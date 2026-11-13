聖誕倒數月曆2026｜美編開箱L’Occitane 50周年限定奢華版月曆

踏入2026年聖誕節，L’Occitane en Provence迎來品牌創立50周年的重要時刻，並以「Craft the Surprise」為主題推出全新節日系列。品牌將來自法國上普羅旺斯的待客文化融入設計概念，希望透過充滿溫度的禮品與香氛體驗，為節日季注入更多驚喜與儀式感。
今次系列不但向品牌半世紀以來堅持的天然護膚理念致敬，同時透過藝術創作重新演繹普羅旺斯的生活美學，將人與人之間的連結、土地與工藝的傳承，以及過去與現在的情感記憶串連起來，打造別具收藏價值的節日限定作品。
聯乘藝術家打造限定設計
為慶祝50周年，L’Occitane特別邀請法國藝術家Caroline Romain-Desfossés參與創作，以手繪插畫為節日系列換上全新面貌。其作品充滿色彩與生命力，巧妙融入普羅旺斯風景及節慶元素，令禮盒及倒數月曆更添藝術氣息。
另一位合作藝術家兼攝影師Koto Bolofo則透過鏡頭記錄人與人之間真摯的情感連結，將日常生活中的溫暖瞬間化成充滿故事性的畫面，呼應品牌一直重視的生活哲學與分享精神。
倒數月曆成焦點 24天細味品牌經典
每年備受期待的聖誕倒數月曆今年繼續成為節日系列焦點。品牌特別推出經典版及奢華版2款選擇，以24份驚喜禮遇陪伴大家迎接聖誕。從身體護理、面部護膚到香氛產品，每天打開一格小抽屜，都能發掘一款品牌經典之作。
奢華版月曆 集結人氣正裝及全新產品
奢華節日倒數月曆收錄多款品牌明星產品，陣容較往年更豐富。當中包括杏仁沐浴油250ml、杏仁緊實美膚油40ml及乳木果潤手霜75ml等正裝產品，同時加入全新迷你產品及多款全新香氛體驗。
月曆內還有身體護理、頭髮護理及香氛系列，適合希望一次過體驗品牌多個經典系列的用家。無論作為自我獎勵，還是送給親友作節日禮物，都別具心意。
經典版月曆 一次體驗品牌皇牌系列
經典節日倒數月曆則同樣準備了24份產品驚喜，精選多款品牌長年熱賣的護理產品，包括杏仁沐浴油75ml、杏仁緊膚乳75ml及乳木果潤手霜30ml等旅行裝及迷你裝產品。
今年亦加入全新旅遊裝產品及不同香氛體驗，讓用家能夠以較輕鬆的方式探索品牌皇牌系列。由潔膚、保濕到身體護理一應俱全，適合首次接觸L’Occitane產品的消費者收藏。