聖誕倒數月曆2026｜美編開箱L’Occitane 50周年限定奢華版月曆

踏入2026年聖誕節，L’Occitane en Provence迎來品牌創立50周年的重要時刻，並以「Craft the Surprise」為主題推出全新節日系列。品牌將來自法國上普羅旺斯的待客文化融入設計概念，希望透過充滿溫度的禮品與香氛體驗，為節日季注入更多驚喜與儀式感。

今次系列不但向品牌半世紀以來堅持的天然護膚理念致敬，同時透過藝術創作重新演繹普羅旺斯的生活美學，將人與人之間的連結、土地與工藝的傳承，以及過去與現在的情感記憶串連起來，打造別具收藏價值的節日限定作品。