⽇單⽇美⾷預售套票：HK$388（預售）∕HK$428（現場購票） 合資格滙豐 Visa 信⽤卡專享價：HK$368 滙豐 Visa Signature 卡專享價：HK$349 當天 Family Style Food Fest ⾹港⼊場⾨票⼄張

隨套票附送 10 個 BITE Tokens 美⾷代幣，價值 HK$200

預售⾨票限定： 獲贈 Family Style 官⽅限量精美周邊⼄份 享有 Family Table「Name Your Price」參與資格，競逐 VIP 專區限定⻑檯座位，與星級主廚近距離交流，體驗獨家限定美饌

海洋公園限量套票 Family Style Food Fest ⾹港 x 海洋公園限量套票將同步推出： 單⽇⾨票 + 海洋公園套票：HK$658

單⽇美⾷套票 + 海洋公園套票：HK$808

單⽇ VIP Zone 套票 + 海洋公園套票：HK$1,408